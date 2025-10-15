Crece la polémica en el juicio entre McLaren y un ex piloto: la “rídícula” acusación por la llegada de Oscar Piastri a la escudería de F1

Zak Brown habló de las recientes declaraciones del piloto español

La defensa pública de Zak Brown ante la acusación de Alex Palou marcó un nuevo capítulo en el conflicto legal que enfrenta a McLaren con el piloto español, quien se encuentra bajo litigio en el Reino Unido por incumplimiento de contrato tras su decisión de permanecer en Chip Ganassi Racing. Según reportó Reuters durante el proceso judicial, Brown tildó de “ridículas” las versiones que lo desvinculan de la elección de Oscar Piastri como piloto titular de la escudería británica, una decisión que generó tensión dentro y fuera de la pista.

En su testimonio ante el tribunal, Palou sostuvo que Brown le habría asegurado que la incorporación de Piastri fue una imposición del entonces director del equipo, Andreas Seidl, y no una determinación propia. Este testimonio, recogido por el sitio especializado Motorsport y difundido ampliamente por la agencia de noticias, expuso una supuesta falta de poder del CEO en las decisiones de la formación de pilotos.

La frase de Palou desató dudas sobre la cohesión interna de McLaren Racing y sembró sospechas acerca de la verdadera influencia de Brown en los movimientos clave de la escudería.

La reacción del directivo estadounidense fue inmediata y categórica. Según informó Reuters, Brown afirmó: “No estoy seguro de qué acusación me ha hecho más gracia, si la idea de que no soy yo quien toma las decisiones clave sobre nuestra alineación de pilotos, o la sugerencia de que no estaba de acuerdo con el fichaje del gran talento Oscar Piastri. Ambas acusaciones son claramente ridículas, y cualquiera que siga nuestro deporte se dará cuenta de ello”.

Una de las caras más relevantes de la escudería que se consagró bicampeona de Constructores en la F1 aseguró además que mantiene un control total sobre los temas estratégicos del equipo, en particular las decisiones de contratación de pilotos.

Alex Palou puso fin a su paso por McLaren (Reuters)

El fichaje de Oscar Piastri por McLaren en 2022 representó un movimiento complejo y polémico. El joven piloto australiano, que había sido reserva en Alpine, aterrizó en la escudería británica tras una batalla legal y contractual que involucró a varios equipos y generó múltiples titulares en la prensa especializada. La llegada de Piastri supuso la salida anticipada de Daniel Ricciardo y sacudió la estructura de la parrilla de Fórmula 1, una de las categorías con mayor recambio en los últimos años.

En el entorno del juicio, la figura de Piastri volvió a colocarse en el centro del relato judicial. Sin aceptar entrevistas, el australiano evitó referirse al asunto, aunque fuentes internas de McLaren Racing confirmaron que la sugerencia de que Brown no participó del proceso de contratación resultó motivo de burla para el piloto, quien mostró confianza en la dirección actual del equipo. Brown replicó que “Piastri se rió” ante la insinuación, interpretando el episodio como una manifestación de respaldo al liderazgo de su CEO.

Según la versión transmitida por Brown y compartida por otros ejecutivos del equipo, la estructura de McLaren aseguró la total satisfacción con su alineación actual de pilotos, compuesta por Oscar Piastri y Lando Norris. Brown enfatizó que “tenemos la mejor pareja de pilotos de la parrilla de F1 con Oscar y Lando. No podría estar más emocionado con su increíble rendimiento y su deportividad”, reconoció a Reuters.

Brown defendió a sus pilotos (Reuters)

La confrontación entre Palou y McLaren se mantiene abierta en el ámbito judicial y financiero. De acuerdo con los documentos discutidos en la corte de Londres, la escudería reclama hasta 33 millones de dólares en concepto de penalización por la ruptura unilateral de Palou, una suma que la defensa del piloto considera “sobredimensionada y mal concebida”. Palou admitió haber incumplido el acuerdo, aunque argumentó que la confirmación del fichaje de Piastri eliminó cualquier posibilidad real de ascenso a la Fórmula 1 como piloto titular, motivo por el cual optó por quedarse en Chip Ganassi Racing.