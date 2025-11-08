Deportes

La llamativa respuesta de Josep Guardiola cuando le mencionaron que era el mejor entrenador de la historia del fútbol

El técnico del Manchester City fue concreto a la hora de responder el enunciado de un periodista

La respuesta de Guardiola cuando le preguntan si es el mejor DT de la historia

La figura de Josep Guardiola volvió a ocupar el centro de la escena tras una conferencia de prensa en la que fue consultado sobre su lugar en la historia del fútbol. El entrenador del Manchester City respondió con una mezcla de humor y reflexión, abordando el debate sobre si es el mejor director técnico de todos los tiempos, una discusión que se intensificó a medida que su carrera se acerca a las dos décadas y acumula logros notables.

El técnico español, que dejó una huella indeleble tanto en el Barcelona como en el Manchester City, y que conquistó todos los títulos locales posibles con el Bayern Múnich —aunque sin alcanzar la Liga de Campeones en Alemania—, fue interpelado directamente sobre su estatus en la élite de los entrenadores. “Cuando repasas todo lo que has logrado, la forma en que has jugado, la manera en que lo has hecho, tu influencia en tantos países... ¿cómo te sientes cuando la gente habla de ti como el mejor entrenador que jamás haya existido?“, fue la consulta textual. Ante la pregunta, Guardiola sonrió y, en tono distendido, pero con tono irónico, afirmó: “Tienen toda la razón”.

Guardiola, tras reírse, profundizó en su visión sobre el legado de los entrenadores a lo largo de la historia: “Cada era es diferente, creo que la influencia de muchos entrenadores ha estado presente a lo largo de la historia”, expresó, subrayando la diversidad de estilos y aportes en el fútbol.

A pesar de su modestia, Guardiola no eludió el reconocimiento a sus propios méritos. El entrenador español señaló que, al menos, su nombre merece figurar en la conversación sobre los más grandes: “Pero, por supuesto, puedo decir que he sido parte de eso; los números lo demuestran, he tenido éxito y creo que ha sido agradable ver a nuestros equipos. Así que sí, estoy ahí”, afirmó, haciendo referencia a sus tres títulos de la Liga de Campeones y un total de cuarenta trofeos obtenidos a lo largo de su carrera.

Al reflexionar sobre sus inicios en el City, Guardiola confesó que nunca aspiró a ser considerado el mejor. “Cuando empecé jamás lo hubiera imaginado. Recuerdo mi primer partido aquí. Jamás quise ser el mejor, mis padres no me inculcaron eso. La competitividad sí, pero el morir por querer ser el mejor, no”, comentó, destacando la importancia de la humildad y el equilibrio personal.

En la antesala de un nuevo desafío para el Manchester City, que este domingo enfrentará al Liverpool en el Etihad Stadium en el que será el partido número mil de Guardiola como entrenador, el técnico concluyó con una reflexión sobre su actitud ante el éxito y el fracaso: “Me siento bien conmigo mismo, con como soy, con mis derrotas, aceptando cuando no soy bueno”.

LOS 39 TÍTULOS DE GUARDIOLA COMO ENTRENADOR

6 Premier League

4 Mundial de Clubes

4 Copa de la Liga inglesa

4 Supercopa de Europa

3 Champions League

3 Liga Española

3 Bundesliga

3 Supercopa de España

3 Community Shield

2 FA Cup

2 Copa del Rey

2 Copa de Alemania

*18 en Manchester City, 14 en Barcelona y 7 en Bayern Múnich

