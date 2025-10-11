Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y la de promedios

San Lorenzo perdió de local con San Martín de San Juan y quedó comprometido en la Zona B del Clausura y la clasificación a la Sudamericana 2026 (Fotobaires)

La duodécima jornada del Torneo Clausura se inició ayer con cuatro encuentros que movieron las tablas de posiciones de ambas zonas y, además, la Anual, en la que se definirán las clasificaciones a las copas internacionales y un descenso. También hubo novedades en la de promedios, donde se definirá el otro retroceso de categoría.

El golpe de la fecha lo dio San Martín de San Juan, que derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y superó la línea de Aldosivi en ambas clasificaciones. Sin embargo, por ahora se mantiene en línea de descenso (hay que recordar que los dos equipos que desciendan no podrán disputar octavos de final del torneo por reglamento).

Además, Defensa y Justicia le ganó a Argentinos Juniors y quedó puntero en la Zona A del Clausura, mientras que el Bicho se privó de ubicarse en zona de ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual (se meterán los tres primeros). Central Córdoba se impuso ante Unión, en otro duelo entre equipos encumbrados en el mismo grupo, a la vez que Newell’s y Tigre quedaron a mano en Rosario, con el emotivo gol de Nacho Russo y la dedicatoria especial a su padre.

A la Libertadores 2026 está clasificado Platense como campeón del Apertura, lo hará el campeón de este Clausura y el de la Copa Argentina, que tiene de semifinalistas a River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. Vía Tabla Anual, hoy entrarían Rosario Central, Boca y River. A la Sudamericana 2026 irían Argentinos, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, Barracas Central y San Lorenzo. A tres puntos del Ciclón se hallan Racing y Lanús. Hoy se irían al descenso San Martín de San Juan y Aldosivi.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

SAN LORENZO 0-1 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

CENTRAL CÓRDOBA 3-1 UNIÓN DE SANTA FE

NEWELL’S 1-1 TIGRE

LA AGENDA DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

Sábado 11 de octubre

*APLAZADO: BARRACAS CENTRAL-BOCA JUNIORS

16:00 Gimnasia-Talleres

18:00 Banfield-Racing

22:15 Vélez-Rosario Central

22:15 Belgrano-Estudiantes

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra

LA AGENDA DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 17 de octubre

19:00 Racing-Aldosivi

21:15 Lanús-Godoy Cruz

21:15 Argentinos Juniors-Newell’s

Sábado 18 de octubre

15:45 Independiente Rivadavia-Banfield

18:00 Boca-Belgrano

22:15 Talleres-River

Domingo 19 de octubre

15:00 Estudiantes-Gimnasia

15:00 Sarmiento-Vélez

18:00 San Martín de San Juan-Independiente

18:00 Rosario Central-Platense

Lunes 20 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Instituto

19:00 Tigre-Barracas Central

21:15 Atlético Tucumán-San Lorenzo

Martes 21 de octubre

19:15 Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia

Miércoles 22 de octubre

19:15 Huracán-Central Córdoba