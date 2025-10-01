Costas sorprendió con los convocados de Racing para enfrentar a River: no concentró a un futbolista que jugó ante Independiente

Gustavos Costas no convocó a Martín Barrios

En Avellaneda no hay respiro. Es que después de conseguir la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, Racing debió afrontar el clásico ante Independiente.

El empate frente al Rojo en el Cilindro expuso la merma física que sufrió el plantel de la Academia, y para el duelo frente a River Plate, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, Gustavo Costas decidió no convocar a uno de los volantes que estuvo en cancha el domingo pasado en el derby frente al combinado liderado por Gustavo Quinteros.

La ausencia de Martín Barrios en la lista de convocados del plantel que viajó a Rosario sorprendió a propios y extraños, especialmente por las recientes bajas que afectan al mediocampo del conjunto albiceleste. El técnico optó por dejar fuera al volante uruguayo de 26 años, quien había sumado 27 minutos en el empate sin goles frente a Independiente.

La decisión del DT responde a criterios estrictamente futbolísticos, según trascendió desde los pasillos del Presidente Perón, y resulta llamativa en un contexto donde el plantel sufre la ausencia de piezas determinantes en la zona media debido a las lesiones de Juan Ignacio Nardoni y Matías Zaracho. Ante este panorama, el entrenador recurrirá a Richard Sánchez y Alan Forneris como alternativas en el banco de suplentes, dos futbolistas con escasa participación en la temporada. En particular el ex Colón, quien tuvo su debut en la victoria frente a Huracán en Parque de los Patricios.

En contraste con la exclusión de Barrios, el cuerpo técnico decidió incluir a Santiago Solari, pese a que el futbolista se perdió el último compromiso ante el Rojo por una lesión muscular leve sufrida en la revancha frente a Vélez por el certamen internacional. A pesar de no estar al 100% desde el aspecto físico, es muy probable que el Chino vuelva a estar entre los once titulares.

El listado de bajas para el crucial partido frente a La Banda se completa con Luciano Vietto, quien continúa afectado por una molestia en el isquiotibial semimembranoso de la pierna derecha. La cantidad de lesiones que ha sufrido el delantero con pasado en Europa y Medio Oriente llevaron a que la dirigencia no aplique la cláusula de renovación automática y estiman ofrecerle a su representante un contrato por productividad.

Ante ese panorama, el probable equipo que se presentará en el Gigante de Arroyito sería con Facundo Cambeses en el arco; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas en la línea defensiva; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra en la zona de volantes; y Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny en el ataque.

“Vamos a dejar todo. Los hinchas lo saben. Estos partidos son más importantes que la Copa, porque se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón”, dijo Costas en su última conferencia de prensa. y recordó: “Estoy orgulloso y feliz de este grupo, porque deja todo. Es un plantel muy laburador, que puede jugar bien o mal, pero todos quieren estar en los partidos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque todos queremos dejar a Racing en lo más alto”.

LOS CONVOCADOS DE GUSTAVO COSTAS PARA EL DUELO CON RIVER