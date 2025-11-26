La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El reciente fallo judicial que obliga a Agustín Almendra a abonar una suma millonaria a Boca Juniors marcó un nuevo capítulo en la tensa relación entre el futbolista y el club que lo formó. La resolución, dictada por el Juzgado Civil N.º 71, establece que el actual jugador de Racing Club deberá pagar USD 769.231 más intereses y costas —una cifra que supera los $1.113 millones— en concepto de un préstamo que, según determinó la Justicia, nunca fue restituido.

La disputa se remonta a un adelanto económico solicitado por Almendra a la anterior dirigencia de Boca. El contrato de mutuo, firmado el 21 de febrero de 2019, fue el eje central del litigio. La actual comisión directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, sostuvo ante el tribunal que el mediocampista no devolvió los fondos, argumento que fue avalado en la sentencia. En agosto de 2023, el departamento legal del club intimó formalmente al jugador para que saldara la deuda, pero no obtuvo respuesta.

En su defensa, Almendra alegó que el dinero recibido correspondía a un “bono especial”. Sin embargo, la Justicia desestimó este planteo y consideró probado que se trataba de un préstamo. El fallo dispuso: “Hacer lugar a la demanda entablada por el Club Atlético Boca Juniors y condenar al Sr. Agustín Ezequiel Almendra a devolver USD 769.231 más intereses dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución, bajo apercibimiento de ejecución”.

Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca una suma millonaria (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El año 2020 representó un punto de inflexión para Almendra. La llegada de Miguel Ángel Russo como entrenador coincidió con una pérdida de protagonismo del jugador, quien además enfrentó dificultades personales y problemas judiciales que afectaron a familiares cercanos. La pandemia de coronavirus agravó este escenario, convirtiendo ese año en un paréntesis en su carrera. Su reincorporación a los entrenamientos se demoró y, tiempo después, el propio futbolista reconoció que estuvo cerca de abandonar el fútbol. “Pensé en dejar, fue una mala decisión, pero ahora estoy muy contento”, confesó Almendra tras retomar la actividad en 2021.

El Consejo de Fútbol de Boca intentó persuadirlo para que continuara ligado a la actividad profesional, aunque la situación llegó a un límite que derivó en una sanción económica por desobediencia. Jorge Bermúdez, integrante del Consejo, describió el acompañamiento que recibió el jugador: “Lo acompañamos, estuvimos con él. Le pusimos la mano en el hombro. Yo en su momento me lo llevé para un lado y le hablé un poquito fuerte. No pasa nada, somos amigos. Lo quiero mucho”.

Cuando Almendra comenzaba a recuperar terreno, una lesión de tobillo durante la pretemporada invernal de 2021 lo marginó de la serie eliminatoria ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. Esta situación lo relegó nuevamente, justo cuando había logrado la titularidad de manera sostenida por primera vez en su carrera profesional. Tras recuperarse, el mediocampista volvió a sumar minutos, incluso con el cambio de entrenador que llevó a Sebastián Battaglia al banco de suplentes en reemplazo de Russo. Almendra cerró ese año como titular en el amistoso frente a Barcelona por la Maradona Cup en Arabia Saudita.

El respaldo del Consejo de Fútbol no fue el único sostén para Almendra. Marcos Rojo, actual capitán de Boca, desempeñó un papel fundamental como consejero y tutor, tanto en el vestuario como fuera del club. La relación entre ambos se fortaleció al punto de compartir vacaciones familiares y la misma agencia de representación, lo que parecía augurar una recuperación definitiva para el joven futbolista.

Sebastián Battaglia contó detalles por primera vez de su pelea con Almendra: "Ganaste cuatro Libertadores al pedo"

No obstante, a comienzos del 2022, la situación se tornó insostenible. Almendra ya había protagonizado un desencuentro con Battaglia durante la pretemporada, pero el conflicto se agravó antes de un partido contra Independiente por la liga local. Un insulto al entrenador, tras una agresión a un compañero en una práctica, motivó su separación del plantel profesional. Battaglia consultó a los referentes del equipo, quienes respaldaron la decisión de enviarlo a la Reserva. Darío Benedetto expresó públicamente: “Más allá de ser titular o suplente, siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta. Es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos”. En esa ocasión, ni siquiera Rojo pudo interceder a su favor.

El último partido oficial de Almendra con la camiseta de Boca fue en febrero de 2022 ante Rosario Central en el estadio de Vélez Sarsfield, donde ingresó 8 minutos desde el banco de suplentes. Tras un mes y medio, reapareció en la Reserva, mostrando un buen nivel bajo la conducción de Hugo Ibarra y Mauricio Serna, mientras Battaglia seguía al frente del primer equipo. Sin embargo, Battaglia fue categórico y planteó al Consejo de Fútbol una disyuntiva: o Almendra o él. El técnico advirtió que, si el jugador era reincorporado, presentaría su renuncia.

La llegada de Ibarra al primer equipo generó expectativas de un posible cambio en la situación de Almendra, pero fue el propio futbolista quien comunicó a la dirigencia su decisión de no renovar el contrato que vencía el 30 de junio de 2023, motivado por su deseo de continuar su carrera en el fútbol europeo. Al no concretarse esa posibilidad, Racing se lo llevó. Durante su paso por Boca, Almendra disputó 69 partidos oficiales, anotó 6 goles y obtuvo 4 títulos.