La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

La previa del Gran Premio de San Pablo quedó marcada esta semana por un gesto singular de Kimi Antonelli, de Mercedes en la Fórmula 1. El piloto italiano de 19 años visitó el cementerio de Morumbi, donde descansan los restos de Ayrton Senna, una de las figuras más reverenciadas del automovilismo mundial. Esta visita, ampliamente difundida por medios locales como Globo y CNN Brasil, reflejó la profunda influencia que el brasileño conserva entre las nuevas generaciones de pilotos.

Antonelli compartió imágenes del momento en su cuenta de Instagram, luciendo una camiseta alusiva a la bandera brasileña y una gorra azul, ante la lápida con el nombre del tricampeón. En su publicación, el italiano escribió: “Comienzo esta semana visitando un lugar especial #sennasempre”. Esta acción antecede a su primera carrera compitiendo en tierras brasileñas, una cita que representa un desafío simbólico para quien considera a Senna una referencia ineludible.

Antonelli rindió homenaje a la memoria de Senna arrodillándose y tocando el mármol que lleva grabado el nombre del histórico piloto, fallecido en 1994. CNN Brasil destacó que el italiano nunca ocultó su admiración por el brasileño, quien dejó su huella tanto por sus títulos como por su personalidad dentro y fuera de las pistas. ¿El detalle? Senna murió en mayo de 1994 y el actual corredor de Mercedes nació en agosto del 2006, por lo que no vivió las hazañas en vivo del legendario piloto brasileño. De todos modos, su mito se extendió de generación en generación convirtiéndose en un símbolo que excede las pistas.

Durante su visita a tierras brasileñas, el joven de 19 años también fue fotografiado por algunos transeúntes, dejando una postal que se volvió viral en las redes sociales. En la imagen en cuestión, publicada por el usuario de X EstagiariodaF1, se pudo ver al piloto sentado en un banco leyendo un libro: “Una historia curiosa que acabo de vivir. Vi una foto de Kimi visitando la tumba de Senna. Llevo tres años viviendo en San Pablo y nunca he estado allí. Como el hotel de los pilotos está justo al lado del cementerio, decidí ir allí. Y entonces, cuando llegué, Kimi estaba allí de nuevo, totalmente relajado, leyendo un libro”, escribió junto al posteo. Tras ser consultado por el hecho de que llevaba una vestimenta diferente a la de las fotos publicadas por el propio corredor, explicó: “Fue a visitar la tumba. Regresó al hotel, se cambió de ropa y volvió al cementerio…"

La admiración de Antonelli va más allá de la visita al cementerio. Según detalló Motorsport Brasil, la elección del número 12 para competir en la actual temporada de la máxima categoría del automovilismo refleja su deseo de seguir el legado del brasileño, quien utilizó ese mismo dorsal en Lotus entre 1985 y 1987 y en su primer año en McLaren en 1988. Esta referencia numérica se suma a su trayectoria meteórica, ya que Antonelli llegó a la Fórmula 1 tras ser comparado con Max Verstappen por su ascenso precoz a la élite del automovilismo mundial.

El contexto competitivo agrega relevancia al gesto de Antonelli. Esta temporada, tras ocupar el lugar de Lewis Hamilton en Mercedes, Antonelli logró convertirse en el piloto italiano más joven en alcanzar un podio en la Fórmula 1, tras finalizar tercero en el Gran Premio de Canadá. La carrera de Interlagos, que acoge la 21ª ronda del calendario mundialista, mantiene el interés en la lucha por el campeonato, con Lando Norris de McLaren como líder con 357 puntos, apenas uno más que su compañero Oscar Piastri.

El fin de semana de competición en Interlagos se desarrollará bajo un formato especial: una sola sesión de práctica libre el viernes, seguida por la clasificación para la carrera sprint, la propia sprint el sábado por la mañana y la clasificación general el sábado por la tarde, que definirá la grilla para la carrera principal del domingo.

La carrera de Interlagos suma su edición número 51 en el circuito paulista, de 4.309 metros y reconocido por sus dos zonas de DRS y sus 15 curvas. El récord de vuelta lo ostenta Valtteri Bottas desde 2018, con un tiempo de 1:10.540. El año pasado, Max Verstappen celebró la victoria bajo la lluvia, mientras que el múltiple campeón Alain Prost se mantiene como el piloto más exitoso en este trazado, con seis triunfos.

