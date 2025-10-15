Deportes

Crece la polémica en el juicio entre McLaren y un ex piloto: la “rídícula” acusación por la llegada de Oscar Piastri a la escudería de F1

El español Alex Palou, que fue demandado por el equipo con sede en Woking, apuntó a Zak Brown por la elección del piloto australiano cuando estaba en Alpine

Guardar
Zak Brown habló de las
Zak Brown habló de las recientes declaraciones del piloto español

La defensa pública de Zak Brown ante la acusación de Alex Palou marcó un nuevo capítulo en el conflicto legal que enfrenta a McLaren con el piloto español, quien se encuentra bajo litigio en el Reino Unido por incumplimiento de contrato tras su decisión de permanecer en Chip Ganassi Racing. Según reportó Reuters durante el proceso judicial, Brown tildó de “ridículas” las versiones que lo desvinculan de la elección de Oscar Piastri como piloto titular de la escudería británica, una decisión que generó tensión dentro y fuera de la pista.

En su testimonio ante el tribunal, Palou sostuvo que Brown le habría asegurado que la incorporación de Piastri fue una imposición del entonces director del equipo, Andreas Seidl, y no una determinación propia. Este testimonio, recogido por el sitio especializado Motorsport y difundido ampliamente por la agencia de noticias, expuso una supuesta falta de poder del CEO en las decisiones de la formación de pilotos.

La frase de Palou desató dudas sobre la cohesión interna de McLaren Racing y sembró sospechas acerca de la verdadera influencia de Brown en los movimientos clave de la escudería.

La reacción del directivo estadounidense fue inmediata y categórica. Según informó Reuters, Brown afirmó: “No estoy seguro de qué acusación me ha hecho más gracia, si la idea de que no soy yo quien toma las decisiones clave sobre nuestra alineación de pilotos, o la sugerencia de que no estaba de acuerdo con el fichaje del gran talento Oscar Piastri. Ambas acusaciones son claramente ridículas, y cualquiera que siga nuestro deporte se dará cuenta de ello”.

Una de las caras más relevantes de la escudería que se consagró bicampeona de Constructores en la F1 aseguró además que mantiene un control total sobre los temas estratégicos del equipo, en particular las decisiones de contratación de pilotos.

Alex Palou puso fin a
Alex Palou puso fin a su paso por McLaren (Reuters)

El fichaje de Oscar Piastri por McLaren en 2022 representó un movimiento complejo y polémico. El joven piloto australiano, que había sido reserva en Alpine, aterrizó en la escudería británica tras una batalla legal y contractual que involucró a varios equipos y generó múltiples titulares en la prensa especializada. La llegada de Piastri supuso la salida anticipada de Daniel Ricciardo y sacudió la estructura de la parrilla de Fórmula 1, una de las categorías con mayor recambio en los últimos años.

En el entorno del juicio, la figura de Piastri volvió a colocarse en el centro del relato judicial. Sin aceptar entrevistas, el australiano evitó referirse al asunto, aunque fuentes internas de McLaren Racing confirmaron que la sugerencia de que Brown no participó del proceso de contratación resultó motivo de burla para el piloto, quien mostró confianza en la dirección actual del equipo. Brown replicó que “Piastri se rió” ante la insinuación, interpretando el episodio como una manifestación de respaldo al liderazgo de su CEO.

Según la versión transmitida por Brown y compartida por otros ejecutivos del equipo, la estructura de McLaren aseguró la total satisfacción con su alineación actual de pilotos, compuesta por Oscar Piastri y Lando Norris. Brown enfatizó que “tenemos la mejor pareja de pilotos de la parrilla de F1 con Oscar y Lando. No podría estar más emocionado con su increíble rendimiento y su deportividad”, reconoció a Reuters.

Brown defendió a sus pilotos
Brown defendió a sus pilotos (Reuters)

La confrontación entre Palou y McLaren se mantiene abierta en el ámbito judicial y financiero. De acuerdo con los documentos discutidos en la corte de Londres, la escudería reclama hasta 33 millones de dólares en concepto de penalización por la ruptura unilateral de Palou, una suma que la defensa del piloto considera “sobredimensionada y mal concebida”. Palou admitió haber incumplido el acuerdo, aunque argumentó que la confirmación del fichaje de Piastri eliminó cualquier posibilidad real de ascenso a la Fórmula 1 como piloto titular, motivo por el cual optó por quedarse en Chip Ganassi Racing.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMcLarenZak BrownFórmula 1Oscar PiastriF1Alex Palou

Últimas Noticias

Argentina se enfrentará a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste y el combinado cafetero pujarán por un boleto a la definición del certamen. Desde las 20, por Telefe y DSports

Argentina se enfrentará a Colombia

Uno de los colaboradores de Miguel Russo contó la última frase que le dijo al entrenador de Boca Juniors antes de su muerte

El ayudante de campo de Boca Juniors contó cuestiones relacionadas a su relación con el DT

Uno de los colaboradores de

La trama de espionaje ilegal que sacude a una figura mundial del atletismo: detectives, acusación por doping y una familia dividida

El hermano de un integrante del equipo italiano de relevo 4x100 inició una investigación a un atleta a raíz de una denuncia por dopaje en los Juegos de Tokio

La trama de espionaje ilegal

Camilo Ugo Carabelli se retiró del ATP de Estocolmo y su final de temporada es un misterio

El Brujo no logra dejar atrás la mala racha de lesiones que ya lo marginó de tres torneos desde mitad de año. En este caso, abandonó el duelo ante Kovasevic por la primera ronda del certamen escandinavo

Camilo Ugo Carabelli se retiró

Estaba por ganar el Ironman, pero se desplomó cerca de la meta y vio como su rival la superó: el noble gesto que recorre el mundo

La estadounidense Taylor Knibb no pudo continuar la carrera y la noruega Solveig Lovseth se quedó con el triunfo en Hawai

Estaba por ganar el Ironman,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comenzó el Coloquio de IDEA

Comenzó el Coloquio de IDEA con un llamado a la competitividad y un reclamo: “Tenemos que saber en qué cancha estamos jugando”

Cómo las celebridades reinterpretan el estilo del viejo Hollywood en la moda actual

Como en Terminator, científicos utilizan el metal líquido para fabricar prótesis óseas

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El diario Financial Times aseguró que “no conviene a nadie que Argentina fracase”

INFOBAE AMÉRICA
Candidatos del balotaje en Bolivia

Candidatos del balotaje en Bolivia cierran la campaña cuando quedan cuatro días para las elecciones

El Consejo de Estado francés decidió mantener la inhabilitación política de la ultraderechista Marine Le Pen tras su condena por malversación

“Viví una pesadilla”: el activista cubano Luis Robles contó detalles de su vida en prisión bajo el régimen castrista

Una nueva oleada de ataques rusos dejó a Ucrania sin electricidad y agrava la escasez de suministros para el invierno

El Ejército de Estados Unidos pidió a Hamas que ponga fin a la violencia contra civiles en Gaza y se desarme “sin demora”

TELESHOW
Wanda Nara contó todos los

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina junto a ella y sus hijas en su casa

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas