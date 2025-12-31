Causa AFA: las repercusiones en Perugia en medio de las sospechas que envuelven al propietario del club Javier Faroni

El empresario Javier Faroni es el propietario del club italiano que milita en la Serie C (Foto: @acperugia_official)

El empresario Javier Faroni es uno de los involucrados en la investigación por presunto lavado de dinero dentro de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); de hecho, este martes fue allanado su domicilio y recibió la prohibición para salir del país, aunque luego la misma fue revocada (la Justicia lo citó a declarar el 19 de enero). Su nombre surgió dentro del expediente al profundizar en los vínculos entre la AFA y TourProdEnter LLC, una sociedad que se encuentra bajo su titularidad y fue constituida en agosto de 2021 en Florida.

La empresa fue designada por la asociación a cargo de Claudio “Chiqui” Tapia como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.

Según documentación bancaria confidencial analizada por el diario La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas abiertas en los cuatro bancos estadounidenses mencionados: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue aún mayor y se aproxima a USD 300 millones.

Incluso, hay registros bancarios que muestran transferencias millonarias con conceptos que dan cuenta que están vinculados a la explotación comercial de los derechos de la Selección en el exterior. Esos fondos ingresaron directamente a las cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por la AFA en Argentina. Así, para las autoridades, queda al descubierto una maniobra de lavado de dinero.

El argentino, en su rol como presidente de la institución

Las repercusiones de la situación de Faroni llegaron hasta Italia, más precisamente en la región de Umbría, en Perugia. Es que el empresario argentino compró en 2024 el club, con historia en la élite del Calcio -ostenta 13 temporadas en Primera-, pero un presente lejos de sus épocas de esplendor, dado que da pelea en la Serie C.

El portal Perugia Today detalló todo lo sucedido alrededor de Faroni -también titular de Deportick, la plataforma de venta de entradas de la selección argentina- y expresó la preocupación de los aficionados por las posibles implicaciones en el club. “El caso no involucra directamente al Perugia, pero abre interrogantes sobre el futuro del proyecto blanquirrojo”, subraya el artículo.

“Faroni adquirió el Perugia Calcio en 2024, con el objetivo declarado de integrar talentos sudamericanos en el fútbol europeo y posicionar al club umbro en el panorama internacional del fútbol”, describe el sitio informativo. De hecho, en el proyecto lo acompaña Pierpaolo Triulzi, ex agente de Paulo Dybala y Edinson Cavani.

El plantel del Perugia, en el predio de la AFa en Ezeiza

“La situación de Faroni debe seguirse de cerca por sus posibles repercusiones: la evolución judicial del caso Faroni en Argentina, la eventual implicación directa del club umbro y la solidez financiera/gestional de la sociedad blanquirroja”, continúa la nota. “Las normas federales permiten realizar verificaciones sobre la integridad y fiabilidad de los accionistas de control si surgen condenas definitivas o hechos de particular gravedad”, agrega.

“El verdadero punto crucial es la solidez económica del proyecto Faroni en Italia: si los flujos financieros del club son autónomos y transparentes, el caso argentino puede seguir siendo un problema personal del propietario. En cambio, si el club depende estructuralmente de sus recursos, las consecuencias podrían aparecer a medio plazo”, concluye.

Tras la quiebra en 2005, Perugia, que supo tener entre sus filas a figuras como Paolo Rossi o Marco Materazzi, no logró enderezar el barco para repetir sus mejores momentos, como cuando fue subcampeón invicto de la Serie A o cuando ganó la Copa Intertoto en 2003.

La curiosidad es que ese plan de argentinización del Perugia incluyó un paso por la casa del campeón del mundo. Es que el elenco italiano estuvo en julio en el predio Lionel Messi de Ezeiza, durante la pretemporada que realizó en el país. De hecho, en las mismas canchas en las que se prepara la Scaloneta, disputaron amistosos ante Deportivo Morón, Comunicaciones y la Reserva de Independiente, además de retratarse con los murales de los héroes albicelestes.

Uno de los entrenamientos del equipo italiano en la casa de La Scaloneta