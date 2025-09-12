Deportes

Conmebol confirmó a los árbitros para los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

El ente organizador de las competiciones anunció a las autoridades correspondientes al encuentro de ida de todas las series

Maravilla Martínez, goleador de Racing
Maravilla Martínez, goleador de Racing y una de las figuras de la Copa Libertadores (Fotobaires)

La expectativa por los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se intensifica a falta de menos de una semana para que se den el inicio de las series. Con este panorama, Conmebol hizo oficial la confirmación de las ternas arbitrales que impartirán justicia en las llaves de los certámenes internacionales.

El enfrentamiento entre River Plate y Palmeiras se perfila como uno de los duelos más destacados de la instancia, por lo que el ente organizador escogió a un árbitro con experiencia internacional como máxima autoridad: Jesús Valenzuela (Venezuela) será el réferi principal, mientras que su compatriota Juan Soto estará en el VAR. Cabe recordar que el primer partido tendrá lugar en el Estadio Más Monumental el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina), y la revancha se disputará una semana después en el Allianz Parque de São Paulo.

En otro cruce argentino, Vélez Sársfield y Racing buscarán un lugar en las semifinales con una terna arbitral brasileña: Wilton Sampaio estará a pie de campo y Rodolpho Toski desde la cabina. El primer encuentro se jugará en el Estadio José Amalfitani de Liniers el martes 16 de septiembre a las 19:00, y la serie se definirá una semana más tarde en el Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes es el otro representante argentino que aspira a avanzar en la Copa Libertadores. El equipo platense enfrentará a Flamengo, que viene de dejar en el camino a Internacional de Porto Alegre. El colombiano Andrés Rojas será el árbitro principal, mientras que Nicolás Gallo estará en el VAR. La serie comenzará en Brasil el jueves 18 de septiembre a las 21:30, y la definición será en La Plata.

Los árbitros designados para los
Los árbitros designados para los cuartos de final de la Copa Libertadores

El último cruce de los cuartos de final de la Copa Libertadores será protagonizado por Liga de Quito y São Paulo. La terna arbitral será argentina: Yael Falcón Pérez será el réferi en el campo de juego y Jorge Baliño lo acompañará en frente de los televisores. El conjunto ecuatoriano, que sorprendió al eliminar a Botafogo, abrirá la serie como local el jueves 18 a las 19:00 (hora Argentina). La definición se trasladará a la cancha del Tricolor, que avanzó tras imponerse por penales a Atlético Nacional de Colombia.

En la Copa Sudamericana, los cuartos de final también presentan duelos de alto interés y la participación de varios equipos argentinos. El primer enfrentamiento será entre Lanús y Fluminense, con inicio el martes 16 de septiembre a las 21:30 en La Fortaleza. Allí, el juez que impartirá justicia será el uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por Leodan González. El partido de vuelta se disputará siete días después.

El duelo entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, que se metió en dicha instancia luego de que Independiente sea descalificado de la competición, contará con el arbitraje de Ramón Abatti (Brasil) y Wagner Reway en el VAR. La ida se disputará el jueves desde las 21:30.

En la otra parte del cuadro de la Copa Sudamericana, se destacan los cruces entre Bolívar y Atlético Mineiro, así como el de Independiente del Valle frente a Once Caldas. El partido entre el equipo boliviano y el Galo tendrá como árbitro principal al peruano Kevin Ortega y en el VAR a Joel Alarcón, mientras que el enfrentamiento entre ecuatorianos y colombianos será con los chilenos Piero Maza y José Cabero. Ambas series comenzarán el 17 de septiembre y concluirán el 24 del mismo mes.

Los árbitros para los duelos
Los árbitros para los duelos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

LA TERNA ARBITRAL DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Vélez Sársfield vs. Racing | 16/9 - 19:00 (hora Argentina) - José Amalfitani, Liniers

  • Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
  • VAR: Rodolpho Toski (BRA)

River Plate vs. Palmeiras | 17/9 - 21:30 (hora Argentina) - Más Monumental, Núñez

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
  • VAR: Juan Soto (VEN)

Liga de Quito vs. São Paulo | 18/9 - 19:00 (hora Argentina) - Rodrigo Paz Delgado, Quito

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
  • VAR: Jorge Baliño (ARG)

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata | 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro

  • Árbitro: Andrés Rojas (COL)
  • VAR: Nicolás Gallo (COL)

LA TERNA ARBITRAL DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Lanús vs. Fluminense | 16/9 - 21:30 (hora Argentina) - La Fortaleza, Lanús

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  • VAR: Leodán González (URU)

Bolívar vs. Atlético Mineiro | 17/9 - 19:00 (hora Argentina) - Hernando Siles, La Paz

  • Kevin Ortega (PER)
  • VAR: Joel Alarcón (PER)

Independiente del Valle vs. Once Caldas | 17/9 - 21:30 (hora Argentina) - Banco Guayaquil, Quito

  • Árbitro: Piero Maza (CHI)
  • VAR: José Cabero (CHI)

Alianza Lima vs. Universidad de Chile | 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Alejandro Villanueva, Lima

  • Árbitro: Ramón Abatti (BRA)
  • VAR: Wagner Reway (BRA)

