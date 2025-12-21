Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

Miguel Ángel Borja cambiará de rumbo (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

La posibilidad de que Miguel Ángel Borja cruzara de vereda desde River Plate a Boca Juniors generó gran debate en los últimos días. Al tratarse de los máximos exponentes del fútbol argentino, que tienen una rivalidad histórica, la posible transferencia del colombiano desde el Millonario al Xeneize originó diversas opiniones. Hubo quienes se opusieron y otros que le restaron importancia. De todos modos, el Colibrí ya tomó una importante decisión en cuanto a su futuro profesional.

El primer acercamiento entre Boca y Borja se produjo en la entrevista que el delantero concedió a ESPN el jueves pasado, en la que sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. El propio cafetero declaró: “Uno no puede cerrar las puertas”, en referencia a la chance de sumarse al equipo rival. Este gesto público no fue casual, ya que luego existieron sondeos que alimentaron las versiones sobre el interés concreto del club de la Ribera.

Aun así, según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, Borja pondrá rumbo a México, ya que tiene un acuerdo verbal con el Cruz Azul. Además, el reportero indicó que se están cruzando los contratos para sellar un vínculo que abarque las próximas dos temporadas.

El posteo de Germán García Grova

En el tramo final de su vínculo con River, Borja se encuentra de vacaciones en Cartagena, Colombia, acompañado de su familia. Su salida se produce luego de que el entrenador Marcelo Gallardo le comunicara, junto a otros cinco futbolistas, que no sería tenido en cuenta para la próxima temporada, motivo por el cual el delantero no se presentó al último entrenamiento, a pesar de que su contrato sigue vigente hasta el 31 de diciembre.

El paso de Borja por River estuvo marcado por altibajos. El club argentino pagó USD 8,6 millones por su pase a mediados de 2022. Si bien el atacante anotó 62 goles en 159 partidos, y tuvo un destacado primer semestre en 2024, la irregularidad sella su balance. Durante el último año, su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas y no logró capitalizar las oportunidades que le brindó el Muñeco Gallardo, lo que deterioró su relación con la hinchada.

“Estoy un poco con sinsabor. De pronto no fue como yo quería o queríamos muchos de los que salimos, que era con títulos. El último año siempre es lindo salir con títulos y siendo protagonistas. No me pasó a mí esta vez. Hablo en lo personal, no fue un año bueno y lo acepto, lo reconozco. Creo que no es fácil, pero te ayuda a crecer. Todo esto te ayuda a crecer. Es muy difícil para mí cuando no marco un gol, cuando erro un gol claro, cuando erro penales... Soy el primero en darme fuerte”, había indicado el atacante con pasado en Olimpo de Bahía Blanca, en diálogo con ESPN.

No obstante, el atacante de 32 años aseguró que siempre tuvo una buena relación con Gallardo. “Yo fui muy respetuoso siempre con Marcelo. Un día le fui a hablar para pedirle que quería jugar o que me dejara. Sí, teníamos diálogo en los que me hablaba de cosas futbolísticas, de movimientos. Pero después él toma las decisiones. Yo soy el primero en decir ‘no estoy pasando un buen momento’. Si de pronto me toca hacerme a un lado para que llegue otro compañero, lo hago. En ningún momento le dije algo. Sí, obviamente, quería terminar bien. No se pudo”, aseguró.