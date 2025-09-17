Tensión en el Real Madrid por la suplencia de Vinicius en Champions League: el sugestivo mensaje del brasileño

Vinicius Jr fue suplente en el último partido del Real Madrid (Reuters)

La suplencia de Vinicius Junior frente al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League generó impacto tanto dentro como fuera del vestuario del Real Madrid. El brasileño, habituado a ser una de las piezas clave en el ataque, comenzó el duelo desde el banco y mostró una actitud seria mientras esperaba su oportunidad. Al sonar el silbato del descanso, salió del banquillo antes que sus compañeros, reflejo de su descontento por la decisión técnica.

Cuando Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, decidió incorporar a Vinicius a los 63 minutos por Rodrygo, el extremo logró forzar un penal que contribuyó al 2-1 provisional, transformado por Kylian Mbappé. Sin embargo, ni el desenlace de la jugada ni el gol desataron en Vinicius la euforia a la que había acostumbrado a la afición.

La elección de dejar al delantero en el banquillo ha levantado interrogantes sobre su actual estatus en el plantel. Consultado al respecto, Xabi Alonso sostuvo ante los medios tras el triunfo: “Estamos en un momento muy exigente y necesitamos a todos. Queremos tener a todos conectados, a Vini, Mastantuono, Rodrygo... ¿Si he hablado con Vini? Eso se queda en Valdebebas, pero va a haber momentos para todos”. El entrenador subrayó, además, la importancia de quienes ingresan desde el banco: “Nadie se tiene que sentir ofendido por quedarse en el banquillo. Y los cambios están teniendo un impacto muy bueno en el partido”, replicó.

Vinicius Jr publicó un mensaje en sus redes sociales

A este panorama se suma un inicio de temporada irregular para Vinicius. Sus recientes suplencias, primero frente al Real Oviedo en Liga y, especialmente, ante el Marsella en el estreno europeo, han provocado incertidumbre sobre su lugar en un equipo donde las jerarquías parecen haber cambiado. Marca describió que “el técnico entiende que Vinicius sigue siendo diferencial, pero no le concede el estatus de intocable. Debe ganárselo cada fin de semana”.

Por ahora, el principal foco del club blanco es Kylian Mbappé, quien desde el comienzo de la temporada 2025/26 ha recibido el respaldo institucional y del vestuario como nuevo líder. Su designación como lanzador exclusivo de penaltis y la herencia del dorsal 10 —antes propiedad de Luka Modric— marcaron un cambio de paradigma. El atacante francés aportó goles y jerarquía en las primeras fechas, mientras que el protagonismo de Vinicius en el campo y en el imaginario del madridismo se redujo.

El equipo técnico sostiene que todo responde a una política de rotaciones. Para Xabi Alonso, la alternancia entre Vinicius y Rodrygo en la banda izquierda es clave hasta que alguno logre disputar el puesto de forma indiscutible. No obstante, en la lista restringida de futbolistas indiscutibles del entrenador vasco solo figuran tres nombres al inicio: Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, referente en el centro del campo y Kylian Mbappé, la nueva estrella.

El futuro inmediato del atacante brasileño también mantiene expectante a la afición. La renovación de su contrato, que parecía acordada en febrero, aún no se ha hecho efectiva. Vinicius tiene vínculo hasta junio de 2027 y ha reiterado su intención de continuar, aunque el retraso en la firma ha generado especulaciones.

Mientras tanto, el propio futbolista alimentó el debate en redes sociales, donde compartió una publicación con la letra de una canción: “Y yo, probado y purificado, sin ego alguno me mantuve en el podio. Y los premios que gané, esa mierda no me hizo el mejor. Es que siempre hay alguien más talentoso, pero desde pequeño soy el que más se esfuerza. Conquisté con esfuerzo y callé la boca de muchos que no me dieron nada. y la vida no se volvió más facil. Nosotros nos hicimos fuertes”.

El calendario no se detiene para el Real Madrid. Este sábado, el Santiago Bernabéu será escenario de la visita del Espanyol por la quinta jornada de la Liga, con la incógnita de si Vinicius Junior recuperará protagonismo en el campo.