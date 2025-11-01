Deportes

La sorpresa de Boris Becker al ver un video viral de Maradona jugando al tenis con Ricardo Darín: “No sabía que Diego jugaba”

La leyenda alemana expresó su asombro ante las imágenes del astro peloteando en polvo de ladrillo junto al actor

Maradona jugando al tenis con Ricardo Darín

Durante los últimos días, las redes sociales se llenaron con recuerdos de Diego Armando Maradona, debido a que el astro nacido en Villa Fiorito hubiese cumplido 65 años el pasado 30 de octubre. Uno de los momentos con tintes inéditos que circuló en Internet fue el de Pelusa jugando al tenis con el actor Ricardo Darín, el cual generó el asombro de una leyenda del deporte de raqueta.

“No sabía que Diego jugaba al tenis”, escribió Boris Becker, ex tenista alemán, ganador de seis torneos de Grand Slam y figura central del circuito ATP durante la misma época en la que Maradona brillaba en el fútbol, al ver las imágenes del Diez desplegando su talento sobre el polvo de ladrillo.

La reacción de Becker, quien conquistó títulos como el Wimbledon de 1986 —año emblemático en la carrera de Maradona—, dos Copas Davis y una medalla de oro olímpica, pone de relieve el alcance internacional de la figura del argentino. A pesar de la admiración global que generó Diego, el alemán de 57 años desconocía su vínculo con el tenis, un deporte que la leyenda del fútbol practicó en numerosas ocasiones, tanto en eventos públicos como en encuentros privados con figuras del circuito.

El posteo de Boris Becker
Incluso en el documental que realizó Asif Kapadia, llamado “Diego Maradona. Rebelde. Héroe. Dios”, se difundieron imágenes inéditas de la intimidad del Diez y allí se lo vio jugando con Claudia Villafañe al tenis.

“Me gustaba mucho jugar al tenis, y no reniego del tenis porque el tenis me daba también a mí la velocidad que yo necesitaba para los partidos”, llegó a declarar sobre su decisión de practicar esta disciplina a lo largo de su carrera futbolística.

El video de Diego Maradona jugando al tenis con Claudia

La presencia de Maradona en el mundo del tenis argentino fue especialmente notoria durante la histórica victoria en la Copa Davis de 2016. En esa oportunidad, el astro asistió a la final en Croacia, alentó desde la tribuna y desplegó una bandera argentina, acompañando al equipo nacional en uno de sus momentos más trascendentes. Además, el ídolo que supo conquistar los corazones de Nápoles compartió la cancha con Juan Martín del Potro en varias oportunidades, mostrando su entusiasmo y apoyo incondicional al seleccionado argentino en varios compromisos relevantes.

Diego Schwartzman reveló hace un tiempo el audio de apoyo que le envió Diego tras jugar una final ATP.

A lo largo de su carrera, Becker acumuló un palmarés impresionante: seis títulos de Grand Slam en la modalidad individual, con victorias en Wimbledon en 1985, 1986 y 1989, el Abierto de Australia en 1991 y 1996, y el Abierto de los Estados Unidos en 1989. Además, alcanzó diez finales y 18 semifinales en torneos de Grand Slam, incluyendo tres presencias en las semifinales de Roland Garros. En total, sumó 49 títulos individuales y 15 en dobles, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tenis mundial.

Boris Becker obtuvo seis títulos
Boris Becker obtuvo seis títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera (REUTERS/Annegret Hilse)

Con la selección alemana, Becker fue pieza clave en la conquista de la Copa Davis en 1988 y 1989, y en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, obtuvo la medalla de oro en dobles masculino junto a Michael Stich.

El año 1991 lo vio alcanzar la cima del ranking ATP, posición que mantuvo durante doce semanas. Las ganancias acumuladas a lo largo de su trayectoria profesional ascendieron a USD 25 millones. Tras su retiro, Becker se mantuvo vinculado al tenis como comentarista en la cadena británica BBC entre 2002 y 2013, y posteriormente como entrenador de Novak Djokovic desde 2014 hasta 2016.

La jornada del 30 de octubre de 2025 transformó las redes sociales en un espacio de homenaje para Diego, a casi un lustro de su fallecimiento. La selección argentina fue una de las primeras en rendir tributo al ex capitán. En su cuenta oficial, compartió un video que recopila imágenes de Maradona vistiendo la camiseta albiceleste, acompañado de un mensaje que resume el sentimiento de millones de hinchas: “Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”.

Además, Boca Juniors, Argentinos Juniors y Napoli, no se olvidaron del ídolo que supo brillar con su camiseta y realizaron emotivos posteos, al igual que otros clubes en los que Diego jugó o dirigió, como Sevilla y Gimnasia La Plata, que también recordaron a Pelusa en el día de su natalicio.

