Luisina Giovannini pisa fuerte en la altura: eliminó a una de las candidatas y se clasificó a cuartos del WTA 125 de Quito

Luisina Giovannini continúa en alza y sueña con el despegue definitivo en 2026

Luisina Giovannini sigue adelante en la altura de Quito: la cordobesa, máxima esperanza del tenis femenino nacional, avanzó a los cuartos de final del WTA 125 que se celebra en la capital de Ecuador al superar a una de las candidatas.

Giovannini, de 19 años y 281 en el ranking mundial, derrotó a polaca Maja Chwalinska (127 en el escalafón y sexta preclasificada) por 6-3 y 6-4 al cabo de 1 hora y 35 minutos de partido.

Este miércoles, en la Cancha 1 del Club Rancho San Francisco, la jugadora de Coronel Moldes fue más en todos los aspectos del juego. Ante una rival de ranking superior, Giovannini dominó casi todas las estadísticas, especialmente el porcentaje de puntos obtenidos con el segundo servicio (68 a 39%) y puntos ganados con la devolución (32 a 15).

Quebró cuatro veces el saque de su rival y apenas sufrió un break en contra que se tradujo en una desventaja parcial en el segundo set. Sin embargo, logró revertir la tendencia y se llevó una victoria inapelable.

Por los cuartos de final, la cordobesa enfrentará este viernes a la vencedora del cruce entre la alemana Tatjana Maria (45), primera preclasificada del torneo, y la ecuatoriana Mell Reasco (521).

Giovannini sigue creciendo y se ilusiona con dar el salto en 2026

Giovannini sigue sumando confianza en el cierre de una temporada en la que experimentó un notable crecimiento: arrancó en el puesto 478 y subió casi 200 lugares en el ranking WTA.

Su primer certamen en este 2025 fue el WTT W35 de Buenos Aires. Desde entonces, ganó 45 partidos y perdió 15.

La semana pasada, la tenista de 19 años consiguió su primer triunfo ante una jugadora del top 100 del mundo. En el WTA 125 de Buenos Aires, derrotó a la francesa Leolia Jeanjean (100°) por 3-6, 7-5 y 6-2.

Giovannini es la única representante nacional que sigue en competencia. En Quito se celebra el último torneo del año en el circuito WTA 125, y Jazmín Ortenzi (224) quedó eliminada ayer frente a Laura Samson (215), promesa checa de 17 años, por 3-6, 6-4 y 6-1.

Jazmín Ortenzi cerró la temporada 2025 en la capital ecuatoriana

Ortenzi, de 24 años, fue de mayor a menor: arrancó firme y se quedó con el primer set, pero no logró sostener el ritmo. Samson dominó los dos parciales siguientes para sellar la victoria en 1 hora y 59 minutos de juego.

La jugadora de Chilecito tuvo inconvenientes con su saque: apenas consiguió el 54% de los puntos con el primer servicio y el 63% con el segundo. Su rival logró aprovechar esa falencia y se hizo fuerte en el partido.

El WTA 125 de Quito reparte USD 115.000 en premios y se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo. Reúne a varias de las mejores raquetas de la región y representa una oportunidad para sumar puntos antes del cierre de la temporada.

El certamen se jugará hasta el 7 de diciembre. Esta temporada celebra su primera edición en las canchas de polvo de ladrillo del Club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana.