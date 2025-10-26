El gol de Dybala para el triunfo de la Roma y la dedicatoria para el bebé que espera junto a Oriana Sabatini: “Amor y familia”

El MAPEI Stadium Città del Tricolore fue el escenario del espectáculo que animaron Roma y Sassuolo, válido por la octava fecha de la Serie A. En un encuentro cerrado, carente de ocasiones ofensivas, La Loba se impuso por la mínima diferencia gracias a la conquista de Paulo Dybala, quien vivió una jornada cargada de emociones.

El festejo del cordobés tras anotar el gol de la victoria para el combinado capitalino no solo selló un resultado clave para escalar a la cima del campeonato, sino que también evidenció un momento personal trascendental: el delantero le dedicó el tanto a su pareja, Oriana Sabatini, con quien espera su primer hijo. El gesto, en el que simuló una panza de embarazo con la pelota bajo su camiseta, se viralizó rápidamente y fue replicado por la cuenta oficial del club, que acompañó la imagen con el mensaje: “Gol, amor y familia. Dybala no para de sonreír”.

El regreso de La Joya a la titularidad se produjo tras superar una lesión muscular que lo marginó del inicio de la temporada. Cuando el cronómetro recién superaba el primer cuarto de hora, la figura surgida de Instituto aprovechó un rebote del arquero Arijanet Muric y definió con una volea de derecha para asegurar los tres puntos para el conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini. Fue su segundo gol consecutivo, una señal de que el atacante está recuperando su mejor versión en Europa.

La noticia de la futura paternidad de Dybala coincide con su resurgimiento futbolístico. Después de perderse cuatro compromisos por una lesión muscular, el delantero ha marcado dos goles en los últimos cuatro encuentros. “Estoy feliz por volver a sentirme bien, por ayudar al equipo y por este momento tan lindo en mi vida”, dijo el ídolo popular tras la victoria.

Con este triunfo, la Roma se mantiene en la cima de la Serie A con 18 puntos, igualando la línea del Napoli, que ayer superó al Inter en un partido intenso donde Lautaro Martínez fue protagonista. El equipo romano consolida su regularidad y se posiciona como uno de los principales candidatos al título.

En el complemento, el cordobés fue sustituido por Matías Soulé, otro argentino que comienza a ganar protagonismo en el Calcio.

Integrante del plantel que conquistó el título en Qatar 2022, Dybala mantiene la ambición de disputar la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. Semanas atrás, había manifestado el sueño de volver a La Scaloneta. “Todavía tengo hambre de jugar con la Selección. Quiero estar bien físicamente y demostrar que puedo aportar”, subrayó. Su rendimiento actual en la Roma y la influencia que ejerce en los partidos recientes lo mantienen bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni, quien sigue de cerca sus movimientos y considera brindarle una nueva oportunidad en los próximos partidos de la Albiceleste.

En el plano personal, hace tan solo unos meses La Joya celebró junto a su pareja el primer año de casados. La boda fue el 20 de julio de 2024 y decidieron festejarlo con fotos inéditas de la ceremonia. “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”, escribió Oriana en su cuenta de Instagram junto a un álbum que reunió postales nunca vistas del festejo. En las imágenes, se los puede ver riendo, bailando, cantando y celebrando con sus seres queridos. En blanco y negro o en color, las instantáneas retrataron desde los momentos más románticos entre los novios hasta la algarabía general de los invitados en la pista. Ahora, los dos aguardan por la llegada de su primer hijo. Y Paulo lo transmite con su talento en las canchas.