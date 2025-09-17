Deportes

Arrancan los octavos de final en Villa María con duelos estelares y el inicio del cuadro de dobles

El Challenger que se desarrolla en la ciudad cordobesa tendrá al máximo favorito en cancha y los argentinos se adueñan de la acción en la modalidad por parejas. Todos los detalles

Guido Iván Justo se presentará
Guido Iván Justo se presentará este miércoles en el Challenger de Villa María (Foto: Prensa AAT)

Tras una intensa jornada de martes que definió a los 16 mejores del torneo, el AAT Challenger Santander edición Villa María da inicio este miércoles a su fase de octavos de final. La acción en el Sport Social Club estará marcada por los primeros cruces de la segunda ronda, con partidos de alto calibre que incluyen al máximo favorito, Emilio Nava, y por el comienzo de la competencia de dobles.

La jornada del martes fue excepcional para los tenistas locales, con nueve superando sus debuts para instalarse en octavos. La configuración del cuadro principal ha asegurado, además, que un jugador del país dispute la final el próximo domingo. Esto se debe a que la parte inferior de la llave quedó compuesta íntegramente por albicelestes, lo que dará lugar a cuatro duelos nacionales en esta segunda ronda y garantizará que uno de ellos avance hasta el partido decisivo.

Este panorama se consolidó gracias a victorias clave ante rivales extranjeros. Lautaro Midón, de 21 años, superó al segundo preclasificado, el boliviano Hugo Dellien, por 6-0, 2-6 y 6-3. “Fue un partido muy duro, él tiene una gran trayectoria. Por momentos pude jugar mejor, dejar de lado los nervios y poder sacar mi gran juego”, comentó el correntino. A su triunfo se sumaron los de Andrea Collarini sobre el peruano Gonzalo Bueno y el de Mariano Kestelboim ante el ítalo-argentino Facundo Juárez.

A ellos se les suman Facundo Bagnis, Federico Gómez, Alex Barrena, Juan Manuel La Serna y Hernán Casanova, quienes ganaron sus respectivos duelos para meterse entre los 16 mejores. El noveno argentino en esta instancia es Guido Iván Justo.

Miércoles de Octavos: Nava y Justo en la Cancha Central

Este miércoles se disputarán los primeros cuatro partidos de los octavos de final. El plato fuerte de la jornada se servirá en el turno nocturno de la cancha central, no antes de las 18:30, donde el primer preclasificado, el estadounidense Emilio Nava, se medirá con el experimentado peruano Juan Pablo Varillas.

El tailandés Maximos Jones será
El tailandés Maximos Jones será uno de los tenistas que buscarán meterse en los cuartos de final del Challenger de Villa María (Foto: Prensa AAT)

La acción en el estadio principal comenzará a las 11:00 con el cruce entre el italiano Francesco Maestrelli (tercer sembrado) y el chileno Matías Soto. A continuación, no antes de las 13:00, saldrá a la cancha el argentino Guido Iván Justo, quien buscará su pase a los cuartosfrente al boliviano Murkel Dellien. El otro partido en la misma pista lo protagonizarán Juan Carlos Prado Angelo, de Bolivia, y Maximus Jones, de Tailandia.

Comienza la Competencia de Dobles

En paralelo al inicio de la segunda ronda de singles, la jornada del miércoles marcará el arranque del cuadro de dobles. La Cancha 2 estará mayormente dedicada a esta especialidad, destacándose un duelo íntegramente argentino (no antes de las 13:00) que enfrentará a Federico Agustín Gómez y Nicolás Kicker contra los especialistas Guillermo Durán y Mariano Kestelboim.

La organización recuerda que este miércoles es el último día con acceso libre y gratuito. A partir del jueves, cuando se complete la ronda de octavos, se deberá adquirir entrada. Los tickets diarios tienen un valor de $11.500, con la opción de un abono por los cuatro días finales a $47.000, disponibles en autoentrada.com y, desde el jueves, en la boletería del club. Además, la acción del certamen se puede seguir a través de TyC Sports Play.

