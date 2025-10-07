Deportes

La polémica que reavivó la rivalidad entre Alonso y Hamilton en la F1: de la crítica del español a la ácida respuesta de británico

Los campeones de la Máxima mantuvieron una controversia en el Gran Premio de Singapur, que luego se trasladó a las redes sociales

El Gran Premio de Singapur 2025 no solo ofreció emociones en la pista, sino que también reavivó una de las rivalidades más emblemáticas de la Fórmula 1. Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, protagonizó un estallido de indignación por radio tras verse superado por Lewis Hamilton (Ferrari) en una maniobra polémica, mientras que el británico respondió con ironía en redes sociales, alimentando el debate entre aficionados y especialistas. El intercambio entre ambos pilotos volvió a poner en primer plano una tensión que se remonta a casi dos décadas atrás.

La carrera en el circuito urbano de Marina Bay se tornó especialmente tensa en sus vueltas finales. Alonso, que había recuperado posiciones tras un error de su equipo en boxes, se encontró detrás de Hamilton, quien defendía la séptima posición pese a evidentes problemas en los frenos de su monoplaza. De acuerdo con Motorsport.com, el español no ocultó su frustración: “¡No me lo puedo creer, joder! ¿Es seguro conducir sin frenos?”, exclamó por radio, mientras su ingeniero intentaba calmarlo y le informaba que la situación estaba bajo investigación. El español insistió en su descontento, señalando: “Para mí, no se puede conducir cuando el coche no es seguro, ¿sabes? A veces incluso intentan descalificarme por no tener retrovisor y ahora no tienes frenos y todo está bien. Lo dudo”.

La polémica se intensificó cuando Hamilton fue citado por los comisarios de la FIA y recibió una sanción de cinco segundos por recortar curvas en su defensa de la posición. Esta penalización permitió a Alonso ascender finalmente al séptimo puesto, un resultado que, para el asturiano, no compensó la sensación de injusticia y la percepción de un trato desigual por parte de las autoridades deportivas hacia el piloto británico.

Hamilton y Alonso: los experimentados
Hamilton y Alonso: los experimentados de la parrilla, frente a frente

Mientras el debate sobre la maniobra seguía creciendo, la respuesta de Hamilton no se hizo esperar, aunque eligió un tono irónico y distante. El siete veces campeón mundial publicó en su cuenta de Instagram un video de un personaje televisivo repitiendo la frase “I don’t believe it (no lo puedo creer), acompañado del texto: “18 años de…”. Esta publicación aludía directamente a la célebre frase de Alonso por radio y a los 18 años transcurridos desde su primer gran enfrentamiento en 2007, cuando ambos compartieron equipo en McLaren. La ironía de Hamilton no pasó desapercibida y fue interpretada como una burla hacia la reacción de su antiguo compañero.

La rivalidad entre Alonso y Hamilton tiene raíces profundas. Su relación se fracturó en 2007 durante su etapa en McLaren, marcada por disputas internas y sanciones que culminaron con ambos pilotos empatados en puntos y la pérdida del campeonato ante Kimi Räikkönen por un solo punto, con aquel episodio en Shanghái del “Sanganchao” que le quitó chances al inglés como símbolo de época. Fue cuando por el desgaste excesivo en los neumáticos, se vio obligado a entrar a pits. Ingresó de forma muy agresiva y se fue directo a la grava, donde quedó enganchado o “sanganchao”, como se le entendió a un narrador español.

El episodio del "Sanganchao" de Hamilton en 2007

Tras aquella temporada, Alonso optó por abandonar el equipo, mientras que Hamilton inició una carrera que lo llevaría a conquistar siete títulos mundiales. Aunque con el paso de los años la relación entre ambos pareció distenderse, el episodio de Singapur demostró que los viejos roces pueden resurgir en cualquier momento.

La combinación de la remontada de Alonso, el error estratégico de su equipo y la actuación controvertida de Hamilton ha dejado un ambiente cargado de tensión y expectativa en la Fórmula 1, con un cruce que promete seguir alimentando el debate en los próximos días.

