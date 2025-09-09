Deportes

Paraguay se enfrentará a Perú en la despedida de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

El conjunto incaico buscará un triunfo contra la Albirroja, que logró clasificar al Mundial tras 16 años. Desde las 20.30, por DSports

Perú jugará su último partido
Perú jugará su último partido de Eliminatorias ante Paraguay en Lima

La selección de Perú afronta el final de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 sin chances matemáticas de acceder al Mundial, a la espera del encuentro ante una Paraguay ya clasificada. El duelo, programado para este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima, servirá como cierre de un ciclo marcado por la irregularidad en el cuadro local y la confirmación del recambio generado por Gustavo Alfaro en la Albirroja. Desde las 20.30, por DSports

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez quedó eliminado tras la derrota por 3 a 0 frente a Uruguay en Montevideo, resultado que selló la imposibilidad de pelear por el repechaje rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Los incaicos no lograron revertir una campaña de bajo rendimiento, que incluyó cuatro partidos consecutivos sin victorias y un proceso en el que tres entrenadores diferentes (Juan Reynoso, Jorge Fossati y el propio Ibáñez) intentaron sin éxito encontrar una fórmula competitiva.

En este contexto, la selección peruana sumará minutos en casa con la posibilidad de evaluar variantes y quizás brindar minutos a jugadores que integran la nueva camada. El último triunfo de la ‘bicolor’ data del 20 de marzo, cuando superó a Bolivia por 3 a 1 como local. A partir de ese resultado, encadenó empates sin goles ante Ecuador y Colombia, además de caídas recientes ante Venezuela y la ya mencionada ante Uruguay.

El futuro del seleccionado marca la continuidad de Óscar Ibáñez hasta fin de año, con amistosos internacionales en octubre y noviembre, a la espera de la decisión que adopte la nueva Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol respecto al elegido para encabezar el próximo proceso eliminatorio. El propio Ibáñez reconoció que conversó su situación con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, acordando prestar servicios hasta concluir el año antes de definir el rumbo definitivo del banquillo.

Enfrente estará una Paraguay que logró materializar una sólida clasificación y volverá a un Mundial tras 16 años de ausencia. El cambio de ciclo estuvo marcado por la llegada del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien imprimió un sello distinto desde su arribo al equipo guaraní en septiembre del año pasado. Alfaro debutó con un empate 0 a 0 ante Uruguay en Montevideo y, desde entonces, acumuló cinco triunfos (con victorias resonantes ante Brasil, Argentina y Uruguay), cinco empates y apenas una derrota (frente a Brasil como visitante) en el transcurso de la actual Eliminatoria. El punto más reciente, un empate 0 a 0 ante Ecuador en Asunción, aseguró el boleto de la Albirroja rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Cuando nosotros tomamos este desafío, estábamos convencidos de que esto lo podíamos lograr. Como habíamos planteado desde un primer momento, la idea era llegar al último partido con Perú dependiendo de nuestro resultado. Muchas veces, las expectativas que uno puede llegar a poner son las que te impulsan. Pero si esas expectativas no se sustentan en la diagramación de un camino para tener certezas por dónde tenés que ir, de qué manera transitarlo, es muy complejo y, a veces, esas expectativas te terminan jugando en contra”, declaró el DT tras sacar el pasaje mundialista.

Posibles formaciones:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Estadio: Nacional (Lima)

Árbitro: Nicolás Ramírez (Argentina)

VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

Hora:

20.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

19.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

18.30 Ecuador, Colombia y Perú

17.30 México

Televisación: DSports

Tabla de posiciones:

