Deportes

El espectacular try de Los Pumas que fue elegido como la mejor jugada del gran triunfo ante Gales

Pablo Matera realizó una maniobra fantástica desde su campo y habilitó con el pie a Mateo Carreras para que apoyara en el in-goal rival

Un momento de brillantez individual marcó el cierre del primer tiempo en el enfrentamiento entre Los Pumas y Gales en Cardiff, cuando Pablo Matera protagonizó una jugada que cambió el ritmo del partido, que terminó 52-28 a favor del elenco argentino.

El forward argentino, partiendo desde sus propias 22, avanzó por el centro del campo y, tras cruzar la línea de mitad de cancha, detectó la oportunidad: observó a Mateo Carreras desmarcándose por la banda izquierda y ejecutó un kick preciso con su pierna zurda que habilitó al tucumano. Carreras, pese a la presión de la defensa galesa, logró concretar la acción y apoyar el balón en el in-goal rival.

Este try, el cuarto para Los Pumas en el estadio galés, permitió que el seleccionado argentino se retirara al descanso con una ventaja de 31-14 en el marcador, en lo que fue su primer compromiso de la ventana internacional de noviembre. Fue elegido como la mejor jugada del partido por la transmisión oficial.

La secuencia del try
El desarrollo del partido mostró a una Argentina dominante desde los primeros minutos. La selección albiceleste se adueñó de la posesión y el territorio, y en menos de diez minutos ya había apoyado dos tries: el primero, obra de Pedro Delgado, quien irrumpió en el in-goal galés con potencia, y el segundo, de Gerónimo Prisciantelli, que aprovechó un preciso kick de Santiago Carreras para ampliar la diferencia. Este inicio arrollador parecía anticipar una definición temprana, aunque el conjunto local respondió con determinación.

El público galés impulsó la reacción de su equipo, que igualó el marcador gracias a las conquistas de Tomos Williams y Dewi Lake. El encuentro se tornó parejo y disputado, hasta que una acción antideportiva de Ben Thomas —quien recibió tarjeta amarilla tras una patada desde el piso— permitió a los visitantes recuperar la iniciativa. Un penal convertido por el fullback argentino devolvió la ventaja a Los Pumas.

Superado ese momento de tensión, el equipo sudamericano volvió a tomar el control y, aprovechando los espacios, sumó dos nuevos tries antes del descanso. Simón Benítez Cruz y el ya mencionado de Mateo Carreras.

El complemento mantuvo la intensidad. Apenas iniciado el segundo tiempo, Bautista Delguy apoyó un nuevo try, mientras que Tomos Williams fue amonestado, complicando aún más las aspiraciones de Gales. Aunque Jac Morgan logró descontar para los locales, la victoria argentina nunca estuvo en riesgo. El ingreso de Louis Rees-Zammit aportó algo de solidez defensiva al equipo galés, pero la defensa argentina supo cerrar los espacios y administrar la diferencia. El tramo final del partido permitió que los suplentes argentinos sumaran minutos de calidad y que Prisciantelli apoyara nuevamente, consiguiendo un doblete personal. Sobre el cierre, Gales logró un try que solo sirvió para maquillar el resultado.

El marcador definitivo se selló con un try de Santiago Grondona, consolidando un triunfo categórico para Los Pumas en territorio galés. Esta actuación no solo otorga un impulso en el ranking internacional, sino que también fortalece las aspiraciones argentinas de cara al próximo sorteo mundialista, tras superar a un rival directo en la lucha por ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo.

El siguiente desafío para Los Pumas será el próximo domingo, cuando enfrenten a Escocia desde las 12.10 (hora argentina), en el marco de la gira europea de test matches.

*El resumen del partido de Los Pumas frente a Gales

