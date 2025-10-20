Deportes

Nueva velada del River Boxing Team en el Microestadio

Este sábado 25 de octubre, desde las 19, se presentará una cartelera que combina combates profesionales y amateurs

Guardar
Velada River Boxing Team en
Velada River Boxing Team en el Microestadio

El Microestadio del Club Atlético River Plate se prepara para recibir una nueva jornada de boxeo el próximo sábado 25 de octubre, en la que el River Boxing Team presentará una cartelera que combina combates profesionales y amateurs, con el objetivo de consolidar su proyecto de formación y alto rendimiento en el boxeo argentino.

La velada, que dará inicio a las 19 horas, marcará el regreso de dos de los principales exponentes del equipo: Javier “La Pantera” Cardozo, oriundo de Uruguay, y Nahuel Espíndola, ambos con trayectorias destacadas y grandes expectativas para esta nueva etapa. Cardozo, quien ostenta un récord de siete victorias y una derrota, con cinco triunfos por nocaut, viene de debutar con éxito en el equipo riverplatense y será el protagonista del combate principal de la noche frente a Facundo Gorsd, en un enfrentamiento pactado en la categoría ligero. El púgil uruguayo buscará afianzar su proyección internacional bajo el respaldo de la institución.

Por su parte, Nahuel Espíndola, invicto con nueve victorias (cuatro de ellas por nocaut), se medirá ante Daniel Combi. Espíndola llega a este compromiso tras imponerse por la vía rápida a Alexis “El Terrible” Torres en su última presentación, y su combate, también en la división ligero, se perfila como uno de los momentos más esperados de la jornada.

La programación incluye, antes de los duelos estelares, dos combates profesionales preliminares: Nicolás Cabral frente a Eduardo Leites y Alan Lugo ante Alexander Domínguez. Además, la noche se abrirá con una serie selectiva de seis combates amateurs, enmarcados en el programa del River Boxing Team destinado a la detección y formación de nuevos talentos a nivel nacional.

A través de la organización de veladas profesionales y selectivas amateurs, el River Boxing Team refuerza su compromiso con el desarrollo del boxeo, brindando oportunidades concretas a jóvenes promesas de todo el país y acompañándolos con estructura, respaldo y competencia permanente. En un escenario donde numerosos talentos quedan relegados por la falta de apoyo, la institución busca posicionarse como un referente del boxeo argentino, ofreciendo visibilidad, rodaje y crecimiento en el marco de un club que promueve el deporte en todas sus disciplinas.

Las entradas para el evento están disponibles en tres categorías: Ringside ($45.000), Platea ($30.000) y Popular ($20.000) a través del sitio oficial.

Por su parte, los socios de River Plate pueden solicitar su entrada gratuita a través del canal oficial del club (fisico@cariverplate.com.ar)

Las peleas de la velada del River Boxing Team:

Temas Relacionados

River PlateBoxeoRiver Boxing Team

Últimas Noticias

Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura con tres encuentros: la agenda de los partidos del lunes

Riestra chocará contra Instituto con el objetivo de escalar a la cima de la zona B, mientras que Tigre recibirá a Barracas Central. Más tarde, San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán

Sigue la fecha 13 del

Leyendas del deporte argentino mostraron su apoyo para que el retorno de la autonomía en el ENARD

Atletas como Germán Chiaraviglio, Cecilia Carranza y el último campeón olímpico Maligno Torres participaron de una reunión informativa convocada por Diputados tras el dictamen de mayoría para avanzar con el proyecto

Leyendas del deporte argentino mostraron

El sentido apoyo de Lionel Scaloni a la Selección Sub 20 tras perder la final del Mundial: “Gracias por lo que hicieron”

El entrenador del seleccionado mayor utilizó sus redes sociales para hablar sobre el trabajo de los juveniles en el torneo

El sentido apoyo de Lionel

Copa Davis: Javier Frana confirmó los convocados de Argentina para disputar el Final 8 en Bolonia

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni representarán al conjunto nacional, que en cuartos de final se medirá ante Alemania. Alexander Zverev reaparece en el conjunto germano

Copa Davis: Javier Frana confirmó

Revolución en la F1: Red Bull recibió una sanción por intentar perjudicar a Lando Norris antes de la largada del GP de EEUU

La FIA confirmó que un integrante del equipo intentó sacarle una referencia al piloto de McLaren de cara a la partida

Revolución en la F1: Red
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia confirma que tener

La ciencia confirma que tener amigos y una vida social activa retrasa el envejecimiento celular

Llega el Cybermonday 2025: cuándo será y qué descuentos prepara

Fue a la costanera de Rosario con su novia y los asaltaron: a él lo empujaron al vacío y murió

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Rusia ajustan

Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Salud mental en Colombia: EPS responde tras denuncia de joven paciente

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

TELESHOW
Chechu Bonelli estaría iniciando un

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles