Deportes

“Se le fue la mano”: la actitud “absolutamente antiprofesional” por la que fue expulsado un arquero en Paraguay

Gonzalo Falcón, portero uruguayo del Deportivo Recoleta, agredió a Sebastián Olmedo, de Atlético Tembetary, durante una pelota quieta. Y el VAR lo advirtió

Guardar
La agresión por la que fue expulsado un arquero en Paraguay

La expulsión de Gonzalo Falcón, arquero uruguayo de Deportivo Recoleta, generó un episodio insólito en el fútbol paraguayo durante el partido ante Atlético Tembetary por la fecha 13 del Torneo Clausura. El guardameta recibió la tarjeta roja tras una acción antideportiva que sorprendió tanto a los presentes como a quienes siguieron el encuentro por otros medios.

El incidente se produjo en el minuto 78 del encuentro disputado en Asunción, cuando el marcador estaba igualado 1-1. En la previa de un tiro de esquina, el defensor Sebastián Olmedo intentó incomodar a Falcón, quien reaccionó de manera inesperada: le introdujo un dedo entre las nalgas a su rival con el guante izquierdo. La jugada, poco común y fuera de lugar, fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción arbitral fue inmediata. El árbitro principal, Giancarlo Juliadoza, fue convocado por el VAR para revisar la acción. Tras la consulta en la pantalla junto al campo de juego, Juliadoza expulsó a Falcón, dejando a Deportivo Recoleta con un jugador menos en un momento decisivo del partido.

La sanción tuvo consecuencias inmediatas para el equipo local y para el propio Falcón. El arquero uruguayo, de 28 años, no podrá disputar al menos el próximo compromiso de su equipo, programado para el lunes 29 de septiembre frente a Sportivo Ameliano. La ausencia del guardameta representa una dificultad adicional para afrontar la recta final del torneo sin uno de sus jugadores clave.

A pesar de la inferioridad numérica, Deportivo Recoleta logró revertir el resultado. Tras el gol inicial de Alan Gómez Benítez para Atlético Tembetary en la última jugada del primer tiempo, los locales empataron con un tanto de Wilfrido Báez a los 51 minutos. Ya con Falcón fuera del campo, el equipo sumó dos goles más, ambos en propia puerta de los visitantes, obra de Rodrigo Rojas (85) y Tomás Canteros (94), para sellar el 3-1 definitivo. Pese a la expulsión y el empate parcial, Recoleta supo sobreponerse y asegurar la victoria.

Con este resultado, Deportivo Recoleta alcanzó los 18 puntos en 13 partidos y escaló al quinto puesto de la tabla, mientras que Atlético Tembetary permanece en el último lugar con seis unidades.

En cuanto al perfil del protagonista, Gonzalo Falcón cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano, habiendo defendido anteriormente los colores de Boston River, Liga de Quito y Deportivo Luqueño.

La acción de Falcón no solo le costó la expulsión, sino que también lo marginó del próximo encuentro, una baja sensible para Deportivo Recoleta en la etapa final del torneo.

Y no faltaron comparaciones con otras situaciones históricas. Por ejemplo, en el fútbol argentino, se dio una agresión similar de Fabián Santa Cruz a Juan Román Riquelme en 2002. En aquella ocasión, el enlace reaccionó ante la acción antideportiva. Algo idéntico sucedió con el chileno Gonzalo Jara y Edinson Cavani en la Copa América 2015. También muchos usuarios en redes evocaron la ocasión en la que el español Míchel González tomó de los testículos al colombiano Carlos Valderrama en la temporada 91/92.

Falcón fue largamente criticado por su actitud por los medios locales. “Acción insólita y absolutamente antiprofesional”, la calificó el diario ABC. “Se le fue la mano”, bromó con el doble sentido Tigo Sports.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGonzalo FalcónDeportivo RecoletaAtlético Temberatyfútbol paraguayodeportes-argentina

Últimas Noticias

“Siempre a mí”: la frustración de Julián Álvarez tras ser reemplazado por Simeone en el empate ante Mallorca

El delantero de River Plate y el Manchester City no pudo ocultar su fastidio luego de que fuera sustituido por Sorloth en el 1-1 del Atlético de Madrid en las Islas Baleares

“Siempre a mí”: la frustración

La reacción de James Vowles tras el toque de Albon a Colapinto en Bakú: el pedido de disculpas del piloto de Williams

El Gran Premio de Azerbaiyán del corredor argentino fue perjudicado por el golpe que recibió por parte del tailandés, quien fue penalizado

La reacción de James Vowles

Boca Juniors buscará la cima de su zona en el Torneo Clausura ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo recibirá al conjunto de Santiago del Estero en la Bombonera. En caso de ganar, compartirá el primer lugar con Unión. Transmite ESPN Premium a las 21.15

Boca Juniors buscará la cima

Emilio Nava venció a Alex Barrena y se coronó en el AAT Challenger de Villa María

Después de una semana en la que el Sport Social Club de la ciudad cordobesa convocó a miles de fanáticos del tenis, el estadounidense se impuso en la final ante el porteño, por un doble 6-3

Emilio Nava venció a Alex

Los detalles del tenso cara a cara entre Enzo Fernández y una figura del Manchester United

El mediocampista del Chelsea y la selección argentina volvió a mantener disputas con Mason Mount durante el triunfo 2-1 de los Diablos Rojos

Los detalles del tenso cara
ÚLTIMAS NOTICIAS
Martín Tetaz: “Milei va a

Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

Por qué las próximas misiones de la NASA a la Luna podrían ser una plataforma para llegar a Marte

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo, se tiroteó con los ladrones y mataron a su padre

Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

INFOBAE AMÉRICA
República Dominicana incautó 377 paquetes

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

TELESHOW
Nicki Nicole mostró el romántico

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”