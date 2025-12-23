Deportes

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

El jugador de 34 años se encontraba en Montenegro junto a su pareja, quien resultó herida en el accidente

Guardar
El futbolista cayó desde 70
El futbolista cayó desde 70 metros

El ex futbolista profesional alemán Sebastian Hertner falleció tras caer 70 metros desde un aerosilla en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en el norte de Montenegro, frente a su esposa, informó el portal germano Bild. El accidente, que impactó a la comunidad deportiva alemana y a los visitantes del centro de esquí, se produjo el domingo alrededor de la 1 p. m., cuando una de las sillas dobles de la aerosilla se desprendió del cable y se deslizó hacia el asiento que se encontraba detrás, según informó el medio serbio Blic.

La víctima, de 34 años, se encontraba de vacaciones en Montenegro junto a su esposa, quien también resultó herida durante el incidente. El club deportivo ETSV Hamburgo, donde Hertner ejercía como capitán en la Oberliga (quinta división alemana), expresó su dolor a través de un mensaje en redes sociales: “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, publicó la institución en su cuenta oficial de Instagram.

Sebastian Hertner, que desarrolló parte de su carrera en la segunda división alemana con equipos como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt, también integró las selecciones juveniles sub-18 y sub-19 de Alemania. Compartió vestuario en estas categorías con figuras como el campeón mundial Christoph Kramer y Felix Kroos, hermano del mediocampista internacional Toni Kroos. Su experiencia y liderazgo lo convirtieron en un referente dentro del fútbol semiprofesional germano.

El accidente ocurrió en la pequeña estación de esquí Savin Kuk, próxima a la ciudad de Zabljak y situada en las montañas Durmitor. Este centro cuenta con 4,7 kilómetros de pistas y opera a una altitud que va de 1.515 a 2.212 metros. Según la información difundida por Blic, la esposa de Hertner, de 30 años, quedó atrapada en las instalaciones tras el desprendimiento de la silla y fue rescatada por los servicios de emergencia, sufriendo una fractura en una pierna. El alcalde del municipio, Zugic, confirmó a la televisión local que ella presenció el accidente en su totalidad y resultó herida.

El drama no solo afectó a la pareja. Al menos otros tres turistas quedaron atrapados en sus asientos durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron ponerlos a salvo. Tras el suceso, la fiscalía de Montenegro ordenó el cierre inmediato del lugar e inició una investigación para determinar las causas y posibles responsables.

El jugador alemán estaba de
El jugador alemán estaba de vacaciones

El alcalde Zugic subrayó en declaraciones recogidas por Blic: “Insistimos en una investigación exhaustiva y transparente para determinar a los responsables”. El municipio de Zabljak sustenta buena parte de su economía en el turismo y la seguridad de los visitantes representa una prioridad para las autoridades locales.

Hasta la tarde del domingo, no se había divulgado información oficial sobre las causas técnicas que provocaron el accidente. Blic informó que la fiscalía llevará adelante una investigación detallada y que, pese a la gravedad del hecho, el lugar volvió a estar en funcionamiento al día siguiente, lo cual generó inquietud entre algunos visitantes y residentes.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlemaniaETSV Hamburgo

Últimas Noticias

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

El ex presidente del Ciclón, que presentó un recurso para declarar nula la acefalía y retomar el poder, protagonizó un encendido debate con el conductor. “La cancha terminó todo el año insultándote”

El tenso intercambio entre Diego

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

El astro luso y su pareja Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros propietarios del lugar

La propiedad de “ultra lujo”

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El jugador de Golden State Warriors intercambió algunas palabras con Steve Kerr durante un tiempo muerto y no volvió a regresar a la cancha

Nuevo escándalo de Draymond Green

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

El arquero argentino realizó un singular festejo tras la victoria de su equipo contra Manchester United

El detrás de escena del

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Dónde disfrutan de su tiempo libre los futbolistas xeneizes antes de la vuelta al trabajo en 2026

Las vacaciones de los jugadores
DEPORTES
El tenso intercambio entre Diego

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis del club: “San Lorenzo es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

TELESHOW
La furia de Mauro Icardi

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte”

Evangelina Anderson sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity con su primera profesión: “Disfruté mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Tres hombres fueron condenados en

Tres hombres fueron condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas

Jair Bolsonaro canceló la primera entrevista que iba a conceder en prisión por problemas de salud

Ecuador e Israel fortalecieron su relación bilateral tras visita técnica enfocada en el sector agrícola

El correísmo impulsará un juicio político contra el presidente de la Judicatura de Ecuador