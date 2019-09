— Mi trabajo es hablar con la gente y explicar que quiero contar la historia. No es posible contar la historia de Diego Maradona sin Claudia. Hablamos con Dalma, con Gianinna, conocimos a la familia. Era un tema muy complicado y sensible: yo estaba haciendo una película sobre cuando eran felices y ahora no están muy amigos. Vos lo sabés, yo lo sé. Mi trabajo como director es que estén los protagonistas. Si me dicen que no, me voy, espero un año y vuelvo a intentarlo. Soy muy paciente. La razón por la que la gente está en la película, me dejan entrar a sus casas y me dan material es porque confían en mí.