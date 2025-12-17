“Ojo a las caras de Lionel”: el video de las increíbles reacciones de Messi durante su visita a un santuario de animales en la India

Las increíbles reacciones de Lionel Messi en un santuario de animales en la India

La reciente travesía de Lionel Messi por la India dejó imágenes y gestos que trascendieron el ámbito deportivo, al visitar el centro de rescate y conservación de fauna silvestre Vantara, fundado por Anant Ambani. El futbolista argentino, acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fue recibido con una ceremonia tradicional que incluyó música folclórica y una lluvia de flores, en un acto que simbolizó bendiciones y pureza de intención. La jornada estuvo marcada por la participación de Messi en rituales hindúes y actividades de integración con la filosofía india de respeto y armonía con la naturaleza.

Uno de los momentos más emotivos de la visita ocurrió en el centro de elefantes, donde Messi compartió una actividad con Maniklal, una cría rescatada junto a su madre de trabajos forzados en la industria maderera. El astro argentino jugó al fútbol con el elefante, generando una escena que quedó registrada como uno de los recuerdos más significativos del recorrido. Además, en un gesto simbólico, Anant Ambani y Radhika Ambani bautizaron a un cachorro de león con el nombre “Lionel”, en honor al visitante, como símbolo de esperanza y continuidad.

Durante su estancia en Vantara, Messi y sus acompañantes recorrieron instalaciones dedicadas al bienestar animal, interactuaron con los equipos del centro y participaron en el Maha Aarti dentro del templo, donde se celebraron rituales como Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja y Shiv Abhishek. En estas ceremonias, el argentino ofreció oraciones por la paz y la unidad mundial, alineándose con los valores espirituales del lugar. El recorrido incluyó una parada en el complejo de energía verde y la mayor refinería del planeta, donde Messi expresó su admiración por la magnitud y la visión sostenible de las operaciones.

En el Big Cat Care Centre, Messi tuvo la oportunidad de interactuar con leones, leopardos y tigres que viven en entornos enriquecidos y naturalizados. Muchos de estos animales se acercaron con curiosidad, evidenciando el ambiente de confianza y bienestar que caracteriza al centro. El itinerario continuó por los centros de cuidado de herbívoros y reptiles, donde el argentino observó la atención veterinaria especializada, la nutrición personalizada y los protocolos avanzados de manejo. “Ojo a las caras de Lionel en el recorrido por el Santuario de Animales…”, publicó el usuario de X Ataque Futbolero y el video con sus increíbles reacciones se volvió viral.

La visita al hospital veterinario permitió a Messi presenciar procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real. Además, alimentó okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes, participando activamente en las rutinas de cuidado diario. En el centro de cuidado temporal, dedicado a animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Messi conoció historias de resiliencia y recuperación.

Al cierre de la jornada, Messi compartió sus impresiones sobre la experiencia: “Lo que hace Vantara es verdaderamente hermoso: el trabajo por los animales, el cuidado que reciben, la manera en que son rescatados y protegidos. Es realmente impresionante. La pasamos muy bien, nos sentimos completamente cómodos durante toda la visita, y es una experiencia que se queda contigo. Seguramente volveremos a seguir inspirando y apoyando este trabajo tan significativo”.

La despedida incluyó la participación de Messi en los rituales Nariyal Utsarg y Matka Phod, símbolos de buenos deseos y nuevos comienzos. La ceremonia finalizó con cánticos por la paz y el bienestar. El propio atacante, que recientemente se consagró campeón de la MLS Cup con Inter Miami, se despidió del tour con un mensaje emotivo: “¡Namasté, India! ¡Qué visitas tan increíbles a Delhi, Bombay, Hyderabad y Calcuta! Gracias por la cálida bienvenida, la generosa hospitalidad y todo el cariño que me mostraron durante mi viaje. Espero que el fútbol tenga un futuro brillante en la India”.

LAS FOTOS DE LA VISITA DE MESSI AL CENTRO DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE VANTARA

Messi interactúa con una jirafa (Vantara y Reliance)

Ni el león se quiso perder la visita de Messi (Vantara y Reliance)

De Paul, Messi y Suárez posan en uno de los espacios (Vantara y Reliance)

Los animales sintieron curiosidad por la presencia de los futbolistas

La Pulga compartió los rituales espirituales del país

Leo jugó al fútbol con un elefante que fue rescatado

Suárez, Anant Ambani, Messi y De Paul