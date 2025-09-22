La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo podría ser entregado el Súper Balón de Oro

Messi y Cristiano Ronaldo podrían sumar el Súper Balón de Oro

En vísperas de una nueva entrega de los premios del Balón de Oro, crece la expectativa en torno a un trofeo especial que dos de los máximos exponentes del fútbol profesional en las últimas décadas se podrían adjudicar si los organizadores así lo disponen en el futuro a mediano o largo plazo: el Súper Balón de Oro. Trascendió que en el año 2029, cuando presuntamente ya se hayan retirado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, podría entregarse esta estatuilla para celebrar los primeros 30 años del Siglo XXI.

La singularidad del Súper Balón de Oro ha vuelto a captar la atención del mundo futbolístico tras una reciente publicación en la cuenta oficial del galardón en la red social X. En un video que supera el minuto de duración, se evocó la historia de este trofeo excepcional, entregado una sola vez en la historia, y se planteó abiertamente la posibilidad de que vuelva a concederse. El montaje incluyó imágenes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en ceremonias pasadas, seguidos por Karim Benzema, ganador de la edición 2022, lo que reavivó el debate sobre quién merecería este reconocimiento si se otorgara en la actualidad.

El Súper Balón de Oro fue concedido el 24 de diciembre de 1989 a Alfredo Di Stéfano como homenaje al mejor futbolista de las tres décadas previas, en el marco del 30° aniversario de la revista France Football. A diferencia del trofeo tradicional, este galardón presenta una pelota elevada sobre una estructura, lo que lo distingue visualmente del Balón de Oro clásico, que descansa sobre una base. La elección de Di Stéfano resultó de una votación en la que participaron periodistas de la publicación francesa, lectores y antiguos ganadores del Balón de Oro. El ex jugador del Real Madrid, pentacampeón de la Champions League, se impuso sobre figuras como Johan Cruyff y Michel Platini, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, mientras que más atrás quedaron los alemanes Franz Beckenbauer y Karl-Heinze Rummenigge, así como el inglés Kevin Keegan.

La historia de este trofeo tiene un matiz poco difundido: Di Stéfano donó el galardón al museo del Real Madrid, ubicado en el estadio Santiago Bernabéu. Tras su fallecimiento, la familia decidió subastarlo en septiembre de 2021, alcanzando un precio superior a 200.000 euros (USD 211.000), aunque la identidad del comprador permanece desconocida.

La cuenta del galardón en redes sociales realizó una explicación sobre un premio que fue entregado en una sola edición

En la actualidad, tanto Messi como Cristiano Ronaldo han dominado la escena futbolística durante las últimas dos décadas, acumulando entre ambos 13 de los últimos 16 Balones de Oro y manteniéndose en la élite tras conquistar la Copa América y la UEFA Nations League con Argentina y Portugal respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos ha recibido el Súper Balón de Oro, un galardón que, según la reciente publicación en X, “un jugador recibió un trofeo que nadie más había conseguido jamás: el Súper Balón de Oro. ¿Pero quién era? Y si volviera a concederse hoy… ¿Quién lo merecería?”.

El video difundido por la organización del Balón de Oro no solo repasó la simbología de la elección de La Saeta Rubia, sino que también incluyó un guiño a Messi y Cristiano Ronaldo al situarlos al inicio del collage de imágenes, seguidos por Benzema. Esta selección no pasó inadvertida para los seguidores, quienes interpretaron la inclusión de ambos como una invitación a debatir sobre la posibilidad de que alguno de ellos reciba el trofeo en el futuro.

En octubre de 2023, ya se había recordado el origen del Súper Balón de Oro tras el entusiasmo generado entre los aficionados de Messi, quienes aspiraban a que se reeditara el premio para distinguir al mejor jugador entre 1990 y 2020, considerando al argentino —ocho veces ganador del Balón de Oro— como un candidato natural. No obstante, en ese momento, este medio precisó que France Football no contemplaba organizar una gala para designar a un nuevo poseedor de este exclusivo reconocimiento, pese al fervor que despertó la obtención de la Copa del Mundo por parte del máximo goleador histórico de la selección argentina.

A pesar de que la mencionada publicación incluyó a Benzema en la selección de imágenes, la percepción generalizada es que el delantero francés se encuentra un peldaño por debajo de los actuales referentes del Inter Miami y el Al Nassr. En la edición de 2022, Messi no figuró entre los 30 mejores jugadores del mundo en la lista inicial, pero no dudó en elogiar al ganador de ese año. “Creo que Benzema fue justo ganador. Lo merece por el grandísimo año que hizo y lo que viene haciendo a lo largo de toda su carrera. Es un jugador maravilloso y que tenga este reconocimiento creo que es importante para él y para el fútbol”, expresó Messi en aquel momento.