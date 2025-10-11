Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y la de promedios

La duodécima jornada del Torneo Clausura se inició ayer con cuatro encuentros que movieron las tablas de posiciones de ambas zonas y, además, la Anual, en la que se definirán las clasificaciones a las copas internacionales y un descenso. También hubo novedades en la de promedios, donde se definirá el otro retroceso de categoría.
El golpe de la fecha lo dio San Martín de San Juan, que derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y superó la línea de Aldosivi en ambas clasificaciones. Sin embargo, por ahora se mantiene en línea de descenso (hay que recordar que los dos equipos que desciendan no podrán disputar octavos de final del torneo por reglamento).
Además, Defensa y Justicia le ganó a Argentinos Juniors y quedó puntero en la Zona A del Clausura, mientras que el Bicho se privó de ubicarse en zona de ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual (se meterán los tres primeros). Central Córdoba se impuso ante Unión, en otro duelo entre equipos encumbrados en el mismo grupo, a la vez que Newell’s y Tigre quedaron a mano en Rosario, con el emotivo gol de Nacho Russo y la dedicatoria especial a su padre.
A la Libertadores 2026 está clasificado Platense como campeón del Apertura, lo hará el campeón de este Clausura y el de la Copa Argentina, que tiene de semifinalistas a River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. Vía Tabla Anual, hoy entrarían Rosario Central, Boca y River. A la Sudamericana 2026 irían Argentinos, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, Barracas Central y San Lorenzo. A tres puntos del Ciclón se hallan Racing y Lanús. Hoy se irían al descenso San Martín de San Juan y Aldosivi.
LOS RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA
SAN LORENZO 0-1 SAN MARTÍN DE SAN JUAN
DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 ARGENTINOS JUNIORS
CENTRAL CÓRDOBA 3-1 UNIÓN DE SANTA FE
NEWELL’S 1-1 TIGRE
LA AGENDA DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA
Sábado 11 de octubre
*APLAZADO: BARRACAS CENTRAL-BOCA JUNIORS
16:00 Gimnasia-Talleres
18:00 Banfield-Racing
22:15 Vélez-Rosario Central
22:15 Belgrano-Estudiantes
Domingo 12 de octubre
14:30 Aldosivi-Huracán
16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz
16:45 Instituto-Atlético Tucumán
19:15 River-Sarmiento
21:15 Independiente-Lanús
Lunes 13 de octubre
18:30 Platense-Deportivo Riestra
LA AGENDA DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA
Viernes 17 de octubre
19:00 Racing-Aldosivi
21:15 Lanús-Godoy Cruz
21:15 Argentinos Juniors-Newell’s
Sábado 18 de octubre
15:45 Independiente Rivadavia-Banfield
18:00 Boca-Belgrano
22:15 Talleres-River
Domingo 19 de octubre
15:00 Estudiantes-Gimnasia
15:00 Sarmiento-Vélez
18:00 San Martín de San Juan-Independiente
18:00 Rosario Central-Platense
Lunes 20 de octubre
19:00 Deportivo Riestra-Instituto
19:00 Tigre-Barracas Central
21:15 Atlético Tucumán-San Lorenzo
Martes 21 de octubre
19:15 Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia
Miércoles 22 de octubre
19:15 Huracán-Central Córdoba