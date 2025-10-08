Deportes

Preocupación por una joven estrella del tenis: insultos, ataques de llanto y un cruce con el camarógrafo en pleno partido

La rusa Mirra Andreeva vivió momentos de alta tensión en la derrota frente a la alemana Laura Siegemund en el Wuhan Open

Mirra Andreeva, de 18 años, se enojó con un camarógrafo y lanzó insultos al aire durante el partido que perdió en China

La jornada del WTA Wuhan Open, en China, estuvo marcada por la tensión emocional cuando la joven tenista rusa Mirra Andreeva, de 18 años, protagonizó una serie de episodios de llanto y frustración durante su derrota ante la alemana Laura Siegemund que generaron preocupación. La número cinco del mundo no logró contener las lágrimas en varios momentos del partido, llegando incluso a exigir a un camarógrafo que dejara de grabarla en plena crisis en la pista, según se vio en las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

El encuentro, que se resolvió con parciales de 6-7 (4-7), 6-3, 6-3 a favor de Siegemund (37 años), evidenció el desgaste emocional de Andreeva desde el primer set. Aunque la rusa se impuso en un tenso tie-break, su estado anímico se deterioró a medida que su experimentada rival tomaba el control del juego. La situación se agravó en el segundo set, cuando Siegemund se adelantó rápidamente, provocando que Andreeva expresara su frustración con un exabrupto en ruso: “Estoy harta de este maldito tenis”, frase que pudo escucharse claramente en la pista, de acuerdo a los videos que se publicaron.

La presión continuó en aumento para la joven tenista rusa. Tras perder otro juego, Andreeva golpeó su raqueta contra la pista, y al ceder el siguiente punto, rompió en un llanto incontenible. El tercer set no trajo alivio; por el contrario, la irritación de la promesa se intensificó. En un momento de máxima tensión, Andreeva lanzó deliberadamente una pelota con fuerza hacia la tribuna tras quejarse por lo que consideraba una pérdida de tiempo por parte de Siegemund. Poco después, falló un golpe en la red y exclamó, visiblemente alterada: “¡No puedo creerlo!”.

*El resumen del partido de Andreeva con Siegemund en Wuhan

Durante un cambio de lado, mientras seguía llorando, Andreeva advirtió a un camarógrafo que dejara de filmarla, mostrando su incomodidad ante la exposición mediática en un momento de vulnerabilidad. Este episodio no es aislado en la carrera de la tenista rusa. Por ejemplo, en la final del Ningbo Open de la temporada anterior, Andreeva también terminó entre lágrimas tras perder ante Daria Kasatkina. Además, en el torneo de Montreal de este verano, fue vista golpeándose repetidamente la pierna durante una derrota frente a McCartney Kessler.

Por su parte, la alemana Siegemund enfrentará en los octavos de final a la polaca Magdalena Frech, quien derrotó 7-6 y 4-1 (abandono) a la checa Karolina Muchova (12°). En otros resultados destacados, ganaron las candidatas Iga Swiatek, Coco Gauff y Aryna Sabalenka, máxima favorita y número uno del mundo.

El contexto del torneo en Wuhan estuvo marcado por las condiciones extremas, ya que la británica Emma Raducanu se vio obligada a retirarse debido al calor, tras experimentar mareos y requerir un control de su presión arterial cuando la temperatura alcanzó los 34 grados. Algo similar le ocurrió a Novak Djokovic en Masters 1000 de Shanghái, donde el serbio pudo ganar su partido de octavos de final ante el español Jaume Munar, pero sufrió un colapso tras perder el segundo set. Nole se dejó caer al piso para ser atendido por los médicos, que le tomaron la presión, le colocaron toallas frías alrededor del cuello y le dieron una píldora para que pudiese continuar con el partido.

