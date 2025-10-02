Las posiciones de la zona de Argentina en el Mundial Sub 20: cuándo jugará su último partido del grupo y el posible rival de octavos

Argentina sumó dos triunfos y ya sacó pasaje a los octavos de final del Mundial Sub 20

Luego del auspicioso debut ante Cuba con victoria, Argentina goleó 4-1 a Australia por el segundo compromiso en el Grupo D. De esta manera, la Albiceleste aseguró su pase a los octavos de final del Mundial Sub 20. Los goles fueron anotados por Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino (Daniel Bennie descontó tras un error del arquero Santino Barbi).

Con este resultado, la selección dirigida por Diego Placente lidera la zona con seis puntos en dos partidos. Italia ocupa el segundo lugar con cuatro unidades, seguida por los cubanos con uno y Australia sin puntos.

Ahora, a los dirigidos por Diego Placente les quedará un juego más válido por la fase de grupos para asegurar el primer puesto: será ante Italia el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 20 (hora argentina). Este será, sin lugar a dudas, el cotejo más exigente que afrontarán en esta instancia. El encuentro se llevará a cabo en el estadio estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. Australia cerrará la fase inicial ante Cuba en el mismo horario.

Vale mencionar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final, pero también lo harán cuatro de los seis terceros de cada zona. En ese contexto, Argentina podría enfrentar a uno de los terceros si clasifica como líder del grupo o al puntero del Grupo E (Estados Unidos, Francia, Nueva Caledonia y Sudáfrica) si pasa segundo.

La competición cuenta con un total de 24 combinados nacionales que se dividen en cinco selecciones de Sudamérica (Conmebol), cinco de Europa (UEFA), cuatro de Asia (AFC), cuatro de África (CAF), cuatro de Centroamérica, Caribe y Norteamérica (Concacaf) y dos de Oceanía (OFC). Estas están repartidas en seis grupos de cuatro elencos. Los mejores equipos de cada una de las zonas avanzarán a los octavos de final, así como los cuatro mejores terceros clasificados. Luego, el torneo se jugará en formato de eliminaciones directas a partir de octavos de final.

Por su parte, la Copa del Mundo que se realiza en Chile cuenta con cuatro sedes: Estadio El Teniente (Rancagua), Estadio Elías Figueroa (Valparaíso), Estadio Fiscal (Talca) y el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago). Este último acogerá la final del Mundial el domingo 19 de octubre desde las 20:00. Cabe recordar que Uruguay es el último campeón del torneo, aunque no participa en el 2025. El certamen en Argentina es televisado por Telefé (los partidos de la Selección) y Dsports (todo el campeonato).

La base del plantel argentino se compone mayoritariamente de jugadores que actúan en el fútbol local. Entre los arqueros, Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez) ya se vienen entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. En la defensa, aparecen los nombres de Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). El mediocampo y el ataque se destacan las presencias de Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Valentino Acuña (Newell’s), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Por otro lado, el Mundialito 2025 cuenta con una novedosa particularidad en el arbitraje. Se prueba el Football Video Support (FVS), una herramienta que tiene reminiscencias a los recursos ya conocidos en el hockey y en el rugby. El objetivo es buscar ser más ágil, económica y universal que el actual VAR.

La gran novedad es que los entrenadores tienen un rol protagónico. Cada equipo dispone de dos solicitudes por partido, para las cuales deben mostrar una tarjeta verde como señal inequívoca de que desean revisar una jugada. Las revisiones están limitadas a los momentos verdaderamente determinantes: goles convertidos, posibles penales, tarjetas rojas directas y casos de confusión de identidad.

Tabla de posiciones - Grupo D

Argentina 6 (+5)

Italia 4 (+1)

Cuba 1 (-2)

Australia 0 (-4)

Tabla de posiciones - Grupo E

Estados Unidos 3 (+8)

Francia 3 (+1)

Sudáfrica 0 (-1)

Nueva Caledonia 0 (-8)

*De esta zona saldrá el rival de Argentina en octavos

Los 21 convocados por Argentina para el Mundial Sub 20

La lista de la Selección Argentina Sub 20 que competirá en el Mundial de Chile

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).

Todos los campeones a lo largo de la historia del Mundial Sub 20

1977: Unión Soviética

1979: Argentina

1981: República Federal de Alemania

1983: Brasil

1985: Brasil

1987: Yugoslavia

1989: Portugal

1991: Portugal

1993: Brasil

1995: Argentina

1997: Argentina

1999: España

2001: Argentina

2003: Brasil

2005: Argentina

2007: Argentina

2009: Ghana

2011: Brasil

2013: Francia

2015: Serbia

2017: Inglaterra

2019: Ucrania

2023: Uruguay