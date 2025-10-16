Polémica por el uso de gafas de colores de una figura del fútbol que abrió un debate en Europa: “Protejo mi biología”

Marcos Llorente publicó un comunicado en sus redes (@marcosllorente)

El uso de gafas con cristales tintados por parte de Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha generado un debate sobre los supuestos beneficios biológicos de filtrar la luz azul en la vida cotidiana. La controversia se desató tras una entrevista concedida por Llorente en la cadena COPE, donde justificó su uso de gafas especiales durante el día y la noche, una práctica que ha defendido abiertamente en sus redes sociales.

Durante la entrevista, Llorente explicó que usa gafas con cristales amarillos en espacios interiores y que, por la noche, utiliza otras con cristales rojos para evitar la luz artificial. El futbolista sostuvo que todos estos hábitos se basan en criterios biológicos y no en opiniones personales. De acuerdo con su declaración: “Protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían”, afirmó en COPE.

Tras la repercusión de sus palabras, Llorente profundizó su postura al publicar un comunicado en Instagram, acompañado de fotografías donde aparece con las gafas en cuestión. Allí, manifestó: “Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando”.

En su explicación, el mediocampista reiteró que su rutina diaria incluye el uso de gafas con cristales amarillos en interiores y cristales rojos en ambientes nocturnos expuestos a luces artificiales. “Nada de lo que comparto me lo invento. No es una ‘opinión personal’. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella”, indicó en su comunicado.

Llorente recalcó: “Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí”.

Otro de los temas que abordó el futbolista fue la producción natural de melatonina y los efectos de la luz azul sobre esta hormona. “Y sí, lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá pensás: ‘Bah, melatonina… ¿qué importa?’. Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir”, publicó, y enumeró los efectos positivos de esta hormona en el organismo.

Entre los argumentos que expresó en su comunicado, Marcos Llorente puntualizó: “Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED. Un abrazo a todos”.

El respaldo a Llorente no tardó en llegar dentro del mundo del fútbol. Compañeros en el Atlético de Madrid y de la selección española, como Koke o Álvaro Morata, expresaron apoyo en redes sociales. El delantero noruego Erling Haaland también comentó la publicación con un mensaje de ánimo. Jugadores como Alex Baena, Grimaldo o Robert Sánchez también han optado recientemente por utilizar gafas con filtros similares, extendiendo la tendencia en el fútbol profesional.

A pesar de la popularidad conquistada entre algunos futbolistas, la posición de asociaciones y expertos especializados se mantiene discrepante. El medio RTVE destacó que la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) publicó en 2017 que no existen evidencias concluyentes de que la luz azul dañe la vista y advirtió que no se ha demostrado que los filtros azules en gafas sean efectivos para prevenir daños oculares. Por su parte, la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP) aseguró este año que no hay evidencia científica que sustente la necesidad de proteger los ojos con este tipo de filtros.

Un estudio citado por RTVE y avalado por la Academia Americana de Oftalmología, llegó a la conclusión de que las gafas con filtro azul no modifican los síntomas de la fatiga visual digital en comparación con lentes convencionales. La recomendación de los expertos se mantiene en línea con la falta de consenso científico sobre supuestos beneficios para la salud ocular o la regulación del sueño.

La historia de Marcos Llorente y su interés por la ciencia aplicada a la vida diaria ya había protagonizado titulares. En abril del año pasado, durante una entrevista para el programa El Larguero de la Cadena SER, el futbolista defendió su método de vida, enfocado en la dieta paleolítica. En aquel momento, explicó: “Con la dieta del paleolítico iré al 100%. Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré... Eso es así”. Incluso agregó en esa charla: “Lo hago por salud, y no por el fútbol. No me cuesta nada. Tengo claro que cuando acabe mi carrera, me seguiré cuidando igual o más que ahora”.