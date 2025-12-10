Deportes

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

El Cholo protagonizó un llamativo episodio en la conferencia de prensa, luego de la victoria ante PSV Eindhoven por la Champions League

El Atlético de Madrid logró un triunfo importante en la sexta fecha de la Champions League y quedó más cerca de su principal objetivo: clasificar a los octavos de final sin la necesidad de la escala en la instancia de los playoffs.

El conjunto del Cholo Simeone se impuso con autoridad por 3 a 2 frente al PSV Eindhoven de los Países Bajos y se afianzó en la séptima ubicación de la tabla, con 12 puntos (misma cantidad que el Real Madrid, Inter de Milán, Liverpool y PSG).

Sin dudas, una de las figuras destacadas fue Julián Álvarez, quien marcó el empate transitorio para revertir una historia que había comenzado adversa. El ex delantero del Manchester City capitalizó un error defensivo y selló el 1 a 1 transitorio que le dio la chance al Colchonero de reaccionar a tiempo. “Después te comento de Julián, pero me encantó el equipo. No les dejamos jugar, tuvieron ocasiones de gol porque juegan bien. Se jugó a lo que queríamos. Los jugadores diferenciales como Julián tienen momentos. Y son brillantes. Que siga en la línea como ahora porque son necesarios. Tuvo un gran detalle Alex al darle el primer gol”, sostuvo el DT en la rueda de prensa.

En el constante ida y vuelta que se vivió en territorio neerlandés, el Cholo explicó que “no hay ningún equipo que domine los 90 minutos, porque siempre hay pasajes en los que el rival puede ser superior". “Los llevamos a un partido incómodo, molesto. Me encantó el equipo, se lo dije a ellos. Puedes cometer errores, pero el equipo no salió del plan que tenía. Salimos a presionar alto y para eso hace falta correr. Y hay que dar el máximo como hicieron los 16 de hoy. En ningún momento salimos del plan que teníamos ante un rival que no perdía desde septiembre. Y que juega bien”, argumentó.

Además, el entrenador volvió a elogiar a La Araña, debido a su notable presente en la red. “En el gol lo abracé como a todos. Refuerza lo que es Julián para nosotros, un jugador determinante”. Es que el cordobés alcanzó la línea de dos figuras argentinas en la Champions League. Es que el ex River Plate sumó 19 goles en la competición más codiciada de Europa e igualó la cantidad que lograron Julio Cruz, de gran carrera en Italia, y el ex Racing, Lisandro López. Cabe señalar que Lionel Messi, con 129 gritos, es el argentino que más veces festejó en el certamen internacional y es seguido por Sergio Agüero (45), Hernán Crespo (25), Lautaro Martínez (25), Ángel Di María y Gonzalo Higuaín (ambos con 24). “Julián volvió como muchos pedían a ser el jugador diferencial que es. Trabajó, corrió, tuvo gestos individuales increíbles, el pase a Barrios en la acción del gol fue maravilloso”.

El DT habló en conferencia de prensa, luego del triunfo del Atlético de Madrid

Sin embargo, en un tenso cruce que tuvo con uno de los periodistas acreditados, el Cholo advirtió que le envió un mensaje a Jan Oblak para que siguiera con lo pautado, una postura que el cronista puso en duda: “Le dije a Oblak de jugar en largo. Ya se lo había dicho. Todas las jugadas eran ganar la segunda pelota. Nico mejoró mucho en apoyar a Alex. Giuliano se conectó más. A mí me gustó mucho el equipo”, sentenció.

Hace tiempo que no me voy tan lleno, disfrutando de lo que vi. El equipo no miró para atrás. Presionó siempre para adelante. Teníamos un plan que salió a la perfección”, concluyó.

