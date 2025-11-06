Deportes

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

El ex arquero de River hizo la diferencia en la tanda desde los 12 pasos ante Argentinos que le dio el título a la Lepra: dos veces le adivinó el remate a Tomás Molina

La definición por penales que le dio la Copa Argentina a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia aguantaba la ventaja 2-1 en la final de la Copa Argentina en Córdoba ante Argentinos Juniors, cuando el arquero Ezequiel Centurión, que venía siendo figura, se lesionó tras chocar con Tomás Molina, a quien le había tapado un buen cabezazo. No pudo seguir, y su salida le añadió una cuota de tensión a la definición. En su lugar, frío y en un momento clave, entró Gonzalo Marinelli. Siete minutos después, Erik Godoy marcó el 2-2 y llevó la batalla a los penales...

No era el mejor panorama para el arquero surgido de River Plate, de 36 años. Sin embargo, se convirtió en héroe impensado en la definición desde los 12 pasos, que a Lepra terminó ganando por 5 a 3. Es que el guardameta contuvo el remate de Molina... Dos veces. Y le dio la chance del match point a Sebastián Villa, que no perdonó y cerró la llave, para darle al elenco mendocino su primer título de élite en la historia.

Sheyko Studer había firmado el 4-3 con un remate furioso y le tocaba a Molina, artillero del Bicho. El ex Ferro pateó levemente a la izquierda del portero, que casi siempre se había arrojado a la derecha, pero esta vez adivinó la intención. En medio de los festejos, Marinelli se enteró de que su volada quedaba invalidada.

Es que la tecnología le indicó a Nicolás Ramírez que ninguno de los dos botines del portero tocaba la línea de meta al momento de la ejecución. Por eso, se repitió el disparo. Molina tuvo la chance de redimirse y eligió el palo derecho, pero otra vez el guardameta olfateó la intención. Y contuvo el penal bis.

La repetición del penal había desatado las protestas, sobre todo porque el conjunto cuyano ya venía enojado con el arbitraje por las expulsiones de Osella y Amarfil, más el incidente entre Alfredo Berty y Hernán López Muñoz, que derivó en la roja al técnico y su enfrentamiento con Ramírez y Llobet, el cuarto árbitro.

Pero la aparición de Marinelli, aún sin ritmo de partido, dejó en segundo plano las polémicas. El golero logró su segunda Copa Argentina: ya había celebrado una con Huracán en 2014. En su palmarés también ostenta sendos ascensos a Primera con River y Tigre, y una Copa de la Superliga con el Matador.

El guardameta, que supo integrar las selecciones juveniles de Argentina, también registra pasos por Atlético de Rafaela y Colón, y fue Tigre la institución que más oportunidades le dio. En Mendoza es suplente de Ezequiel Centurión, otro producto de la cantera del Millonario. Pero se le abrió una puerta en el momento más efervescente de la final de la Copa Argentina. Y no la desaprovechó.

Gonzalo Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

“Centu está espectacular, a veces no te toca jugar. Por suerte salió a favor, estos momentos llegan y son un premio”, comentó el héroe, ya con la medalla en el cuello. “Sabía que Tomi (Molina) pateaba al medio, por eso elegí quedarme. Y después pensé que la cruzaba y se dio. Cuando lo anuló la primera vez me quería morir”, detalló sobre su participación en la jugada trascendental.

Es un plantel que quiere crecer, tiene hambre. Mas allá de ganar la Copa Argentina, tuvo un buen año. Para el club es histórico, esto es gloria eterna. Se lo dedico a mi hija, a mi familia y a mi novia que me apoya“, concluyó, visiblemente emocionado.

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

La Lepra se impuso 5-3 al Bicho en los tiros desde los doce pasos después de empatar 2-2 en los 90 minutos. Los mendocinos aguantaron sobre el final con nueve hombres y Gonzalo Marinelli fue uno de los héroes de la noche junto a Sebastián Villa. Ambos le dieron a su equipo el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

La Lepra mendocina se impuso por penales a Argentinos y conquistó la Copa Argentina. El listado con los más ganadores del fútbol argentino

Cómo quedó la lucha por clasificar a la Libertadores 2026 tras el título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia

Luego del boleto que selló la Lepra mendocina ante Argentinos, cómo seguirá la pelea por entrar al máximo certamen continental

Julia Riera avanzó a cuartos en el WTA 125 de Tucumán: Solana Sierra busca su boleto ante la sorpresa del torneo

Superó a la francesa Carole Monnet por 7-6 (5), 2-6 y 6-4. En tanto, la mejor tenista nacional buscará quedar entre las ocho mejores frente a Carla Markus

