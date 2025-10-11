Deportes

Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y la de promedios

Arrancó la fecha 12 del certamen y se movieron varios lugares. Hoy habrá más actividad a lo largo del sábado

Guardar
San Lorenzo perdió de local
San Lorenzo perdió de local con San Martín de San Juan y quedó comprometido en la Zona B del Clausura y la clasificación a la Sudamericana 2026 (Fotobaires)

La duodécima jornada del Torneo Clausura se inició ayer con cuatro encuentros que movieron las tablas de posiciones de ambas zonas y, además, la Anual, en la que se definirán las clasificaciones a las copas internacionales y un descenso. También hubo novedades en la de promedios, donde se definirá el otro retroceso de categoría.

El golpe de la fecha lo dio San Martín de San Juan, que derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y superó la línea de Aldosivi en ambas clasificaciones. Sin embargo, por ahora se mantiene en línea de descenso (hay que recordar que los dos equipos que desciendan no podrán disputar octavos de final del torneo por reglamento).

Además, Defensa y Justicia le ganó a Argentinos Juniors y quedó puntero en la Zona A del Clausura, mientras que el Bicho se privó de ubicarse en zona de ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual (se meterán los tres primeros). Central Córdoba se impuso ante Unión, en otro duelo entre equipos encumbrados en el mismo grupo, a la vez que Newell’s y Tigre quedaron a mano en Rosario, con el emotivo gol de Nacho Russo y la dedicatoria especial a su padre.

A la Libertadores 2026 está clasificado Platense como campeón del Apertura, lo hará el campeón de este Clausura y el de la Copa Argentina, que tiene de semifinalistas a River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. Vía Tabla Anual, hoy entrarían Rosario Central, Boca y River. A la Sudamericana 2026 irían Argentinos, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, Barracas Central y San Lorenzo. A tres puntos del Ciclón se hallan Racing y Lanús. Hoy se irían al descenso San Martín de San Juan y Aldosivi.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

SAN LORENZO 0-1 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

CENTRAL CÓRDOBA 3-1 UNIÓN DE SANTA FE

NEWELL’S 1-1 TIGRE

LA AGENDA DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

Sábado 11 de octubre

*APLAZADO: BARRACAS CENTRAL-BOCA JUNIORS

16:00 Gimnasia-Talleres

18:00 Banfield-Racing

22:15 Vélez-Rosario Central

22:15 Belgrano-Estudiantes

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra

LA AGENDA DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 17 de octubre

19:00 Racing-Aldosivi

21:15 Lanús-Godoy Cruz

21:15 Argentinos Juniors-Newell’s

Sábado 18 de octubre

15:45 Independiente Rivadavia-Banfield

18:00 Boca-Belgrano

22:15 Talleres-River

Domingo 19 de octubre

15:00 Estudiantes-Gimnasia

15:00 Sarmiento-Vélez

18:00 San Martín de San Juan-Independiente

18:00 Rosario Central-Platense

Lunes 20 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Instituto

19:00 Tigre-Barracas Central

21:15 Atlético Tucumán-San Lorenzo

Martes 21 de octubre

19:15 Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia

Miércoles 22 de octubre

19:15 Huracán-Central Córdoba

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateTorneo Clausura 2025Liga Profesional

Últimas Noticias

La selección argentina buscará un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 ante México: hora, TV y formaciones

La Albiceleste intentará meterse entre las cuatro mejores de la competencia contra el Tri. Desde las 20, por Telefe y DSports

La selección argentina buscará un

Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto en la pelea por continuar en Alpine

La Máxima subió un artículo en su página web oficial y se refirió a la lucha por la segunda butaca del team francés: “Está en buena forma para conservar su asiento”

Contundente respaldo de la Fórmula

El “sueño inimaginable” de los primos que dieron batacazos en el Masters de Shanghai tras eliminar a Djokovic y Medvédev: se enfrentarán en la final

Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech disputarán un título que quedará en familia en China después de llegar a su primera y segunda final en torneos ATP, respectivamente

El “sueño inimaginable” de los

Challenger de Cali: Bautista Torres quiere dar el batacazo ante Tomás Barrios Vera para alcanzar la final

El tenista porteño se metió entre los mejores cuatro del torneo al vencer al local Nicolás Mejía, por 6-4 y 6-3. La lluvia condiciona la actividad en el certamen colombia

Challenger de Cali: Bautista Torres

El futbolista de la selección argentina que quedó desafectado de la gira en los Estados Unidos por una lesión

Lionel Scaloni contará con una nueva baja en la convocatoria de cara al amistoso contra Puerto Rico del día martes

El futbolista de la selección
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumentaron a $16 millones la

Aumentaron a $16 millones la recompensa por datos que ayuden a esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Roberto Jacoby sorprende con un álbum homenaje a Virus

La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó un particular regalo en Chaco para meter a Cristina Kirchner en la campaña

INFOBAE AMÉRICA
Dolores Fonzi define a “Belén”:

Dolores Fonzi define a “Belén”: “Es una película sobre la injusticia”

Los mecanismos que dañan el hígado: cómo el azúcar y los edulcorantes afectan al organismo

Kleber Mendonça Filho abre el Festival de Morelia con “El agente secreto” con un mensaje sobre el arte en Brasil

Un nuevo gen bajo la lupa: la clave científica que podría retrasar la aparición de la diabetes tipo 2

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

TELESHOW
La travesía de Wanda Nara

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza

Jimena Barón y una divertida visita a una “cascada sanadora” con 4° de temperatura: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”

Nicki Nicole y Lamine Yamal a un mes de hacer oficial su romance: vuelo en helicóptero, ¿y una bolsa de mareo?

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”