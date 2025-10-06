Deportes

Fue verdugo de River en la Libertadores y conmovió al mundo del fútbol al revelar que padece cáncer a los 36 años

Everton Ribeiro realizó un posteo en redes sociales en el que contó que está atravesando la enfermedad y fue operado: “Vamos a ganar esta batalla”

Everton Ribeiro confesó que padece
Everton Ribeiro confesó que padece cáncer de tiroides (REUTERS/Pilar Olivares)

La noticia sobre la salud de Everton Ribeiro ha generado conmoción en el fútbol brasileño. El actual capitán del Bahía y quien fuera una de las figuras centrales del Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2019, reveló recientemente que fue diagnosticado con cáncer de tiroides y que ya fue sometido a una intervención quirúrgica, según informó en sus redes sociales.

El mediocampista ofensivo, recordado por su papel protagónico en la histórica final en la que Flamengo revirtió el marcador ante River Plate con dos tantos de Gabigol en los minutos finales, compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen, se lo ve acompañado por su esposa y sus dos hijos frente al Cristo Redentor.

En el mensaje, Ribeiro expresó: “Hola, amigos. Necesito compartir una noticia con ustedes. Hace aproximadamente un mes me diagnosticaron cáncer de tiroides. Hoy me sometí a la cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de todos ustedes. Gracias por cada oración y por el cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia. Estoy seguro de que vamos a ganar juntos esta nueva batalla”.

El posteo de Everton Ribeiro
El posteo de Everton Ribeiro

A sus 36 años, Everton Ribeiro mantiene la titularidad y la cinta de capitán en el Bahía, equipo dirigido por Rogério Ceni, reconocido como el arquero con más goles en la historia del fútbol. Bajo la conducción de Ceni, el conjunto bahiano se ubica en la quinta posición del Brasileirao con 43 puntos, lo que lo coloca en zona de repechaje para la próxima edición de la Copa Libertadores.

En su último encuentro, el Bahía superó por 1 a 0 al Flamengo en el estadio Fonte Nova. Con la misma cantidad de puntos figura el Mirassol, otra de las sorpresas del torneo, mientras que el Botafogo ocupa el cuarto lugar, también con 43 unidades, pero con mejor diferencia de gol.

La trayectoria de Ribeiro abarca pasos por clubes como Sao Caetano, Corinthians —donde se formó—, Cruzeiro, Coritiba, Al Ahli de Emiratos Árabes, Flamengo y actualmente Bahía. Además de sus logros a nivel de clubes, su rendimiento destacado le permitió integrar la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022.

Durante su etapa en el Fla, Éverton Ribeiro obtuvo un total de 11 títulos, entre los que destacan 2 Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana. A comienzos de 2024, el mediocampista se sumó a Bahía, donde continúa su carrera profesional a los 36 años.

En el ámbito internacional, el futbolista vistió la camiseta de la selección de Brasil en 22 partidos, en los que anotó 3 goles y brindó una asistencia. Participó en el ya mencionado Mundial 2022 y en las ediciones de la Copa América de 2015 y 2021, además de haber marcado un tanto ante Perú en la edición 2019 del certamen continental, que quedó en manos de la Canarinha.

El diagnóstico de cáncer de tiroides fue realizado de manera temprana, lo que permitió que el futbolista se mantuviera en buenas condiciones físicas y continuara compitiendo al máximo nivel. No obstante, el proceso de recuperación y las consecuencias asociadas a la enfermedad representan un desafío considerable para el jugador, quien deberá atravesar distintas etapas en los próximos meses.

