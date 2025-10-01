Deportes

Costas sorprendió con los convocados de Racing para enfrentar a River: no concentró a un futbolista que jugó ante Independiente

El experimentado estratega de la Academia confeccionó la nómina para el choque ante el Millonario en Rosario por la Copa Argentina

Guardar
Gustavos Costas no convocó a
Gustavos Costas no convocó a Martín Barrios

En Avellaneda no hay respiro. Es que después de conseguir la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, Racing debió afrontar el clásico ante Independiente.

El empate frente al Rojo en el Cilindro expuso la merma física que sufrió el plantel de la Academia, y para el duelo frente a River Plate, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, Gustavo Costas decidió no convocar a uno de los volantes que estuvo en cancha el domingo pasado en el derby frente al combinado liderado por Gustavo Quinteros.

La ausencia de Martín Barrios en la lista de convocados del plantel que viajó a Rosario sorprendió a propios y extraños, especialmente por las recientes bajas que afectan al mediocampo del conjunto albiceleste. El técnico optó por dejar fuera al volante uruguayo de 26 años, quien había sumado 27 minutos en el empate sin goles frente a Independiente.

La decisión del DT responde a criterios estrictamente futbolísticos, según trascendió desde los pasillos del Presidente Perón, y resulta llamativa en un contexto donde el plantel sufre la ausencia de piezas determinantes en la zona media debido a las lesiones de Juan Ignacio Nardoni y Matías Zaracho. Ante este panorama, el entrenador recurrirá a Richard Sánchez y Alan Forneris como alternativas en el banco de suplentes, dos futbolistas con escasa participación en la temporada. En particular el ex Colón, quien tuvo su debut en la victoria frente a Huracán en Parque de los Patricios.

En contraste con la exclusión de Barrios, el cuerpo técnico decidió incluir a Santiago Solari, pese a que el futbolista se perdió el último compromiso ante el Rojo por una lesión muscular leve sufrida en la revancha frente a Vélez por el certamen internacional. A pesar de no estar al 100% desde el aspecto físico, es muy probable que el Chino vuelva a estar entre los once titulares.

El listado de bajas para el crucial partido frente a La Banda se completa con Luciano Vietto, quien continúa afectado por una molestia en el isquiotibial semimembranoso de la pierna derecha. La cantidad de lesiones que ha sufrido el delantero con pasado en Europa y Medio Oriente llevaron a que la dirigencia no aplique la cláusula de renovación automática y estiman ofrecerle a su representante un contrato por productividad.

Ante ese panorama, el probable equipo que se presentará en el Gigante de Arroyito sería con Facundo Cambeses en el arco; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas en la línea defensiva; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra en la zona de volantes; y Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny en el ataque.

Vamos a dejar todo. Los hinchas lo saben. Estos partidos son más importantes que la Copa, porque se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón”, dijo Costas en su última conferencia de prensa. y recordó: “Estoy orgulloso y feliz de este grupo, porque deja todo. Es un plantel muy laburador, que puede jugar bien o mal, pero todos quieren estar en los partidos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque todos queremos dejar a Racing en lo más alto”.

LOS CONVOCADOS DE GUSTAVO COSTAS PARA EL DUELO CON RIVER

Temas Relacionados

Racing ClubGustavo CostasCopa ArgentinaRiver PlatePrimeradeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina vence a Australia y se clasifica a los octavos del Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente se impone a los oceánicos gracias al único tanto de Alejo Sarco. Transmiten Telefé y DSports

Argentina vence a Australia y

Las perlitas del triunfo del PSG ante el Barcelona: la burla con Messi como bandera, la jugada mágica de Lamine Yamal y el “verdugo”

El Blaugrana cayó 2-1 como local en la segunda presentación de la Fase Liga de la Champions League

Las perlitas del triunfo del

La ingeniería detrás del deseo de Red Bull de volver a contar con Albon: el “efecto rebote” que podría tener en Colapinto

En Europa mencionaron quién podría pagar la liberación del contrato del tailandés del equipo inglés, que podría recurrir a una “repesca” del argentino en 2026

La ingeniería detrás del deseo

La llamativa decisión de Gallardo en River de cara a la “final” ante Racing por la Copa Argentina: el probable equipo

El entrenador millonario tomó una postura sorpresiva. Este jueves, se jugará la clasificación a las semifinales en el Gigante de Arroyito

La llamativa decisión de Gallardo

Los profundos cambios que anunciaron en el Brasileirao: offside semiautomático y un nuevo calendario

El torneo de Primera División de Brasil sufrirá modificaciones y se sumarán otros torneos

Los profundos cambios que anunciaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se prendió fuego una casa

Se prendió fuego una casa en Río Negro y una mujer murió atrapada en las llamas: aún no lograron identificarla

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

INFOBAE AMÉRICA
Un ataque ruso dejó sin

Un ataque ruso dejó sin electricidad al “sarcófago” de Chernóbil y reavivó temores por la seguridad nuclear

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir su tropas en Irak

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

TELESHOW
Sonia Zavaleta, hija de la

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”