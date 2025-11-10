Deportes

“¡Qué horror!”: la reacción de una figura de la NBA que generó indignación en el mundo del básquet

Brandon Ingram, de los Toronto Raptors, recibió una ola de críticas por su actitud en la caída ante Philadelphia 76ers

La repudiable reacción de una figura de la NBA

Brandon Ingram protagonizó un momento tenso durante el partido entre los Toronto Raptors y los Philadelphia 76ers. El encuentro se vio opacado por un incidente que involucró al alero estrella de los canadienses, quien reaccionó de manera intempestiva después de una jugada adversa que marcó la noche del equipo canadiense.

Durante el segundo cuarto del partido disputado el sábado por la noche, Ingram, quien acumuló 21 puntos esa jornada, fue reemplazado tras lo que pareció ser una lesión. Apenas tomó asiento en el banquillo, el jugador lanzó una botella contra el suelo, lo que desató las críticas tanto dentro de la cancha como en las redes sociales. El objeto de plástico explotó al impactar repentinamente y rebotó hacia el personal de los 76ers, alcanzando en el rostro a uno de sus miembros y salpicando también a Scottie Barnes, compañero de Ingram en los Raptors.

El video del momento se viralizó rápidamente, originando malestar entre aficionados y especialistas. Un usuario expresó en X: “Lo entiendo, alguien podría hacer algo así por frustración, pero en cuanto te das cuenta de que has golpeado a una persona y has causado un desastre, ¿CÓMO no te sientes avergonzado, no te disculpas inmediatamente con todos y no ayudas a limpiar? ¡Qué horror!“. Otros seguidores manifestaron su descontento: ”Arma un berrinche y se queda ahí parado mientras todos los demás limpian el desorden. ¡Qué cultura!“, mientras otro apostilló: ”Estar ahí sentado, haciendo pucheros como un bebé, mientras los ves limpiar, es un trabajo desagradable“.

Los Raptors cayeron por 120-130
En las imágenes se pudo ver cómo el jugador permaneció sentado, evitando cualquier gesto de disculpa inmediata y sin involucrarse en las tareas de limpieza. Mientras los empleados retiraban el líquido derramado, Ingram continuó en el banquillo con la mirada baja, gesto que fue interpretado como una falta de responsabilidad por una parte del público.

Pese a la magnitud del hecho y a la indiscutible exposición mediática, ni los Toronto Raptors ni la NBA emitieron comunicados oficiales después del partido. De todas formas, la organización podría investigar la acción, dejando abierta una posible medida disciplinaria.

En el mismo encuentro, los Philadelphia 76ers lograron superar a los Raptors con un marcador final de 130-120, cortando la racha de cuatro victorias al hilo que mantenía el equipo canadiense hasta ese momento. Los destacados del partido incluyeron los 31 puntos de Tyrese Maxey para los 76ers, quien sumó además siete asistencias, y los 29 puntos obtenidos por Joel Embiid. El aporte de Trendon Watford —20 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias— fue otro de los factores determinantes en la derrota de los canadienses.

El jugador arrojó la botella
Por parte de los Raptors, RJ Barrett e Immanuel Quickley finalizaron la noche con 22 puntos cada uno, sin conseguir revertir la diferencia establecida en los cuartos centrales del juego. Desde el banco canadiense, se intentó una recuperación cuando el marcador indicó 119-116 tras un triple de Barrett a menos de cuatro minutos para el cierre, pero Filadelfia anotó seis puntos consecutivos para sentenciar el partido.

La carrera de Brandon Ingram, quien fue seleccionado en 2016 por los Los Angeles Lakers y que se consolidó como All-Star en su paso por los New Orleans Pelicans, se sumó esta temporada a la plantilla de Toronto tras un traspaso en febrero de 2025. El alero firmó una extensión de contrato por tres años y 120 millones de dólares.

Los Raptors cayeron por 120-130 (AP)

