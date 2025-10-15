Los mejores memes de la goleada de Argentina a Puerto Rico: de los debuts del Flaco López, Lautaro Rivero y Cambeses a Daddy Yankee

Argentina goleó en el partido amistoso ante Puerto Rico (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Con una actuación destacada de Lionel Messi, la selección argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami en el cierre de la doble fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni sumó así su segunda victoria consecutiva, tras haber vencido previamente a Venezuela por 1-0.

El encuentro dejó como saldo el debut de José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos del Palmeiras de Brasil, junto a Facundo Cambeses de Racing y Lautaro Rivero de River Plate, quienes vistieron por primera vez la camiseta albiceleste. Messi jugó los 90 minutos y aportó dos asistencias, una de ellas con un pase de taco para el sexto gol, convertido por Lautaro Martínez.

El marcador se completó con dos tantos de Alexis Mac Allister, uno de Gonzalo Montiel, un autogol de Steven Echevarría y dos goles de Lautaro Martínez. El arquero de Puerto Rico, Sebastián Cutler, evitó en varias ocasiones que Messi ampliara la diferencia. El próximo compromiso de Argentina será en noviembre, cuando enfrentará a Angola en Luanda y disputará un segundo amistoso ante un rival aún por confirmar.

Como suele ocurrir, los memes inundaron las redes sociales. Los debuts del Flaco López, Lautaro Rivero y Cambeses fueron destacados, al igual que las bromas hacia la selección boricua. Daddy Yankee fue uno de los artistas más mencionados en X (antes Twitter). A continuación, los mejores memes y reacciones que dejó la goleada de Argentina ante Puerto Rico.