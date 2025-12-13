A 48 horas de confirmarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate

Argentino de Quilmes confirmó que Alexis Zárate finalmente no jugará en el club (Foto: @ArgdeQuilmesOf)

La noticia había generado gran repercusión, pero duró menos de 48 horas: Argentino de Quilmes finalmente desistió de fichar a Alexis Zárate, el ex defensor de Independiente que quedó en libertad condicional hace unos meses tras cinco años preso en una causa que lo encontró culpable de abuso sexual.

“Queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate. Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico, continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026″, comunicó el Mate en sus redes sociales durante la mañana de este sábado. Zárate había sido anunciado como flamante contratación el jueves por la tarde.

Después de más de cinco años en prisión por abuso sexual, Alexis Zárate había sido confirmado como nuevo jugador de Argentino de Quilmes, marcando su regreso al fútbol profesional en la Primera B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino.

El comunicado que emitió Argentino de Quilmes durante la mañana de este sábado

El defensor, surgido de Independiente, obtuvo la libertad condicional hace cinco meses, un beneficio que, según explicaron desde su entorno, se le concedió por sus buenos antecedentes en el Servicio Penitenciario, a pesar de que en casos de abuso sexual no suele otorgarse este tipo de libertad anticipada. Hasta 2027, Zárate deberá cumplir con varias pautas de conducta, entre ellas asistir a un taller de masculinidades del municipio de Lomas de Zamora y mantener una restricción perimetral de 500 metros respecto a la víctima.

En ese contexto, el club Argentino de Quilmes oficializó la incorporación del futbolista de 31 a través de sus redes sociales el sábado pasadas las 16hs. “¡Bienvenido Alexis! Alexis Zárate es nuevo jugador del Mate, el defensor ex Independiente disputará la próxima temporada en el Primer Club Criollo”, había escrito en un mensaje que estuvo acompañado por una foto del ex defensor de Independiente con la camiseta del club. La institución, que recientemente renovó los contratos de varios jugadores como Marcelo Vega, Leandro Chaco Guzmán, Matías Rodríguez, Franco Centurión y Valentino Di Marco, viene de quedar a cinco puntos de la zona de descenso a la Primera C en la última temporada.

Zárate ingresó al penal de Bahía Blanca el 3 de julio de 2020, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejara firme su condena a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación, en un hecho ocurrido en marzo de 2014. Entre el episodio y su detención formal, el lateral derecho permaneció en libertad, pasando de Independiente de Avellaneda a Temperley y luego al FK Liepaja de Letonia, hasta que debió regresar a la Argentina ante la inminente efectivización de la sentencia.

Durante su tiempo en prisión, Zárate avanzó en la carrera de abogacía gracias a un convenio entre el Servicio Penitenciario y la Universidad del Sur. Según su entorno, solo le restan tres materias para recibirse. Además, trabajó en la fábrica de pastas de la familia de su pareja, a quien conoció en la Iglesia Evangélica Catedral de la Fe tras su regreso de Letonia. El beneficio de la libertad condicional, que podía solicitar desde noviembre de 2024, le fue finalmente otorgado por la Cámara de Casación el 3 de julio de 2025.

El fichaje se anunció el jueves 11 de diciembre pasada las 16hs (Foto: @ArgdeQuilmesOf)

En una entrevista concedida al programa partidario El Show de Temperley tras ser visto en el estadio de ese club durante un partido con Chacarita, Zárate reflexionó sobre su proceso de reinserción: “La finalidad de la pena es la adecuada reinserción social. Para eso es clave trabajar y estudiar. Sé que a muchos no les fue fácil reinsertarse apenas salieron, yo tuve la suerte de trabajar con mi suegro y reencontrarme con amigos y familia. Eso me brindó esta oportunidad”.

El caso que derivó en la condena de Zárate se remonta a la madrugada del 16 de marzo de 2014, cuando, según determinó la Justicia, abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía junto a su pareja, el futbolista Martín Benítez, en un departamento de Wilde. Tras la denuncia, Independiente transfirió a Zárate a Temperley. El proceso judicial culminó en septiembre de 2017 con una condena dictada por el Tribunal Oral Número 1. Durante el trámite judicial, la víctima denunció haber sufrido revictimización.