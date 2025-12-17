Deportes

Roberto Durán cuestiona a Floyd Mayweather antes de su pelea con Mike Tyson: "Si estuviera en mi época, no sería el mejor"

La crítica de "Mano de Piedra" a "Money" suma tensión al espectáculo y reaviva el debate sobre quiénes merecen el título de leyenda, mientras "Iron" se prepara para su regreso a los focos del boxeo en 2026, con 59 años

Roberto Durán cuestiona la grandeza de Floyd Mayweather y reaviva el debate sobre los mejores boxeadores de la historia REUTERS/Regis Duvignau

Las declaraciones recientes de Roberto Durán han avivado el debate sobre la grandeza y el legado de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

En una entrevista, el excampeón panameño puso en tela de juicio la dimensión histórica de Floyd Mayweather, asegurando que el invicto estadounidense no habría alcanzado el mismo reconocimiento si le hubiera tocado medirse en la era dorada del boxeo.

La controversia surgió poco después de anunciarse la próxima pelea de exhibición de Mayweather, quien enfrentará a Mike Tyson, de 59 años, en un evento previsto para marzo de 2026 en África.

Las críticas de Durán y el contexto del debate

Las declaraciones de Durán alimentan la polémica sobre la validez de comparar figuras de distintas generaciones en el boxeo EFE/Bienvenido Velasco

Conocido como “Mano de Piedra” y considerado uno de los grandes íconos del boxeo de los años 70 y 80, Durán fue directo al evaluar la carrera de Mayweather. Para el panameño, el récord de cincuenta victorias sin derrotas de “Money” tiene un contexto que no siempre se menciona: la generación de rivales a la que enfrentó.

“Me río cuando Floyd Mayweather dice que si volvía en el tiempo atrás nos golpearía a todos. Te diré esto: si él estuviera en la misma época que Hagler, Hearns, Leonard y yo, no creo que fuera un hombre tan grande”, afirmó Durán en una entrevista destacada por Bolavip. Sus palabras generaron una reacción inmediata entre aficionados y especialistas, quienes se lanzaron a analizar si las comparaciones entre décadas son válidas o un mero ejercicio de nostalgia deportiva.

La discusión sobre la dificultad de comparar figuras de distintas épocas no es nueva en el boxeo. Muchos sostienen que los cambios en la reglamentación, la preparación física y los estilos de combate hacen que los enfrentamientos hipotéticos sean solo especulación.

La próxima pelea de exhibición
La próxima pelea de exhibición entre Mayweather y Mike Tyson genera expectativas y dudas sobre su verdadero valor deportivo REUTERS/Henry Romero

Sin embargo, estas polémicas resultan constantes y renovadas cada vez que una leyenda del pasado cuestiona a un campeón contemporáneo, alimentando el interés mediático en torno a duelos que solo existen en la imaginación de los fanáticos.

Mayweather, Tyson y las exhibiciones mediáticas

Mientras la controversia por las palabras de Durán se extiende, Mayweather ultima detalles para un combate que ya se perfila como uno de los espectáculos más llamativos del año. El estadounidense enfrentará a “Iron” Tyson en un evento que ha despertado atención no solo por el carisma y prestigio de ambos, sino también por la diferencia de peso, edad y experiencia entre los dos pugilistas.

Los organizadores promocionan el combate como un choque sin precedentes, pero no pocos han puesto en duda el verdadero valor deportivo del encuentro. Esa brecha física, sumada a los estilos opuestos de los protagonistas, ha alimentado el escepticismo en parte del público.

Durán, ícono del boxeo de los años 70 y 80, destaca por su legado enfrentando a leyendas como Hearns, Hagler y Leonard (Grosby)

La expectativa mediática en torno al enfrentamiento entre Mayweather y Tyson no solo se nutre del renombre de ambos, sino de un contexto de polémicas y declaraciones cruzadas. Las palabras de Durán funcionan como un catalizador, llevando la atención al eterno atractivo de comparar “lo mejor de cada época” y preguntarse cómo sería una pelea real entre campeones separados por generaciones enteras.

Trayectorias y huella en el cuadrilátero

Durán dejó una marca imborrable en la historia del boxeo, consagrándose en categorías como peso ligero y wélter y ganando notoriedad enfrentando a nombres como Marvin Hagler, Thomas Hearns y Sugar Ray Leonard.

Su estilo agresivo y su técnica lo consolidaron como uno de los púgiles más respetados por colegas y rivales. Además, el orgullo nacional panameño que sigue despertando lo posiciona como un referente cultural y deportivo más allá de sus logros.

Mayweather se consolida como figura central de la era moderna por su invicto y su capacidad para convertir peleas en eventos globales REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Por otro lado, Mayweather se transformó en una figura central de la era moderna, no solo por su invicto, sino por su capacidad para capitalizar cada pelea y convertirlas en eventos globales.

Sus triunfos en diferentes categorías y su habilidad para evadir los golpes lo han convertido en objeto de admiración y controversia por igual. La frialdad y seguridad con las que gestiona su imagen y sus desafíos han sido clave en su construcción como uno de los atletas mejor pagados del mundo.

La dificultad de medir la grandeza

En el fondo, la advertencia de Durán produce un eco en el debate permanente sobre la importancia de los contextos y las circunstancias en el deporte profesional.

El debate sobre la grandeza en el boxeo refleja la importancia del contexto, la época y los rivales en la construcción de leyendas

¿Cuánto pesa el entorno, la época y el circuito de rivales a la hora de definir la grandeza de un boxeador? No existe un consenso definitivo, y cada generación tiende a reivindicar a sus ídolos y estilos, creando una narrativa tan apasionada como inconclusa.

A pesar de la controversia, lo cierto es que tanto Durán como Mayweather han trascendido su tiempo y su récord, generando debates que mantienen viva la pasión por el boxeo.

La voz de Durán, al desafiar el sitial de Mayweather, reaviva un clásico enfrentamiento entre “pasado y presente” que engrandece la leyenda de ambos y confirma la vigencia del boxeo como uno de los deportes con mayor carga histórica y emocional.

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Alerta en Boca Juniors: dos poderosos equipos del continente pretenden a Miguel Merentiel

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

