Así están las tablas del Torneo Clausura y la Anual por la clasificación a las copas internacionales y el descenso

River, Boca y Central son los primeros de la Tabla Anual

Comenzó la octava jornada del Torneo Clausura 2025 con un empate en Córdoba entre Belgrano y San Martín de San Juan y se empezaron a mover las tablas. Hoy habrá continuidad con interesantes partidos, a la espera de lo que hagan los primeros de la Tabla Anual: River, Boca y Rosario Central. Mientras el Millonario visitará a Estudiantes en La Plata, el Xeneize visitará justamente al Canalla en Arroyito.

Vale mencionar que los primeros tres de la Tabla Acumulada 2025 se clasificarán a la Libertadores del año que viene junto a Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, los seis siguientes en la Anual sellarán su boleto para la Sudamericana 2026 (hoy Argentinos Juniors, Barracas Central, San Lorenzo, Huracán Deportivo Riestra y Tigre). Además, el último de la Anual se irá al descenso al igual que el último de la tabla de promedios.

Platense, como campeón del Apertura, disputará el Trofeo de Campeones contra el campeón del Clausura el próximo 20 de diciembre. El que resulte ganador de ese match, disputará la Supercopa Argentina contra el ganador de la Copa Argentina. En tanto, la Supercopa Internacional será disputada por el ganador del Trofeo de Campeones y el primero de la Tabla Anual.

CRONOGRAMA DE LA FECHA 8 - INTERZONALES

BELGRANO 0-0 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Viernes 12 de septiembre

14:30 Deportivo Riestra-Central Córdoba de Santiago del Estero

19:00 Racing-San Lorenzo

19:00 Huracán-Vélez

21:15 Newell’s-Atlético Tucumán

21:15 Lanús-Independiente Rivadavia

Sábado 13 de septiembre

14:30 Godoy Cruz-Barracas Central

16:45 Independiente-Banfield

19:00 Estudiantes-River

21:15 Sarmiento-Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15:00 Gimnasia La Plata-Unión

15:00 Instituto de Córdoba-Argentinos Juniors

17:30 Rosario Central-Boca

20:00 Tigre-Talleres de Córdoba

20:00 Defensa y Justicia-Platense

CRONOGRAMA FECHA 9 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 19 de septiembre

17:00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19:00 Huracán – Racing (Zona A)

19:15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21:15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14:30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16:45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19:00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21:15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14:30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16:45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19:00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19:00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21:15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19:00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21:00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

CRONOGRAMA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

19:00 Banfield – Unión (Zona A)

19:00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21:15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14:30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14:30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16:45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19:00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21:15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15:15 Racing – Independiente (interzonal)

18:00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20:15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20:15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15:30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20:00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19:00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)