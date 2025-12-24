Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

Francisco Cerúndolo en Miami y Solana Sierra en Wimbledon, dos de los mayores golpes del tenis argentino durante el año (Fuente: Reuters)

La temporada 2025 ofreció una colección de triunfos que reflejan que el tenis argentino compitió con éxito en el máximo nivel. Hubo consagraciones históricas, golpes inesperados ante figuras del Top 10, actuaciones decisivas en Copa Davis y victorias que marcaron puntos de inflexión en carreras en pleno crecimiento. Desde los escenarios más grandes del mundo hasta torneos ATP y WTA de alto impacto, los jugadores argentinos dejaron su huella.

El logro más resonante llegó de la mano de Horacio Zeballos, protagonista central del año al consagrarse campeón de dos Grand Slams en dobles. Pero no fue el único: Francisco Comesaña firmó el batacazo individual más fuerte del calendario, Sebastián Báez volvió a levantar un ATP 500, Gustavo Fernández reafirmó su vigencia en el tenis adaptado y varias jóvenes promesas confirmaron su proyección en los grandes escenarios.

A continuación, un repaso por los 10 triunfos más importantes del tenis argentino en 2025, según la instancia, la categoría del torneo, el ranking del rival y el contexto deportivo.

1) Horacio Zeballos – Campeón del US Open (dobles)

Final US Open vs. Skupski / Salisbury (GBR – 10°) 3-6, 7-6 (4) y 7-5

El triunfo más importante del año. Una final de Grand Slam ganada con carácter ante una de las parejas más consistentes del circuito y en el escenario más exigente del calendario.

Zeballos junto al español Granollers con el trofeo del US Open (Fuente: Reuters)

2) Horacio Zeballos – Campeón de Roland Garros (dobles)

Final Roland Garros vs. Skupski / Salisbury (GBR – 15°) 6-0, 6-7 (5) y 7-5

Junto con el español Marcel Granollers, el argentino levantó por primera vez el trofeo en París, su primer título de Grand Slam. Así saldó una cuenta pendiente y dejó su huella en la élite histórica del dobles.

Zeballos inicia el festejo junto al español Granollers en Roland Garros 2025, su primer título de Grand Slam (Fuente: Reuters)

3) Francisco Comesaña – Batacazo ante Alexander Zverev

Cuartos de final ATP 500 de Río de Janeiro vs. Alexander Zverev (ALE – 2°) 4-6, 6-3 y 6-4

El mayor golpe individual del año. El Tiburón, ubicado entonces en el puesto 86 del ranking ATP, venció al número dos del mundo en polvo de ladrillo y en una instancia decisiva. No fue su único golpe en el año: en el Masters 1000 de Madrid, también sobre polvo, superó al francés Arthur Fils (14 del mundo) por 7-6 (4) y 6-4 en la R64.

Fran Comesaña y el mayor golpe de su carrera: frente a Alexander Zverev, entonces número 2 del mundo. (Fuente: Reuters)

4) Sebastián Báez – Campeón del ATP 500 de Río

Final ATP 500 de Río de Janeiro vs. Alexandre Müller (FRA – 60°) 6-2 y 6-3

Una consagración sólida y sin fisuras que reafirmó el dominio de Seba en Sudamérica y su regularidad en polvo de ladrillo. Fue su segundo título en Río (ya había coronado en la edición 2024) y el séptimo de su carrera.

Sebastián Báez festeja su segundo título en Rio (Fuente: Reuters)

5) Gustavo Fernández – Triunfo ante Alfie Hewett

Semifinal US Open (tenis adaptado) vs. Alfie Hewett (GBR – 2°) 6-7 (4), 6-1 y 7-5

El cordobés reafirmó su jerarquía con victorias ante figuras consagradas del circuito en silla de ruedas: derrotó a Alfie Hewett en semifinales del US Open y se consagró campeón en torneos como el Georgia Open y el French Riviera Open.

Gustavo Fernández y su mejor triunfo durante el año

6) Francisco Cerúndolo – Victoria ante Casper Ruud

Octavos de final Masters 1000 de Miami vs. Casper Ruud (NOR – 6°) 6-4 y 6-2

Un triunfo contundente ante un rival top en cancha dura. La mejor actuación individual de Fran en un año en el que venció a tres de los 10 mejores del mundo: además del noruego, lo sufrieron el alemán Alexander Zverev (dos veces, en Buenos Aires y Madrid) y el australiano Alex de Miñaur en Indian Wells.

Cerúndolo celebra su victoria frente a Ruud (Fuente: Reuters)

7) Solana Sierra – Triunfazo en Wimbledon

Segunda ronda Wimbledon vs. Katie Boulter (GBR – 43°) 6-7 (7), 6-2 y 6-1

El mejor triunfo femenino del año en singles: una remontada sobre césped y en un escenario icónico. Entonces, la marplatense estaba 101° en el ranking. Terminó el año en el puesto 66 y afirmada como la mejor tenista argentina en la actualidad.

La emoción de Solana Sierra tras el triunfo frente a Katie Boulter en Wimbledon (Fuente: Reuters)

8) Mariano Navone – Victoria ante Holger Rune

Segunda ronda ATP 250 Argentina Open vs. Holger Rune (DEN – 12°) 6-1 y 7-6 (2)

Un golpe inesperado y con autoridad ante un Top 15, en casa y con su gente. Fue la mejor actuación de La Nave en 2025.

Puño apretado de Navone frente a Holger Rune, uno de los jugadores más peligrosos del circuito (Fuente: Reuters)

9) Horacio Zeballos – Triunfo ante los número uno del mundo

Masters 1000 de Madrid (dobles) vs. Arevalo / Pavic (ESA/CRO – 1°) 6-4 y 6-4

Una victoria clave y contundente ante la mejor pareja del ranking de dobles y en uno de los torneos más exigentes del calendario.

Zeballos y Granollers con el trofeo del Masters 1000 de Madrid (Fuente: AFP)

10) Tomás Etcheverry – Victoria en Copa Davis

Cuartos de final Copa Davis vs. Jan-Lennard Struff (ALE – 84°) 7-6 (3) y 7-6 (7)

El contexto elevó el valor del resultado: presión máxima, puntos largos y definición sin margen de error. Tommy tuvo una actuación sólida en el singles 2 de los cuartos de final y demostró que la Copa Davis le sienta bien.

Tomás Etcheverry abraza al capitán Javier Frana luego de su triunfo frente al alemán Struff en la Copa Davis (Fuente: Reuters)