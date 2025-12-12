Cuánto cuestan las suites de lujo que puso en venta la FIFA para ver a la selección argentina en el Mundial 2026

Deportes

Imagen representativa de las suites
Imagen representativa de las suites de los estadios del Mundial

La FIFA ha puesto a disposición del público las exclusivas suites de lujo para presenciar los partidos de la selección argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026, con precios que alcanzan los USD 96.600 por paquete. Estos espacios VIP ofrecen una experiencia integral que incluye acceso a una vista privilegiada del campo de juego, menús de temporada acompañados de champán premium, vinos, cervezas, licores, cócteles sin alcohol y una amplia variedad de refrescos, además de baño privado y pases para estacionamiento.

Para el encuentro entre Argentina y Argelia, programado para el 16 de junio de 2026 en Kansas City, la FIFA ha puesto a la venta seis suites de lujo. La opción más accesible tiene un valor de USD 44.200 e incluye 13 entradas, mientras que la más exclusiva asciende a USD 78.200 y ofrece 23 tickets para el partido, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del ente que rige el fútbol a nivel mundial.

El Arrowhead Stadium, con capacidad para 79.451 espectadores, es reconocido por su ambiente imponente y su historia en la National Football League (NFL). Según la FIFA, este estadio, sede de los Kansas City Chiefs, alcanzó un nivel récord de 142,2 decibelios durante un partido de 2014 entre los Chiefs y los New England Patriots, lo que le valió el reconocimiento Guinness como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo. Además, el estadio ha sido escenario de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos, consolidando su relevancia en el deporte estadounidense.

En el caso del partido frente a Austria, que se disputará el 22 de junio en Arlington, Texas, existen 17 suites disponibles hasta el momento. El precio inicial es de USD 43.350 por un pack de 17 entradas, y la opción más costosa llega a los USD 96.600, con 24 boletos incluidos. Para el enfrentamiento ante Jordania, el 27 de junio en la misma ciudad texana, se ofrecen 10 suites: la más económica cuesta USD 64.800 e incluye 18 tickets, mientras que la más cara iguala el máximo de USD 96.600 y también contempla 24 entradas.

Las suites para el encuentro
Las suites para el encuentro frente a Argelia

El AT&T Stadium se ha consolidado como un referente internacional en materia de entretenimiento, no solo por su arquitectura y su colección de obras de arte, sino también por las gigantescas pantallas de vídeo que transforman la experiencia de los asistentes. Desde su inauguración en 2009, ha albergado eventos de alto perfil como el Super Bowl XLV, la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario en 2015, el Draft de la NFL de 2018, el Cotton Bowl Classic, la Final Four masculina de la NCAA y el Campeonato AMA Supercross. Además, ha sido escenario de combates de boxeo por títulos mundiales, lo que evidencia su versatilidad para distintos deportes y espectáculos.

En todos los casos, los servicios de hospitalidad permanecen constantes: los asistentes podrán disfrutar de platos seleccionados, bebidas de alta gama, baño privado y estacionamiento exclusivo. La FIFA ha habilitado la compra de estos paquetes a través de su página oficial, donde también se pueden consultar detalles y disponibilidad para otros partidos del torneo.

En caso de que Argentina finalice en el primer puesto de su grupo, su camino en la fase eliminatoria comenzará el 3 de julio en el Miami Stadium, donde se medirá con el segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si avanza, el siguiente compromiso será el 7 de julio en Atlanta ante el segundo de los Grupos D o G, con posibles rivales como Estados Unidos, Paraguay o Bélgica.

La FIFA ya puso en
La FIFA ya puso en venta las suites para los partidos del Mundial

Los cuartos de final podrían deparar un enfrentamiento con la Portugal de Cristiano Ronaldo el 11 de julio en Kansas City, mientras que la semifinal se disputaría el 15 de julio en Atlanta, con Inglaterra o Brasil como potenciales adversarios. La final está programada para el 19 de julio a las 15 horas en Nueva York.

Si el equipo argentino termina en el segundo lugar de su zona, el cruce de dieciseisavos será ante el líder del Grupo H, donde España y Uruguay parten como favoritos, el 2 de julio en Los Ángeles. En octavos de final, el posible rival saldría entre los segundos de los Grupos G y L, con candidatos como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana, el 6 de julio en Dallas. El eventual partido de cuartos de final se disputaría el 10 de julio en Los Ángeles, y la semifinal, en caso de avanzar, el 14 de julio en Dallas. En este escenario, Argentina quedaría en la llave de los líderes de grupos encabezados por Alemania, Francia y Países Bajos.

Innovación en educación médica: abren

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario