Golazo de Lautaro Martínez, penal al Diablito Echeverri y alocado festejo de Arteta con Heinze: las perlitas de la Champions League

El Toro anotó en la goleada del Inter ante Union St. Gilloise, el ex River generó una pena máxima en favor del Bayer Leverkusen y el Gringo hizo de las suyas en la gran victoria del Arsenal

En una nueva jornada de súper fútbol por la Champions League, tres argentinos se destacaron en sus respectivos encuentros. Lautaro Martínez continúa con su gran racha goleadora en el Inter de Milán, el Claudio Echeverri hizo de las suyas en la dura derrota del Bayer Leverkusen y Gabriel Heinze tuvo un alocado festejo junto a Mikel Arteta en la gran victoria del Arsenal ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Julián Álvarez.

El Inter de Milán celebró con una goleada por 4 a 0 ante el Union Saint Gilloise de Bélgica en condición de visitante. Los tantos fueron obra de Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Pio Espósito. El tanto del Toro fue un verdadero golazo para alcanzar su décimo gol en los últimos 11 partidos por Champions League. El ex futbolista de Racing Club también generó el penal con un cabezazo que tenía destino de gol y terminó impactando en la mano de su compatriota Kevin Mac Allister. Calhanoglu fue el encargado de cambiarlo por gol, tras el gran gesto del delantero argentino al cedérselo.

*El golazo de Lautaro Martínez

En otros encuentros destacados, el vigente campeón, París Saint-Germain, se impuso 7-2 en Alemania ante el Bayer Leverkusen, que contó con Claudio Echeverri de titular, junto con su compatriota el ex Boca, Ezequiel Fernández. El Diablito tuvo una acción destacada cuando a los 38 minutos logró un penal a favor por mano de Zabarnyi luego de una estupenda jugada individual y de arremetida. Sin embargo, Grimaldo lo desperdició desde los doce pasos y su equipo no pudo evitar la durísima goleada.

El penal de arremetida que provocó el Diablito Echeverri

*El penal de arremetida que generó el Diablito Echeverri

En tanto, en el Emirates Staium, Arsenal goleó 4-0 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez, quien fue titular, y que es comandado por Diego Simeone. El conjunto inglés, que se mantiene invicto y lidera el grupo con puntaje ideal, resolvió el partido en apenas 14 minutos, cuando anotó cuatro goles a través de Viktor Gyökeres (dos tantos), Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli. Tras el segundo gol convertido por Martinelli, una imagen con el alocado festejo entre el DT del equipo inglés, Mikel Arteta, y uno de sus ayudantes, el argentino Gabriel Heinze, se volvió viral.

*El alocado festejo entre Arteta y Gabriel Heinze

Además, entre los otros resultados de la jornada se destacaron la victoria contundente del Barcelona por 6-1 a Olympiacos en el Estadio Montjuic. El equipo dirigido por Hansi Flick se recuperó de la derrota previa ante el PSG y dominó al equipo griego con un marcador abultado. Fermín López anotó dos veces, seguido por un penal convertido por Lamine Yamal, dos goles de Marcus Rashford y otro tanto de Fermín. El descuento llegó por un penal de Ayoub El Kaabi, pero la expulsión de Santiago Hezze dejó a los visitantes con un jugador menos y sin opciones de remontar.

La jornada también incluyó el empate sin goles entre Kairat Almaty y Pafos FC, y la victoria del Borussia Dortmund 4-2 sobre el Copenhague.

TODOS LOS PARTIDOS DE LA JORNADA:

Union Saint Gilloise 0-4 Inter

Arsenal 4-0 Atlético Madrid

Bayer Leverkusen 2-7 PSG

FC Barcelona 6-1 Olympiacos

Kairat Almaty 0-0 Pafos FC

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 6-2 Napoli

Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

Villarreal 0-2 Manchester City

