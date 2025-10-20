Nueva velada del River Boxing Team en el Microestadio

Velada River Boxing Team en el Microestadio

El Microestadio del Club Atlético River Plate se prepara para recibir una nueva jornada de boxeo el próximo sábado 25 de octubre, en la que el River Boxing Team presentará una cartelera que combina combates profesionales y amateurs, con el objetivo de consolidar su proyecto de formación y alto rendimiento en el boxeo argentino.

La velada, que dará inicio a las 19 horas, marcará el regreso de dos de los principales exponentes del equipo: Javier “La Pantera” Cardozo, oriundo de Uruguay, y Nahuel Espíndola, ambos con trayectorias destacadas y grandes expectativas para esta nueva etapa. Cardozo, quien ostenta un récord de siete victorias y una derrota, con cinco triunfos por nocaut, viene de debutar con éxito en el equipo riverplatense y será el protagonista del combate principal de la noche frente a Facundo Gorsd, en un enfrentamiento pactado en la categoría ligero. El púgil uruguayo buscará afianzar su proyección internacional bajo el respaldo de la institución.

Por su parte, Nahuel Espíndola, invicto con nueve victorias (cuatro de ellas por nocaut), se medirá ante Daniel Combi. Espíndola llega a este compromiso tras imponerse por la vía rápida a Alexis “El Terrible” Torres en su última presentación, y su combate, también en la división ligero, se perfila como uno de los momentos más esperados de la jornada.

La programación incluye, antes de los duelos estelares, dos combates profesionales preliminares: Nicolás Cabral frente a Eduardo Leites y Alan Lugo ante Alexander Domínguez. Además, la noche se abrirá con una serie selectiva de seis combates amateurs, enmarcados en el programa del River Boxing Team destinado a la detección y formación de nuevos talentos a nivel nacional.

A través de la organización de veladas profesionales y selectivas amateurs, el River Boxing Team refuerza su compromiso con el desarrollo del boxeo, brindando oportunidades concretas a jóvenes promesas de todo el país y acompañándolos con estructura, respaldo y competencia permanente. En un escenario donde numerosos talentos quedan relegados por la falta de apoyo, la institución busca posicionarse como un referente del boxeo argentino, ofreciendo visibilidad, rodaje y crecimiento en el marco de un club que promueve el deporte en todas sus disciplinas.

Las entradas para el evento están disponibles en tres categorías: Ringside ($45.000), Platea ($30.000) y Popular ($20.000) a través del sitio oficial.

Por su parte, los socios de River Plate pueden solicitar su entrada gratuita a través del canal oficial del club (fisico@cariverplate.com.ar)

Las peleas de la velada del River Boxing Team: