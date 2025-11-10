Esperó detrás del arquero, le robó el balón y marcó: el insólito gol que sufrió el Fortaleza de Palermo en su lucha por no descender

El insólito gol que le hicieron al Fortaleza

Un error poco habitual del arquero de Fortaleza marcó el desarrollo de un partido decisivo en el Brasileirao, comprometiendo aún más la situación del equipo dirigido por Martín Palermo en la lucha por la permanencia.

En el estadio Governador Plácido Castelo, el conjunto local se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Adam Bareiro, ex jugador de River Plate y San Lorenzo, quien abrió el resultado a los cinco minutos de la primera parte.

La ventaja inicial de Fortaleza se desvaneció rápidamente tras una jugada que sorprendió a propios y extraños. A los 14 minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha, que no representaba mayor peligro, fue interceptado por Brenno, el arquero del equipo de Palermo.

El arquero detuvo el balón con ambas manos y, tras frustrar el avance de Gremio, lo depositó en el césped con la intención de realizar un saque largo con el pie. En ese momento, Brenno no advirtió la presencia de Carlos Vinícius a sus espaldas.

Carlo Vinicius, el autor de una picardía

El delantero de Gremio, demostrando astucia, permaneció oculto detrás del arquero de Fortaleza y aguardó el instante en que este dejó la pelota en el suelo. Aprovechando la distracción, Carlos Vinícius le arrebató el balón a escasos metros del arco y, tras eludir al guardameta, definió sin oposición para establecer el empate.

Poco tiempo después, el Tricolor volvió a marcar y sacó ventaja en condición de visitante. Marlon Xavier aprovechó el momento de zozobra del del elenco local y puso el 2 a 1 a los 34 minutos de la primera mitad.

De todos modos, ya en el complemento, el conjunto dirigido por Martín Palermo, encontró el tanto que le permitió no irse derrotado de su propio estadio. Matheus Pereira puso el 2 a 2 a los 65 minutos de juego, para darle esperanza a los hinchas de Fortaleza. A poco del final, el propio Pereira vio la tarjeta roja, dejó con un jugador menos a su equipo y se perderá, a priori, el próximo partido que es fundamental en las aspiraciones de su equipo.

Aún así, este resultado profundizó la crisis de Fortaleza en la tabla de posiciones, acercándolo aún más a la zona de descenso del campeonato brasileño. A falta de cinco fechas para la culminación del Brasileirao, el conjunto del Titán se encuentra en la posición 19, con solo 30 puntos. A cinco unidades del Vitória (35), que está ocupando el puesto 16, el cual incluye estar fuera de la zona de pérdida de categoría.

El Fortaleza solo tiene por debajo al ya descendido Sport Recife, que tiene 17 puntos. Delante suyo en la tabla se encuentran: Juventude (32) y el Santos de Neymar Jr (33). Estos cuatro equipos son los que estarían perdiendo la categoría.

En la próxima fecha, el Fortaleza de Palermo tendrá que superar un duro escollo: visitará al Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudaméricana y noveno en el certamen actual, el miércoles 12 de noviembre desde las 20:30 (hora de Argentina). Luego, volverá a jugar en condición de visitante frente al Bahía, el jueves 20/11, a las 18:00.