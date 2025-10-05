Deportes

A 19 meses de su última final, Facundo Díaz Acosta va por el título en el Challenger de Antofagasta

El zurdo de 24 años se clasificó para la definición del certamen chileno donde se medirá con el local, Cristian Garín. ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Facundo Díaz Acosta se clasificó
Facundo Díaz Acosta se clasificó para la final del Challenger de Antofagasta (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

La emoción se apoderó del tenis argentino en Chile. Facundo Díaz Acosta consiguió una victoria de esas que llenan el corazón en las semis del Challenger de Antofagasta, al imponerse ante el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva por 4-6, 6-1 y 6-4. Este domingo definirá el título ante el local Cristian Garín.

El porteño (actual 265° del ranking) vivió el punto más alto de su carrera el 18 de febrero de 2024, cuando se consagró campeón del Argentina Open. A partir de esa conquista alcanzó su mejor posición histórica (47°), fue cuartofinalista en el ATP 500 de Barcelona y, en su paso por el Masters 1000 de Madrid, donde cayó en el debut, sufrió una lesión en el omóplato derecho que lo marginó del circuito por tres meses, impidiéndole disputar Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París. El esperado regreso se dio en Wimbledon, con derrota en la primera ronda. Luego alcanzó las semifinales en el ATP 250 de Kitzbühel y superó la primera ronda del US Open, en lo que fue su última victoria de la temporada pasada.

Tras una intensa preparación para comenzar 2025, Díaz Acosta viajó a Oceanía. En Auckland llegó a los cuartos de final, proveniente de la clasificación. En el Abierto de Australia se despidió en la segunda ronda y recibió un merecido reconocimiento del capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, quien lo convocó para reemplazar al lesionado Francisco Cerúndolo en el triunfo albiceleste ante Noruega, por la primera ronda de los Qualifiers 2025, en Oslo.

El argentino Facundo Díaz Acosta
El argentino Facundo Díaz Acosta posando con el trofeo del Argentina Open alcanzado en la temporada 2024 (Crédito: EFE)

Su defensa del título en Buenos Aires no fue posible: cayó en la primera fase y resignó los 250 puntos obtenidos el año anterior. “Fue una semana agotadora, muchos nervios, mucha ansiedad por jugar y por hacerlo bien. Creo que me jugó una mala pasada”, reconoció el argentino en ese momento.

Una fascitis plantar lo tuvo a mal traer en gran parte del año, y la pérdida de posiciones -que lo dejó fuera del Top 250- lo obligó a barajar y dar de nuevo en la segunda categoría del Tour.

Hoy, con mejores sensaciones y la convicción de que, si su cuerpo responde, puede ser un rival peligroso para cualquiera, el zurdo de 24 años volvió a ilusionarse. En Antofagasta ingresó al cuadro principal como alternante, ganó cuatro partidos consecutivos y se clasificó a una nueva final tras 19 meses.

En el Challenger de Antofagasta,
En el Challenger de Antofagasta, Facundo Díaz Acosta disputará una nueva final de su carrera tras 19 meses (Crédito: @legionsudam/@miguelzamorac)

Con la alegría del triunfo, el argentino antes de dejar la cancha central del certamen de Antofagasta comentó: “Muy contento de estas de nuevo en una final, vengo de un año difícil, estoy muy feliz por este momento y de alcanzar una nueva final. Ahora será tiempo de descansar, disfrutar y ojalá que mañana pueda ser un buen partido”.

El albiceleste, campeón de cinco títulos Challengers: Montevideo, Milán, Oeiras y Savannah en 2023 y Coquimbo en 20222, tendrá un duro rival este domingo. Del otro lado de la red lo espera el chileno Cristian Garín (125°), quien superó al paraguayo Daniel Vallejo (268°), por 7-6(5) y 6-2.

El partido está programado para la cancha principal, no antes de las 12:00 (hora Argentina). El partido se podrá ver por Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.

