El supuesto viaje secreto de Briatore a la Argentina y el anuncio del futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto

Franco Colapinto afrontará el próximo fin de semana el Gran Premio de Brasil. A la espera de lo que será una marea de fanáticos argentinos que viajarán con destino a San Pablo para seguir al piloto en el circuito de Interlagos, los rumores sobre un anuncio sobre su continuidad en Alpine para 2026 se incrementaron en la prensa internacional en la previa de la fecha del calendario en Sudamérica.

En medio de la expectactiva que reina en el paddock por conocer si Colapinto será el compañero de Pierre Gasly la próxima temporada, se conoció un detalle sobre el supuesto viaje de Flavio Briatore a la Argentina para cerrar el acuerdo. Según L’Auto-Journal, medio francés que sigue la F1, el experimentado empresario se tomó un vuelo con destino al país de Franco tras el GP de EEUU. “Briatore habría puesto rumbo a Sudamérica la misma noche de la carrera de Austin para ir primero a Buenos Aires, donde se habría reunido con los principales apoyos de Colapinto para ultimar los detalles de su nuevo contrato, y luego a Brasil, para reencontrarse con su viejo amigo Bernie Ecclestone en la finca que posee junto a su esposa Fabiana al norte de San Pablo”, citaron en un artículo.

El medio de donde es oriunda la escudería indicó que estas gestiones, realizadas con bajo perfil, forman parte de la estrategia de Alpine para consolidar la posición de Colapinto en el equipo, en un momento en el que el equipo busca estabilidad y respaldo financiero. El apoyo de patrocinadores latinoamericanos, especialmente de la compañía de comercio electrónico que apoya al joven de 22 años y que tuvo presencia en el monoplaza A525 en las carreras en Austin, México y la de este fin de semana en Brasil, estableció el medio británico The Race.

Los rumores sobre la renovación de Colapinto cobró fuerza en las últimas semanas. L’Auto-Journal indicó que en en equipo están satisfechos con la integración y progresión del piloto, mientras que The Race anticipó que el anuncio formal de su continuidad podría producirse incluso antes de la carrera en Brasil. En ese sentido, el sitio especializado en el deporte motor remarcó que Colapinto mostró una evolución notable después de la pausa veraniega (Gran Premio de Emilia Romaña en Monza) e igualó el rendimiento a su compañero en las últimas seis carreras.

Más allá del escenario sobre el 2026, el presente deportivo de la escudería dista de ser alentador. Cuando restan cuatro carreras (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi), el medio alemán Auto Motor Sport señaló que el equipo vive una situación crítica: ocupa el último lugar en el campeonato de Constructores con sólo 20 puntos (todos cosechados por Gasly), sin haber sumado puntos en las últimas siete carreras y con ambos pilotos eliminados en la Q1 en México. Ese análisis del rendimiento está enfocado en la falta de potencia del motor Renault, que les resta entre tres y cinco décimas de segundo por vuelta según el circuito, lo que dejó al equipo sin margen de mejora hasta el final. “Solo obtendré buenos resultados con este coche si reina el caos”, citaron una frase del francés sobre su sentir sobre el rendimiento del auto. “El equipo se estremece al pensar qué ocurriría si un fallo de motor les obligara a montar una nueva unidad de potencia”, remarcaron sobre cómo el funcionamiento del actual monoplaza está al límite.

Colapinto y Gasly se aprontan como la dupla de pilotos de Alpine en 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

“Nadie me podía garantizar que volveríamos a quedar sextos si construíamos un coche nuevo. Habría estado terminado tan tarde que el sexto puesto habría sido muy disputado. Así que probablemente habría sido una lucha por el octavo al décimo puesto. Fue entonces cuando nos preguntamos si el octavo puesto justificaba sacrificar nuestro proyecto de 2026″, fue una reflexión de Briatore en relación a la apuesta de centrarse en el coche del próximo año, dejando casi de lado la intención de luchar por los puntos durante la presente campaña.

Además de referirse al supuesto viaje relámpago de Briatore para cerrar el trato sobre la renovación de Colapinto y las dificultades técnicas que atraviesa Alpine en la actualidad, la situación interna de la escudería y Renault añadió una capa adicional de complejidad al presente. L’Auto-Journal informó sobre la voluntad de la nueva dirección del grupo, encabezada por François Provost y respaldada por Jean-Dominique Senard, de desvincularse de Briatore, considerado demasiado ligado al anterior régimen de Luca de Meo, ex CEO de la automotriz.

Mientras tanto, The Race presentó a Briatore como el líder de facto del equipo desde su regreso, en medio de una serie de cambios que incluyeron la salida de Esteban Ocon al equipo Haas, la llegada y posterior renuncia de Oli Oakes como director del equipo en medio de un escándalo familiar, y la marcha del último CEO de Renault, clave en el desembarco de Briatore.

Otro de los aspectos que se menciona en el paddock es que la decisión sobre el futuro de Colapinto también impactó directamente en otros pilotos vinculados a Alpine. The Race detalló que Jack Doohan, quien fue reemplazado por Colapinto tras solo seis carreras en 2025, ve ahora cerradas sus opciones de regresar como titular, algo que ya mencionó el portal. Aunque Doohan sigue como piloto reserva, con una participación limitada tanto en pista como en el simulador, su futuro en la F1 dependerá de las oportunidades que pueda encontrar en otros equipos, con conversaciones abiertas con Cadillac, Williams, Haas y Sauber para 2027. Paul Aron, otro joven talento, fue superado por Colapinto en las sesiones de entrenamientos, lo que refuerza la posición del argentino como referencia para la escudería.

De cara al futuro, Alpine entonces apostaría por la continuidad de Colapinto y Gasly para afrontar la nueva era como cliente de motores Mercedes a partir de 2026, dejando atrás el programa de motores de fábrica de Renault. The Race subraya que, pese a los problemas técnicos y la falta de resultados, el progreso de Colapinto fue esencial para que la alineación de pilotos no sea el principal obstáculo del equipo.

A la espera de la confirmación oficial prevista para antes del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino se prepara para recibir el respaldo de los fanáticos de Argentina en una cita que podría marcar un punto de inflexión en su carrera y en el futuro más cercano de Alpine en la Fórmula 1.