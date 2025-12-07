Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo le irá a la selección argentina

Los candidatos a ganar el Mundial según una supercomputadora

La Copa Mundial 2026 de la FIFA presentará un formato inédito con la participación de 48 selecciones nacionales que buscarán conquistar el trofeo más codiciado del fútbol internacional. El torneo, que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se jugará la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará con una fase de grupos compuesta por 12 zonas y una competencia de favoritos que se perfila más disputada que nunca. Luego del sorteo, una supercomputadora estableció las chanches de los combinados que tienen más oportunidades de consagrarse.

La selección de España encabeza el listado de selecciones con mayores probabilidades de adjudicarse la Copa del Mundo, según el análisis realizado por el superordenador de Opta, el reconocido sistema de datos deportivos. El modelo estadístico otorga al combinado dirigido por Luis de la Fuente un 17% de posibilidades de coronarse campeón del mundo, basando la predicción en el equilibrio de la plantilla y la proyección de los actuales campeones de Europa. El plantel español destaca por la profundidad de su mediocampo y la variedad ofensiva, factores que lo sitúan por encima de otros aspirantes en la previa al certamen.

El segundo lugar en las previsiones lo ocupa Francia, que con un 14,1%, llega al Mundial después de haber ganado la edición de 2018 y luego de llegar a la final en 2022. El equipo de Kylian Mbappé apunta a su tercera consagración y parte como uno de los conjuntos más regulares de la última década.

En el tercer puesto aparece Inglaterra, con un 11,8%. El análisis del algoritmo predice que bajo la dirección de Thomas Tuchel, los ingleses podrían superar la barrera de seis décadas sin títulos mundiales y avanzar hasta las instancias decisivas.

Argentina buscará revalidar el título en el Mundial 2026 (Reuters)

A pesar de la expectativa generada por la posible consagración consecutiva de Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni solo figura en el cuarto lugar con un 8,7% de opciones, según la herramienta estadística. El campeón vigente aspira a convertirse en la primera selección en retener el título desde el Brasil de 1962. La presencia de Lionel Messi y la experiencia adquirida por los más jóvenes en Qatar 2022 constituyen los principales avales de la Albiceleste, que compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania durante la primera fase. El plantel argentino mantiene la base del último Mundial y llega como vigente líder de la clasificación sudamericana.

El listado de principales candidatos lo completan Alemania, con un 7,1%, y Portugal, que cuenta con un 6,6% y buscará el primer título mundial de su historia en el torneo que podría marcar la despedida de Cristiano Ronaldo. Ambos equipos se mantienen dentro del grupo de posibles ganadores, a pesar de las dudas generadas por sus actuaciones recientes en competencias internacionales.

Brasil, cinco veces campeón del mundo y el otro representante sudamericano histórico, ocupa la séptima posición, más relegada en las proyecciones de Opta con un 5,6% de probabilidades. El seleccionado que será dirigido por Carlo Ancelotti tiene una plantilla con figuras de talla mundial, pero las estadísticas recientes de partidos eliminatorios y grandes torneos no acompañan el optimismo.

España es el gran candidato a ganar el Mundial 2026 según Opta (Efe)

Entre las sorpresas del listado, se encuentra Países Bajos, equipo que nunca logró el título, aunque en esta edición recibe un 5,2% de opciones tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024 y cuartos de final en el último Mundial. Noruega aparece con un 2,3%, impulsada principalmente por la capacidad goleadora de Erling Haaland. Colombia figura en la décima posición del ranking, con 2,0%, gracias al rendimiento de su estrella Luis Díaz y la regularidad exhibida en las eliminatorias.

El análisis estadístico llevado a cabo por Opta también contempló las posibilidades de los anfitriones. México lidera entre los organizadores con 1,3%, a pesar de que nunca superó la etapa de cuartos de final. Por su parte, Estados Unidos se ubica apenas por debajo, con 0,9% de probabilidades, una cifra que refleja las dudas del modelo sobre el potencial de la plantilla dirigida por Mauricio Pochettino.

Canadá, por su parte, solo suma 0,4% en la estimación, cifra inferior a las de selecciones como Austria, Senegal y Costa de Marfil. El equipo norteamericano participó por segunda vez en un Mundial en 2022 y nunca superó la fase de grupos.

Francia es otro de los candidatos a ganar el Mundial 2026

Los 10 principales candidatos a ganar el Mundial 2026 según Opta

España 17,0%

Francia 14,1%

Inglaterra 11,8%

Argentina 8,7%

Alemania 7,1%

Portugal 6,6%

Brasil 5,6%

Países Bajos 5,2%

Noruega 2,3%

Colombia 2,0%

Brasil tiene un 5,6% de probabilidades de ser campeón según Opta (Reuters)

La nueva estructura del torneo mundialista dividirá la primera ronda en doce grupos. Argentina defenderá la corona en el Grupo J frente a Argelia, Austria y Jordania. El evento inaugural presentará el cruce entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que el Grupo L, señalado como uno de los más exigentes, reunirá a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. El Grupo I, donde se enfrentan Francia, Senegal, Noruega y un representante internacional surgido del repechaje, también promete partidos de alto nivel competitivo.

Otra de las proyecciones resaltadas por Opta es el 3,7% de posibilidades asignadas a equipos provenientes de repechajes. Este cálculo responde en parte a la presencia de Italia en la fase de repesca europea, equipo que pese a no clasificarse para la edición 2022, sigue siendo considerado uno de los “tapados” de la contienda.

EL CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL 2026

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium

01:00 (domingo 14/6 de Argentina) / 00.00 (Este EE.UU) Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

01:00 (miércoles 17/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

01:00 (sábado 20/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

01:00 (domingo 21/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

00:00 (martes 23/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

17:30 (Argentina) / 16:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Martes, 30 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

15:00 (Argentina) / 14:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

22:30 (Argentina) / 21:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa C.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak