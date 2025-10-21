El increíble gol fallado en la derrota del Santos, que quedó al borde del descenso: la llamativa reacción de Neymar

El Santos no levanta cabeza en el Brasileirao. El conjunto paulista se encuentra con un presente completamente opuesto al de sus días de gloria y el temor por un nuevo descenso desespera a sus hinchas.

En su último compromiso frente a Vitória, en el encuentro válido por la fecha 29 del torneo doméstico, alteró de manera significativa la tabla de posiciones en la zona baja, ya que ambos equipos quedaron igualados con 31 puntos en la lucha por la permanencia.

Es que el elenco rojinegro logró imponerse como visitante gracias a un penal convertido por Matheuzinho a los 41 minutos, resultado que dejó al Peixe sin margen de reacción en su propio estadio.

La ausencia de Neymar por lesión continuó pesando en el rendimiento del combinado liderado por Juan Pablo Vojvoda, que no logró vulnerar la defensa rival y terminó cediendo tres puntos fundamentales ante un adversario que también busca la salvación.

Sin embargo, hubo una jugada que pudo cambiar el destino del pleito. Es que Guilherme falló una clara ocasión que en otro contexto podría haberle dado el empate al Santos. El delantero cabeceó el césped en lugar de la pelota y la escena se transformó en un fenómeno viral de las redes sociales.

En X (ex Twitter) se desató una ola de reacciones adversas, pero lo llamativo ocurrió en Instagram, donde el propio Neymar se convirtió en el centro de la conversación digital tras el encuentro. La figura con pasado en el Barcelona y el PSG presenció el partido en el estadio Vila Belmiro, donde el equipo que alguna vez fue de Pelé cayó quedó al borde de perder la categoría.

La actuación arbitral fue uno de los focos de la polémica. Y Ney expresó su descontento. “¡Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasil, es para ayer!”, escribió la estrella internacional en referencia al desempeño del juez Rafael Rodrigo Klein. Esta declaración encendió el debate sobre la calidad del arbitraje en el fútbol brasileño y sumó presión en un momento delicado para el club.

El posteo de Ney contra el arbitraje

El astro brasileño también se vio envuelto en controversia por su actividad en las redes. Un Like que otorgó a un video que mostraba el error de Guilherme generó críticas entre los fanáticos. Tal es así que uno de sus seguidores le respondió: “Soy un gran fan de Neymar, pero se equivocó. Darle me gusta a un video donde Guilherme, su compañero, falla un cabezazo frente al arco, especialmente con el Santos viviendo un momento tan difícil, suena a burla”.

No obstante, la estrella intervino para defender a su compañero cuando un usuario pidió la salida de Guilherme del equipo. “Calma, no es para tanto”, subrayó Ney con la intención de apaciguar los ánimos y respaldar a su colega.

El partido también dejó gestos simbólicos en el campo. Matheuzinho, autor del único gol del Vitória, celebró imitando la tradicional pose de Neymar, con las manos extendidas a los lados de la cabeza, en un guiño al ídolo ausente.

La situación física de Neymar sigue en el foco de la crítica de los simpatizantes. El delantero continúa recuperándose de una lesión muscular en la pierna derecha y aún no tiene una fecha confirmada para su regreso, aunque se espera que pueda reaparecer en noviembre. Las lesiones han limitado su participación esta temporada: ha jugado solo 13 de los 28 partidos del Peixe, en los que ha marcado tres goles.

En la recta final del campeonato, el Santos se encuentra en la decimosexta posición, el último puesto que garantiza la permanencia en la primera división, con 31 puntos, los mismos que suma el Vitória, cuando restan 10 fechas para el cierre del torneo. En la próxima jornada, el equipo rojinegro será local frente al Corinthians, mientras que el Santos deberá buscar la recuperación en su visita al Botafogo.