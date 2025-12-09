Qué pilotos harán los test de Abu Dhabi de Fórmula 1: por qué no estará Franco Colapinto

Este martes la Fórmula 1 seguirá su acción en pista en Yas Marina (REUTERS/Amr Alfiky)

El circo de la Fórmula 1 se quedó en Abu Dhabi y la actividad en pista continuará en el Circuito de Yas Marina tras el cierre de la temporada 2025, con una jornada de pruebas que reunirá a los 20 monoplazas de la máxima categoría. Se trata de otro ensayo sobre un elemento clave que comenzará a utilizarse el año próximo.

El objetivo principal será evaluar la nueva gama de neumáticos Pirelli diseñada para 2026, que introduce compuestos más pequeños y estrechos, así como una construcción radicalmente distinta para adaptarse a las regulaciones técnicas que entrarán en vigor el próximo año. Este test, que se celebrará el martes, no modificará los compuestos ya homologados para 2026, pero permitirá a la marca italiana definir qué variantes utilizará en la temporada siguiente. Cabe recordar que en el venidero ejercicio se emplearán llantas de 18 pulgadas pero con una reducción en el ancho, 25 mm menos para los delanteros y 30 mm menos para los traseros, y un diámetro ligeramente menor.

En el desarrollo de estos neumáticos, Pirelli solicitó a los equipos estimaciones sobre los niveles de carga aerodinámica previstos para finales de 2026, aunque las simulaciones presentaron una amplia disparidad. Mario Isola, responsable de la firma, explicó: “Fue más difícil para los equipos estimar el rendimiento de sus coches 2026 al final de la temporada. Pero necesitábamos esas simulaciones porque necesitábamos diseñar un producto que durara un año. Si solo nos dan una idea del rendimiento del auto al comienzo de la temporada, y si no sabemos cuál será la tasa de desarrollo, entonces es difícil para nosotros”. Por este motivo, la empresa desarrolló un abanico de compuestos que cubren diferentes escenarios, en caso de que la carga aerodinámica real difiera de las previsiones.

El mexicano Pato O'Ward probará otra vez sobre uno de los McLaren que lograron el Campeonato Mundial de Constructores (Prix REUTERS/Jakub Porzycki)

Los denominados autos laboratorio, que participarán en la prueba, son monoplazas de especificación 2025 modificados para aproximarse a los niveles de carga aerodinámica considerablemente inferiores que se esperan en 2026. Sin embargo, la adaptación no es total, ya que los vehículos del próximo año incorporarán aerodinámica activa, una tecnología imposible de replicar por completo en los modelos actuales. Isola detalló: “Hemos discutido algunas limitaciones con los equipos, basadas en esas primeras pruebas. Por ejemplo, decidimos evitar sobrecargar los neumáticos en las rectas. Estábamos probando con un límite de velocidad de 290 km/h o 300 km/h, porque claramente tendrán mucha menos carga aerodinámica en las rectas el próximo año. Así que acordamos algunas metodologías de prueba con los equipos. Gracias a estas metodologías fue posible obtener comentarios de los autos laboratorio que fueran un poco más coherentes, más cercanos”.

Durante la jornada, Pirelli pondrá a disposición de los equipos todos los compuestos desarrollados, a excepción del neumático de seco más duro, el C1, y el de lluvia extrema. La información recabada servirá para afinar la selección de compuestos para 2026, aunque no alterará las características ya aprobadas para la próxima temporada.

En paralelo, los otros diez monoplazas serán manejados por debutantes en el tradicional test de jóvenes pilotos de fin de temporada, reservado a quienes hayan disputado dos grandes premios o menos. Entre los titulares ausentes se destacan Yuki Tsunoda de Red Bull, George Russell de Mercedes, quienes cederán sus asientos a los jóvenes Isack Hadjar y Andrea Kimi Antonelli, respectivamente. Max Verstappen, por su parte, manifestó estar “muy contento” de no participar en la prueba.

Franco Colapinto estará ausente en los test de post temporada (MARIAN CHYTKA / Prensa Alpine)

El equipo Alpine apostará por la experiencia y solo alineará a Pierre Gasly, mientras que Franco Colapinto no estará presente en esta ocasión. El argentino regresó a Enstone y trabaja sobre el simulador del auto de 2026, pero en los próximos días regresará al país para tomarse unas merecidas vacaciones.

En Aston Martin, Stoffel Vandoorne será el único piloto de pruebas al volante de un auto laboratorio, ya que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll participarán, una decisión previsible en el caso del piloto español, quien no esperaba volver a conducir el AMR25.

Entre los debutantes, varios equipos repetirán a los pilotos que ya participaron en la Práctica Libre 1 del viernes pasado. McLaren contará nuevamente con el mexicano Pato O’Ward al volante del monoplaza campeón. En Ferrari, Williams y Aston Martin estarán Dino Beganovic, Luke Browning y Jak Crawford, respectivamente, todos ellos vinculados a sus equipos a través de la Fórmula 2.

Kush Maini, también procedente de la Fórmula 2, conducirá para Alpine, mientras que Paul Aron volverá a subirse a un Sauber. Frederik Vesti, piloto reserva de Mercedes y actualmente activo en IMSA con Cadillac, conducirá la Flecha de Plata. Por su parte, Ryo Hirakawa, piloto de Toyota en el WEC y reserva de Haas, estará al mando del VF-25.

Red Bull confiará su RB21 a Ayumu Iwasa, quien se ganó la oportunidad tras conquistar el campeonato de Súper Fórmula, una de las dos categorías más importantes de Japón. Uno de los focos de atención será Arvid Lindblad, que sumará experiencia clave antes de su ascenso a la Fórmula 1 con Racing Bulls en 2026.