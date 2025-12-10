La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

La directiva de Palmeiras decidió renovar el contrato de Abel Ferreira hasta diciembre de 2027, una determinación que refuerza la confianza en el técnico portugués pese a que el club cerró la temporada 2025 sin títulos, tras perder la final de la Copa Libertadores y quedar segundo en el Brasileirao. Esta extensión de vínculo, confirmada oficialmente por el club paulista, representa un respaldo inédito en el fútbol brasileño, donde la paciencia con los entrenadores suele ser limitada. Ferreira, quien llegó al equipo de São Paulo en octubre de 2020, se consolida así como el técnico con más años consecutivos al frente del equipo y el más exitoso en la historia de la institución, con diez títulos obtenidos en cinco años.

La decisión de la presidenta Leila Pereira de mantener a Ferreira al frente del proyecto deportivo se produce tras una campaña marcada por la frustración de haber quedado a las puertas de la gloria en las principales competencias. El equipo perdió 1-0 ante Flamengo en la final de la Libertadores disputada en Lima y, aunque logró una victoria 3-0 sobre Atlético Mineiro en el Brasileirao, no pudo evitar que el conjunto carioca se consagrara campeón con 78 puntos, cinco más que Palmeiras y solo tres por jugar. Además, el club sufrió una eliminación prematura en la Copa do Brasil a manos de Corinthians y fue subcampeón en el Campeonato Paulista, lo que convirtió a 2025 en la primera temporada sin títulos desde la llegada del entrenador portugués.

A pesar de estos reveses, la directiva valoró la regularidad y el legado de Ferreira, quien ha dirigido 395 partidos con un balance de 229 victorias, 93 empates y 74 derrotas, y un total de 672 goles a favor y 320 en contra. Bajo su mando, Palmeiras conquistó dos Copas Libertadores (2020 y 2021), dos Brasileiraos (2022 y 2023), una Copa do Brasil (2020), una Recopa Sudamericana (2022), una Supercopa do Brasil (2023) y tres Campeonatos Paulistas (2022, 2023 y 2024). Esta cosecha lo sitúa como el entrenador más laureado del club, superando incluso a Oswaldo Brandão.

Abel Ferreira ganó diez títulos en cinco años en el Palmeiras (REUTERS/Jean Carniel)

El propio Abel Ferreira expresó su satisfacción por la renovación y el respaldo recibido. “A lo largo de estos cinco años aquí, me fui identificando con los valores y los principios del club. Para mí Palmeiras es un estilo de vida y una forma de vivir”, reconoció. El técnico explicó que la decisión de continuar fue tomada en familia y agradeció el apoyo constante de la presidenta Pereira, quien, según sus palabras, “siempre manifestó interés en la continuidad, en la estabilidad y en la consistencia del proyecto”.

La presidenta Leila Pereira, subrayó: “Abel no solo es el técnico más victorioso en la historia de Palmeiras sino también un profesional competente y dedicado, en el que tengo plena confianza. No hay nadie más preparado que él para desarrollar y concluir con éxito el trabajo de reformulación del elenco que iniciamos este año”. El club también informó que “los valores de salario y premios son los mismos” que en el contrato anterior, que vencía el 31 de diciembre de 2025, y la prensa local estima que Ferreira percibe unos USD 550.000 mensuales.

Ferreira, de 46 años, ha rechazado ofertas de clubes ingleses como Nottingham Forest y Wolverhampton, priorizando la continuidad de su proyecto en Brasil. Tras la derrota en la final de la Libertadores, el entrenador defendió el trabajo del plantel y remarcó: “Perder es una cosa; ser un perdedor es otra. Este equipo perdió, pero no es un equipo perdedor”. Además, anticipó que las experiencias de 2025 serán clave para el futuro inmediato: “Las lecciones de 2025 nos ayudarán mucho a ganar en 2026”.

En el contexto del fútbol brasileño, donde la rotación de entrenadores es habitual, la permanencia de Ferreira resulta excepcional. Solo otros tres técnicos superan el año de continuidad en sus respectivos equipos: Filipe Luís en Flamengo, Rogério Ceni en Bahia y Léo Condé en Ceará. La apuesta de Palmeiras por la estabilidad y la confianza en el liderazgo de Abel Ferreira marca un rumbo singular en el panorama sudamericano, con la expectativa de que el club recupere su protagonismo en la próxima temporada.