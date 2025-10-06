Deportes

El gol en el último minuto de la japonesa Egashira que le dio el triunfo a San Lorenzo ante Olimpia por la Copa Libertadores femenina

Las Santitas se impusieron por 1-0 ante el elenco paraguayo y buscarán el pase a los cuartos de final el jueves frente a Colo Colo

San Lorenzo 1-0 Olimpia, Copa Libertadores femenina

San Lorenzo consiguió una victoria por la mínima diferencia ante Olimpia en la Copa Libertadores femenina, gracias a un gol de la japonesa Ichika Egashira en los instantes finales del encuentro, disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón. Este resultado le permite al conjunto argentino acercarse a la clasificación para los cuartos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Franco Bertera llegaba a este compromiso tras una derrota en su debut frente a San Pablo, lo que aumentaba la presión por obtener un resultado positivo. Desde el inicio, las jugadoras del Ciclón buscaron romper la paridad, y apenas transcurrido el primer minuto, Juana Fonseca generó la primera ocasión de peligro con un potente remate que pasó cerca del poste derecho.

A medida que avanzaba el primer tiempo, el conjunto paraguayo logró equilibrar el juego y comenzó a inquietar a la defensa rival. La arquera Solana Pereyra se consolidó como una de las figuras del partido, interviniendo en varias oportunidades para mantener su arco en cero.

Ichika Egashira en el festejo
Ichika Egashira en el festejo del gol

En la segunda mitad, las argentinas intensificaron su búsqueda del gol. A los 4 minutos, Sabina Coronel dispuso de una clara oportunidad, pero la guardameta paraguaya Gloria Stefani Saleb respondió con una atajada decisiva.

Poco después, Vanina Preininger probó desde media distancia, obligando nuevamente a Saleb a lucirse con una volada que evitó la caída de su valla. La presión del Azulgrana continuó, y Delfina Pafundi desperdició una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

El tiempo transcurría y el empate parecía inamovible, mientras el equipo dirigido por Roberto Stegmayer se aferraba a la igualdad. Solana Pereyra volvió a demostrar su nivel internacional al desviar un disparo de Jorgelina González que tenía destino de ángulo, consolidando su actuación bajo los tres palos.

San Lorenzo buscará el pase
San Lorenzo buscará el pase a los cuartos de final frente a Colo Colo

Ninguno de los dos equipos se beneficiaba con el empate, pero la definición llegó en la última jugada. Un error defensivo de Olimpia dejó a Maricel Pereyra sin marca dentro del área, que se tomó un tiempo y le brindó el balón a Egashira. La futbolista japonesa no desaprovechó la oportunidad: anotó el único gol del partido, sellando el triunfo por 1 a 0 para las Santitas y dejando a las paraguayas sin recompensa.

Tras el festejo, se pudo observar a la nipona notablemente emocionada fundida en un abrazo con su compañera Débora Molina. Esta victoria le permitió a San Lorenzo mantenerse con vida dentro del Grupo C, el cual comparte con el Decano paraguayo, Sao Paulo y Colo Colo.

Justamente, el Cacique es el próximo rival del elenco de Boedo, será este jueves desde las 20, otra vez en la cancha de Morón. Allí, las Santitas buscarán el pase a los cuartos de final del certamen continental. Vale recordar que los dos primeros equipos del grupo acceden a la siguiente instancia.

En cuanto a Boca Juniors, el otro elenco argentino que participa en la presente edición del torneo, volverá a jugar este miércoles frente a Ferroviária de Brasil, uno de los candidatos al título. El partido tendrá lugar en el estadio Florencio Sola de Banfield y comenzará a las 16.

Con cuatro puntos, las Xeneizes se encuentran en el segundo puesto del Grupo B y podrían sellar su clasificación solo con un empate ante las brasileñas, puesto que Alianza Lima (1) y ADDIFEM (0) jugarán entre ellas y les resultaría imposible quitarles el lugar de privilegio.

