Histórico gol de arco a arco en la Primera Nacional en San Telmo-Gimnasia de Jujuy

El golazo de arco a arco en el choque entre San Telmo y Gimnasia de Jujuy

El ascenso del fútbol argentino fue testigo de una jugada histórica que rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto en las tribunas como en las redes sociales: Joaquín Enrico, guardametas de San Telmo, anotó un gol de arco a arco frente a Gimnasia de Jujuy, una acción que sorprendió a propios y extraños. El tanto, que se produjo en el Estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto de Isla Maciel bajo una intensa lluvia y fuertes ráfagas de viento, se viralizó de inmediato por la singularidad de su ejecución y el impacto que generó en el desarrollo del partido.

El encuentro, correspondiente a la 33ª fecha de la Primera Nacional, se encontraba apenas en el primer tiempo cuando, a los 24 minutos, Nicolás Morro, capitán del conjunto local, abrió el marcador con un cabezazo para establecer el 1-0 para el Candombero.

Solo cuatro minutos después, a los 28, se produjo la jugada que marcaría la jornada. Joaquín Enrico tomó el balón en su propia área y, tras ejecutar un saque de volea, aprovechó las condiciones climáticas adversas: la pelota, impulsada por el viento, recorrió todo el campo, picó en las inmediaciones del área rival y superó por arriba al arquero Milton Álvarez de Gimnasia de Jujuy, ingresando directamente en el arco contrario. El gol, insólito por su simpleza y espectacularidad, significó el 2-0 parcial para San Telmo.

La reacción en la Isla Maciel fue inmediata. Mientras los jugadores del Lobo jujeño se miraban entre sí intentando buscar una respuesta y todos los futbolistas del elenco local corrían para abrazar al inédito goleador, los hinchas locales estallaron en júbilo ante una escena poco habitual en el fútbol argentino. Por su parte, en las redes sociales el video de la jugada comenzó a circular con rapidez.

Enrico, de 24 años y 1.91m, desembarcó en San Telmo a inicios del 2024 tras quedar libre de Colón de Santa Fe. Si bien se formó y pasó 16 años en sus inferiores, no llegó a debutar como profesional con la camiseta del Sabalero. “Joaquín Enrico, para los libros de historia”, escribió la cuenta oficial de San Telmo.

Joaquín Enrico, el arquero de San Telmo que convirtió el golazo de arco a arco

El equipo de José María Bianco aumentó la ventaja en el inicio del segundo tiempo. Sebastián Cocimano realizó una notable jugada individual en la que sacó un potente remate de media distancia para estampar el 3-0 parcial. Sin embargo, en una ráfaga, Gimnasia se puso a tiro en el resultado.

A los 20 del complemento, Diego López ganó de cabeza en un córner y recortó distancias en el marcador. En la reanudación, Alejandro Quintana controló de pecho en la medialuna del área y, de media vuelta, definió para concretar el 3-2 en poco más de un minuto de juego.

Desde entonces, ante la necesidad que tenía Gimnasia de Jujuy de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de meterse a la final de cara al ascenso, Matías Módolo realizó modificaciones y terminó el partido con cinco delanteros. Con este panorama, el Lobo atacó el arco del Candombero en el último cuarto del enfrentamiento. A pesar de contar con múltiples oportunidades de gol, San Telmo pudo aguantar las arremetidas y se quedó con los tres puntos en condición de local.

De esta manera, el cuadro de Isla Maciel alcanzó los 41 puntos en la zona B de la Primera Nacional. No obstante, a falta de una jornada, San Telmo no tiene posibilidades de alcanzar la zona de clasificación al reducido. Gimnasia de Jujuy ya tiene prácticamente asegurado su lugar, aunque el Lobo soñaba con clasificarse a la final por el ascenso.

Mientras se desarrolla la anteúltima fecha de la Primera Nacional, el equipo de Matías Módolo quedó con 54 unidades, mismas que Deportivo Morón, quien deberá jugar contra Mitre de Santiago del Estero. En la cima de la zona B se ubica Gimnasia de Mendoza con 58 puntos, que le saca tres puntos a su principal perseguidor: Estudiantes de Río Cuarto.

En el marco de la zona A, Deportivo Madryn podría asegurarse su lugar en la final en caso de imponerse sobre Arsenal de Sarandí el domingo desde las 15:30. El equipo de Chubut suma 57 puntos y, tras el empate 2-2 de Atlanta (55) contra Gimnasia y Tiro de Salta el viernes, está a un paso de quedarse con el liderato.