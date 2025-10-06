Deportes

El desahogo de Facundo Díaz Acosta tras la final de Antofagasta: “Si estoy sano y contento, eso ya es ganar”

En 2024, salió campeón del Argentina Open y llegó a meterse en el Top 50 del mundo. Una serie de lesiones lo marginaron de la actividad durante el último año y medio, y este domingo volvió a disputar una final en el Challenger de Antofagasta. El zurdo desea volver a su mejor nivel, pero sin dejar de lado su bienestar

Sebastián Poletto

Por Sebastián Poletto

Guardar
El argentino Facundo Díaz Acosta
El argentino Facundo Díaz Acosta fue finalista del Challenger de Antofagasta donde perdió ante el local, Cristian Garín (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

Facundo Díaz Acosta, a pesar del lógico desgaste físico y mental que le dejó la final del Challenger de Antofagasta, donde cayó en un duro partido ante el local Cristian Garín por 2-6, 6-3 y 6-3, accedió a relatar cómo vivió su extenso y complicado período alejado del circuito profesional a causa de las lesiones.

El tenis puede ser un deporte tan exigente como ingrato, y Díaz Acosta lo experimentó en carne propia durante los últimos 19 meses. Luego de tocar el cielo con las manos al ganar el Argentina Open 2024 y alcanzar el puesto 47° del ranking ATP, su carrera se vio frustrada por una lesión en el omóplato derecho que lo marginó del circuito por varios meses.

Tras una preparación física para comenzar 2025, viajó a Oceanía. En Auckland llegó a los cuartos de final después de superar la clasificación. En el Abierto de Australia se despidió en la segunda ronda y recibió un merecido reconocimiento del capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, quien lo convocó para reemplazar al lesionado Francisco Cerúndolo en el triunfo albiceleste ante Noruega, por la primera ronda de los Qualifiers 2025, en Oslo.

El argenitno Facundo Díaz Acosta
El argenitno Facundo Díaz Acosta convivió en los últimos meses con una fascitis plantar que le impidió estar presente en el tour (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

La defensa al título alcanzado en el ATP de Buenos Aires en 2024 no fue posible y terminó cayendo en la primera ronda. Una fascitis plantar lo tuvo a mal traer gran parte de este año y el resultado de ese calvario físico fue un descenso abrupto en el escalafón mundial que lo llevó puesto 265° y lo obligó a barajar y dar de nuevo en la segunda categoría del Tour.

Sin embargo, su reciente final en el Challenger de Antofagasta se convirtió en un desahogo y un punto de inflexión. Tras algunas horas de la culminación de su partido de este domingo y con un tono de voz pausada, Díaz Acosta aceptó el diálogo con Infobae: “Pasaron 19 meses desde mi última final”.

“Significa mucho, sobre todo por todo este último tiempo que me tocó vivir, mucho tiempo lesionado. En los últimos dos años creo que habré estado siete u ocho meses parado“, se sinceró el jugador. El regreso a una definición, aunque terminó en derrota ante el chileno Cristian Garín, fue un premio a la perseverancia. “Es muy lindo, y más allá del resultado y de los puntos, traté de disfrutarla lo más posible y acordarme también de todo lo que vengo pasando para dar lo mejor de mí y disfrutarla al máximo que se pueda", contó.

El porteño Facundo Díaz Acosta
El porteño Facundo Díaz Acosta consiguió su primer título ATP Tour en el Argentina Open 2024 (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

El propio jugador de 24 años reconoció que el estar fuera del circuito le costó el ritmo, pero la semana en Chile lo motivó. “Vengo de un año bastante duro. Las vueltas de los parates tan grandes me costaron, pero ahora en esta semana voy encontrando el ritmo de competencia, el nivel”, explicó.

Esta final es vista por el argentino como “un lindo punto de partida para tratar de repetir muchas semanas como esta”. Y agregó en ese sentido: “No tengo que volverme loco con los resultados y tener esta semana en la cabeza para lo que queda del año, que pude encontrar un buen tenis, un buen nivel competitivo“.

El impacto de las lesiones lo llevó a revalorizar su presente, más allá de la obsesión por el ranking y disputar los grandes torneos. “Hoy creo que me encuentro en un lugar donde fui aprendiendo mucho a disfrutar, a valorar, a estar sano, a estar en competencia, los viajes, de viajar por el mundo haciendo lo que me gusta", comentó.

