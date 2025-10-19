Deportes

Nico Paz brilló en el histórico triunfo del Como a Juventus: los números que lo convirtieron en uno de los jugadores más influyentes en Europa

El volante argentino anotó un gol y dio una asistencia en el 2-0 de su equipo, que venció por primera vez en 73 años a la Vecchia Signora

*El golazo de Nico Paz para el 2-0 del Como a Juventus

Un zurdazo de Nico Paz selló la victoria del Como sobre la Juventus, la primera para el conjunto del norte de Italia contra la Vecchia Signora en la Serie A en 73 años de historia. El joven argentino no solo marcó un gol de gran factura, sino que también asistió en el primer tanto del partido, consolidando su papel como figura determinante en el equipo lombardo. Su actuación resultó clave para el 2-0 ante un rival de peso, en un encuentro correspondiente a la fecha 7 del Calcio.

El desarrollo del partido tuvo a Paz como protagonista desde el inicio. Apenas a los cuatro minutos, el argentino ejecutó un centro preciso al segundo palo que permitió a Marc-Oliver Kempf abrir el marcador con una definición de primera. La Juventus, que llegaba invicta, buscó la igualdad durante la primera parte y generó varias ocasiones, pero la resistencia del Como y la inspiración de su mediapunta inclinaron la balanza. En la segunda mitad, Paz recibió el balón en la mitad de la cancha, avanzó con determinación, superó la marca de Cambiaso con un gran regate y definió con un zurdazo impecable para sentenciar el resultado. Maximo Perrone, otro argentino, también integró el once titular del equipo local.

El impacto de Paz en la Serie A se refleja en sus estadísticas. Tras su regreso de la gira con la selección argentina en Estados Unidos, donde fue titular ante Venezuela (1-0) y sumó minutos frente a Puerto Rico (6-0), el futbolista ya acumula cuatro goles y cuatro asistencias en el torneo italiano. Estas ocho participaciones directas en goles lo sitúan como líder absoluto en la liga italiana tras siete jornadas. Además, su influencia trasciende el ámbito local: solo Vinicius y Luis Díaz, ambos con cinco goles y cuatro asistencias, lo superan en las principales ligas europeas, ubicándolo en el Top 3 continental en este rubro.

Paz volvió a ser clave
Paz volvió a ser clave en la victoria del Como en la Serie A (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La relevancia de Paz para el Como es indiscutible. Intervino en ocho de los nueve goles que el equipo convirtió en la Serie A, una cifra que subraya su peso en el esquema dirigido por Cesc Fàbregas. Gracias a su aporte, el club suma 12 puntos y se mantiene a solo tres unidades de los líderes Roma, Inter y Nápoli. La Juventus, por su parte, no solo perdió el invicto, sino que atraviesa una racha de cinco empates consecutivos y se prepara para enfrentar al Real Madrid en su próximo compromiso por la fase de liga de la Champions League.

El futuro de Nico Paz genera expectativas tanto en Italia como en España. El Real Madrid, club en el que se formó, mantiene una opción de recompra sobre el jugador, cuyo valor ronda los 10 millones de euros según el acuerdo vigente. Caralberto Ludi, director deportivo del Como, abordó la situación en la previa del duelo que terminó en victoria. “Hasta que algo no esté definido, no puedo comentar nada. Pero Nico es un jugador que se ha formado con ellos, un talento extraordinario que está creciendo en una de las ligas más importantes de Europa”, dijo en rueda de prensa ante los medios en lugar de Fábregas, que no acudió por estar sancionado.

“El Real Madrid puede ejercer su derecho de recompra. Juega en un equipo en el que hay muchos jugadores del Real Madrid. Todos hablan de ello y quizá sea también el deseo legítimo de Nico, para un chico que se ha formado en ese contexto. No puedo hablar por él, pero imagino que es así, aunque se encuentra muy bien aquí”, agregó el directivo.

