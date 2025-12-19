Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

Riquelme y Delgado, los encargados del fútbol de Boca en 2026

Boca Juniors atraviesa un momento de definiciones por la posible ratificación de Claudio Úbeda como entrenador del plantel profesional o la designación de otro lider de grupo de cara al 2026. En paralelo, está moviéndose el mercado de pases en el que por lo menos llegarían cuatro refuerzos, con la delantera como el principal puesto a reforzar más una lista de jugadores que se marcharían del club. Lo que está claro en Brandsen 805 es que la estructura del departamento de fútbol no se tocará y permanecerá como hasta ahora.

Marcelo Delgado emergerá con la figura de un manager que será mano derecha de Juan Román Riquelme, presidente, Director General de Fútbol Profesional y Amateur, y última palabra a la hora de definiciones. Desde la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, que igualmente mantienen relación directa con los que se mantienen como dirigentes por cuestiones de afinidad, el Chelo quedó a cargo de ser el nexo entre el cuerpo técnico, plantel y mesa chica directiva.

Esta modalidad se mantendrá en 2026 a pesar de que se barajaron distintas alternativas para reformar el -podría decirse hoy extinto- Consejo de Fútbol. Carlos Fernando Navarro Montoya, Beto Márcico, José Pekerman y Manteca Martínez habían sido algunos nombres en cuestión, pero finalmente Riquelme desistió de esa idea de sumar caras nuevas y se repartirá la responsabilidad junto a su fiel ladero Delgado. Tres delegados provistos por la institución (de los cuales prefieren preservar los nombres), que realizaron cursos de transferencias y cómo manejar los libros de pases, acompañarán al Chelo en el día a día. Y, el Departamento de Legales, con Orlando Giménez a la cabeza, aportará en dicha materia.

El Chelo Delgado será manager y estará acompañado por tres delegados instruidos en transferencias más el Departamento de Legales (RS Fotos)

El presidente Riquelme considera a Delgado una pieza inamovible dentro del Consejo, no solo por la relación personal que los une desde la campaña electoral de 2019, sino también por la confianza depositada en su gestión. La salida de Serna y Cascini, quienes expresaron públicamente su gratitud hacia la actual conducción, y la desvinculación de referentes del plantel como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi —estos dos últimos entrenan actualmente a contraturno a la espera de la finalización de sus contratos—, en su momento contribuyeron a descomprimir el clima interno, según la evaluación de la dirigencia.

En declaraciones a la prensa, Serna manifestó en aquel entonces: “Es un momento supremamente difícil, muy muy difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte del grupo de trabajo y agradecí y di todo, hoy también tengo que decir que di todo”. Por su parte, Cascini desmintió rumores sobre posibles acciones legales contra el club y optó por una despedida breve: “Soy un agradecido a Boca. Soy un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo”.

En este momento, la prioridad de Riquelme y Delgado pasa por la definición sobre el futuro técnico de Boca. Hace algunos días, el Chelo dejó entrever que se tomarían unos días más para tomar una resolución respecto al tema: “Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, hay que armar la pretemporada, tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos trabajando un poco con todas las cosas”.

Existe una charla pendiente, por caso, con un Ander Herrera que viajó a España y todavía no definió su futuro (seguirá un año más en Boca o se retirará como profesional). Concluidos los contratos de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, Román y Delgado también están abocados a otras posibles salidas por ventas o préstamos, sobre todo de algunos juveniles que ya fueron solicitados en este mercado (como Santiago Dalmasso y Mateo Mendia, con chances de ir a Platense). Y, en otro orden, miran a los probables refuerzos: está avanzada la llegada del colombiano Marino Hinestroza, no descartan ofrecerle un contrato al ex River Miguel Borja, harán un intento por el defensor de San Lorenzo Gastón Hernández y probablemente oferten por un mediocampista por derecha.