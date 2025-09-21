“Se le fue la mano”: la actitud “absolutamente antiprofesional” por la que fue expulsado un arquero en Paraguay

La agresión por la que fue expulsado un arquero en Paraguay

La expulsión de Gonzalo Falcón, arquero uruguayo de Deportivo Recoleta, generó un episodio insólito en el fútbol paraguayo durante el partido ante Atlético Tembetary por la fecha 13 del Torneo Clausura. El guardameta recibió la tarjeta roja tras una acción antideportiva que sorprendió tanto a los presentes como a quienes siguieron el encuentro por otros medios.

El incidente se produjo en el minuto 78 del encuentro disputado en Asunción, cuando el marcador estaba igualado 1-1. En la previa de un tiro de esquina, el defensor Sebastián Olmedo intentó incomodar a Falcón, quien reaccionó de manera inesperada: le introdujo un dedo entre las nalgas a su rival con el guante izquierdo. La jugada, poco común y fuera de lugar, fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción arbitral fue inmediata. El árbitro principal, Giancarlo Juliadoza, fue convocado por el VAR para revisar la acción. Tras la consulta en la pantalla junto al campo de juego, Juliadoza expulsó a Falcón, dejando a Deportivo Recoleta con un jugador menos en un momento decisivo del partido.

La sanción tuvo consecuencias inmediatas para el equipo local y para el propio Falcón. El arquero uruguayo, de 28 años, no podrá disputar al menos el próximo compromiso de su equipo, programado para el lunes 29 de septiembre frente a Sportivo Ameliano. La ausencia del guardameta representa una dificultad adicional para afrontar la recta final del torneo sin uno de sus jugadores clave.

A pesar de la inferioridad numérica, Deportivo Recoleta logró revertir el resultado. Tras el gol inicial de Alan Gómez Benítez para Atlético Tembetary en la última jugada del primer tiempo, los locales empataron con un tanto de Wilfrido Báez a los 51 minutos. Ya con Falcón fuera del campo, el equipo sumó dos goles más, ambos en propia puerta de los visitantes, obra de Rodrigo Rojas (85) y Tomás Canteros (94), para sellar el 3-1 definitivo. Pese a la expulsión y el empate parcial, Recoleta supo sobreponerse y asegurar la victoria.

Con este resultado, Deportivo Recoleta alcanzó los 18 puntos en 13 partidos y escaló al quinto puesto de la tabla, mientras que Atlético Tembetary permanece en el último lugar con seis unidades.

En cuanto al perfil del protagonista, Gonzalo Falcón cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano, habiendo defendido anteriormente los colores de Boston River, Liga de Quito y Deportivo Luqueño.

La acción de Falcón no solo le costó la expulsión, sino que también lo marginó del próximo encuentro, una baja sensible para Deportivo Recoleta en la etapa final del torneo.

Y no faltaron comparaciones con otras situaciones históricas. Por ejemplo, en el fútbol argentino, se dio una agresión similar de Fabián Santa Cruz a Juan Román Riquelme en 2002. En aquella ocasión, el enlace reaccionó ante la acción antideportiva. Algo idéntico sucedió con el chileno Gonzalo Jara y Edinson Cavani en la Copa América 2015. También muchos usuarios en redes evocaron la ocasión en la que el español Míchel González tomó de los testículos al colombiano Carlos Valderrama en la temporada 91/92.

Falcón fue largamente criticado por su actitud por los medios locales. “Acción insólita y absolutamente antiprofesional”, la calificó el diario ABC. “Se le fue la mano”, bromó con el doble sentido Tigo Sports.