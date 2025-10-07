Deportes

El juicio que mantiene en vilo a la Fórmula 1: McLaren demandó a un ex piloto y le exige más de 30 millones de dólares

Alex Palou aceptó haber incumplido el contrato pero consideró excesivo el monto estipulado por la escudería británica

Guardar
McLaren demandó al piloto español
McLaren demandó al piloto español por incumplimiento de contrato (Reuters)

El tribunal de Londres analiza el futuro financiero del piloto español Alex Palou, quien enfrenta una demanda interpuesta por McLaren Racing tras su decisión de incumplir el contrato que lo vinculaba con el equipo británico para las temporadas 2024 a 2026. Según informó Motorsport en sus recientes coberturas, el litigio gira en torno a la exigencia de un pago de 33 millones de dólares solicitado por la escudería de Woking, cifra referida como “enormemente inflada y mal concebida” por la defensa del piloto de Chip Ganassi Racing (CGR).

El origen de este conflicto legal remonta a la ruptura del acuerdo original en el que Palou aceptó abandonar Ganassi y unirse a Arrow McLaren con la expectativa de obtener un asiento en la Fórmula 1 una vez vencida su etapa en la IndyCar. El piloto, cuatro veces campeón de la serie estadounidense, reconoció la falta contractual, aunque sostiene que las condiciones ofrecidas en cuanto a la posibilidad real de correr en la máxima categoría no quedaron aseguradas.

El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, viajó a Londres para prestar declaración durante el proceso. En la corte, refutó la versión presentada por la defensa de Palou respecto a que existía una promesa concreta de ascenso a la F1. La parte legal de McLaren sostuvo durante la audiencia que Palou ha incurrido en reiterados antecedentes de incumplimiento, lo que haría aún más pertinente la penalización económica.

Por su parte, el equipo jurídico del piloto español insistió en los motivos del rompimiento con McLaren. Argumentando que el anuncio de Oscar Piastri como nuevo piloto del conjunto británico eliminó cualquier posibilidad de ascenso para Palou dentro de la organización, lo que justificó su permanencia en Ganassi.

La defensa de Alex Palou
La defensa de Alex Palou consideró excesiva la indemanización pretendida por McLaren (AP)

Según detalló Motorsport, entre los montos reclamados por McLaren, se contemplarían hasta 23 millones de dólares que el equipo preveía recibir a través del patrocinador NTT tanto en IndyCar como en Fórmula 1, cifra que finalmente no se concretó debido a la decisión de Palou. A ese monto se suman otros 7 millones en patrocinios que, según documentos judiciales, estaban interesados en el talento del español. Además, el equipo argumentó gastos realizados en pruebas privadas del monoplaza de Fórmula 1 para Palou, equivalentes a 703.000 dólares, y un millón de dólares en premios deportivos asociados al posible desempeño del piloto bajo la bandera de McLaren.

Uno de los rubros más debatidos en la demanda corresponde al aumento de salario otorgado a Pato O’Ward, actual piloto del conjunto británico. La organización reclama 5,1 millones de dólares tras haber reforzado el contrato del mexicano con el fin de retenerlo, una vez que la opción de fichar a Palou quedó descartada. De acuerdo con los argumentos presentados por la escudería ante el tribunal, el pago responde tanto a la actividad de O’Ward en la serie norteamericana como a sus funciones en el Mundial de Fórmula 1.

Durante los últimos tres años, las posturas se han mantenido firmes en ambas partes y el desacuerdo se trasladó a la instancia judicial en el Reino Unido. Aunque la cantidad definitiva exigida a Palou aún no ha quedado completamente clara, diversas fuentes la sitúan entre 20 y 33 millones de dólares, cifra que la defensa califica como sobredimensionada respecto a los daños reales del equipo.

En el plano estrictamente deportivo, Palou logró consolidarse como uno de los grandes campeones de la IndyCar, sumando sus conquistas en 2021, 2023, 2024 y 2025, y obteniendo la victoria en las 500 Millas de Indianápolis en la presente temporada. Su desempeño y la proyección comercial asociada a su figura constituyen el principal argumento de McLaren para justificar la magnitud de la indemnización solicitada ante el tribunal.

Temas Relacionados

deportes-internacionalZak BrownMcLarenFórmula 1Automovilismo

Últimas Noticias

Malas noticias para la selección argentina de cara al Mundial 2026: FIFA dio a conocer la sanción a Nicolás Otamendi

El defensor fue expulsado en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador y no estará presente en el debut mundialista

Malas noticias para la selección

La preocupante escena que protagonizó Novak Djokovic en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista serbio se dejó caer al final del segundo set, fue atendido por los médicos, pero de todas maneras se repuso y venció al español Munar para avanzar a cuartos de final

La preocupante escena que protagonizó

Los detalles del “millonario acuerdo” detrás del escándalo que Christian Horner tuvo en su última etapa en Red Bull

El diario neerlandés De Telegraaf afirmó que no se llevará adelante el juicio entre una ex empleada de la escudería y el histórico jefe que dejó su cargo meses atrás luego de dos décadas en el poder

Los detalles del “millonario acuerdo”

La esposa del Patón Bauza habló sobre cómo vive el ex entrenador su enfermedad neurodegenerativa

El ex entrenador de varios equipos del fútbol argentino y quien fue figura en Rosario Central como jugador fue diagnosticado con una demencia frontotemporal

La esposa del Patón Bauza

Un luchador sufrió una escalofriante lesión en su brazo durante una pelea de MMA

Samuel Kristofic realizó un posteo en sus redes sociales tras la preocupante lesión que tuvo en su combate contra Jaime Cordero en Eslovaquia. IMÁGENES SENSIBLES

Un luchador sufrió una escalofriante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

PUAM: paso a paso, cómo hacer el trámite digital para obtener la pensión para adultos mayores de ANSES

Cuánto y cómo usan el ChatGPT los argentinos y cómo impacta en el crecimiento económico

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre y acumuló un alza del 35% en los últimos doce meses

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

INFOBAE AMÉRICA
Millicom completó la adquisición de

Millicom completó la adquisición de Telefónica en Uruguay e invertirá en infraestructura

Cuba no dispone de baterías para almacenar energía fotovoltaica y los apagones volverán a afectar a más de la mitad de la isla

Los incendios forestales se cuadruplicaron en 40 años: el 43% de los más devastadores ocurrió en la última década

Santiago Peña anunció que Paraguay se prepara para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE: “No va a ser un paso cualquiera”

Hallaron naufragios históricos de la Segunda Guerra Mundial gracias al uso de tecnología moderna

TELESHOW
La escapada de Chechu Bonelli

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”