En su regreso a la
En su regreso a la competencia a principios del año, Facundo Díaz Acosta alcanzó los cuartos de final en Auckland, segunda ronda en Australian Open y fue parte del equipo argentino de Copa Davis en la primera ronda de los Qualifiers 2025 (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

La salud se ha convertido en su prioridad. Y añadió: “Mi meta es esa, estar sano, disfrutar, competir, dar lo máximo de mí, estar contento y jugar muchas semanas sin ninguna complicación física, creo que ya es ganar y estoy en esa búsqueda“.

El recuerdo de haberse perdido la cita olímpica en 2024, un deseo especial para cualquier deportista, hoy lo enfrenta con una mirada más amplia y serena.“Me perdí los Juegos Olímpicos de París. Hay muchas cosas, creo que bastante más dramáticas que perderte un Juego Olímpico o perderte muchas posiciones en el ranking", reflexionó.

Con su corta edad, sabe que el tiempo está de su lado: “Tengo toda una carrera por delante. Así como el día de mañana puedo volver a estar en donde ya me tocó estar, también puedo volver a jugar un Juego Olímpico. Sigo motivándome y trabajando día a día para volver ahí. Siempre pensar en eso que ya lo pude hacer, valorar dónde estoy y disfrutar también el recorrido“.

El objetivo para lo que
El objetivo para lo que resta de la temporada para Facundo Díaz Acosta es poder estar sano y competitivo (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

De cara al final de la temporada, Díaz Acosta se concentra en las semanas por las que el circuito recorre Sudamérica. Respecto a eso, aseguró: “Quiero jugar la gira, los torneos que me toquen jugarlos al 100%. Estar sano, estar competitivo, cuidar mucho mi cuerpo, escuchar mucho a mi cuerpo y no volverme loco con el Top 100 o con el ranking“.

Con el foco en la consistencia y el bienestar físico, concluye: “Realmente hoy mi objetivo no está tan focalizado en el ranking, sino en esto: en estar lo más competitivo posible, sano, y creo que después lo otro va a ir llegando a medida que pueda ir cumpliendo estas dos cosas".

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFacundo Díaz AcostaChallenger AntofagastaTenis

Últimas Noticias

El descuido en los boxes durante el GP de Singapur que pudo terminar en una tragedia en la F1: la actitud heroica de un mecánico

El episodio sucedió mientras el equipo trabajaba sobre el monoplaza de Nico Hulkenberg

El descuido en los boxes

Detrás del volante: cómo es la preparación física y mental de Max Verstappen, según su ex entrenador

Bradley Scanes, considerado el artífice del sistema de rendimiento que impulsó al piloto neerlandés al éxito, reveló en High Performance Podcast de qué manera la disciplina integral, la fortaleza emocional y la unidad del equipo Red Bull Racing fueron claves en su dominio

Detrás del volante: cómo es

Era candidata a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y fue atropellada: las múltiples lesiones que sufrió

La española Ana Alonso, que iba a participar de los JJOO de Invierno Milano-Cortina 2026, sufrió un accidente tras ser golepada por un auto en Granada

Era candidata a ganar una

El inquietante momento que vivió un jugador de golf al ejecutar un tiro a metros de un caimán

El golfista Vince Whaley tuvo que ingresar a un lago para salvar un golpe y se encontró con la presencia de un reptil que generó tensión en los presentes

El inquietante momento que vivió

Tensión en McLaren tras el toque de Norris a Piastri en medio de la lucha por el título de la F1: “¿Está bien que me eche a un lado?”

Durante la primera curva del GP de Singapur, el británico chocó al líder del campeonato, que se quejó con la escudería

Tensión en McLaren tras el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de budín de almendras,

Receta de budín de almendras, rápida y fácil

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de octubre

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

INFOBAE AMÉRICA
Los Juegos del Viento: equipo

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

Natalia Castro Picón ganó el Premio Anagrama de Ensayo por “La fiesta del fin del mundo” 

La OMS alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico entre los jóvenes

Las auroras boreales esconden un secreto que ni la ciencia puede descifrar

Cómo el cerebro logra que los movimientos difíciles se vuelvan automáticos

TELESHOW
El divertido reto de paciencia

El divertido reto de paciencia de Cande Ruggeri junto a su hija Vita que enterneció a todos

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”